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富贵列车 富貴列車 (1986)

又名: Millionaire's Express / Shanghai Express

评分：时光网 7.3，豆瓣 7.4，IMDb 7.1，个评 8.2

导演: 洪金宝

编剧: 黄炳耀 / 张坚庭 / 黄宏基

主演: 洪金宝、钟镇涛、关之琳、元彪、林正英、

郑文雅、沈殿霞、曾志伟、狄威、钱嘉乐、

朱宝意、王 羽、元 华、元德、吴耀汉、

樊梅生、黄正利、楼南光、孟海、刘家荣、

仓田保昭、午马、胡枫、高飞

类型: 喜剧 / 动作 / 西部

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1986-01-30

片长: Argentina: 94 分钟 / USA: 98 分钟

IMDb 链接：tt0091091

民国初年，上海至成都的铁路通行了。首班列车的启程引起了黑帮注意，因为上面全是富贵人家，于是他们勾结山贼准备中途劫车。专门偷鸡摸狗的程启天（洪金宝 饰）也打上了这趟列车的主意，为了能摸上列车，他决定炸毁家乡汉水镇前的一段铁路，然后乘机上车。不料程启天被当地保安队长曹卓坚（元彪 饰）认出他是通缉犯，于是想捉拿他归案。程启天侥幸躲过追捕，顺利炸毁了铁路。这正好帮了山贼一个大忙，他们开始团团围攻汉水镇。眼看家乡即将毁于山贼之手，程、曹两人决定联合起来共抗强敌。

富贵列车

编号：恒威 HW-0697

配置：港三+花絮

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DTS5.1-768K、粤语DD2.0-192K

字幕：中文繁体、中文简体、英文

片长：101分钟

影片是八十年代经典的喜剧电影，是洪家班最为得意的商业作品之一。单看演员表就知道此片的份量，罗芙洛这样的打女与钟镇涛、沈殿霞、郑文雅、曾志伟、太保、元华、元彪这一群喜剧主将，俨然已经能令人耳目添光。影片故事精良，笑料不断，而动作更是堪称一流水准。

EE-608 英二内封套：

影片故事精良，笑料不断，人物繁多，场面大动作扎实流畅堪称一流水准，堪称此系列影片中的佼佼者，其中王羽与石坚更是扮演 “黄飞鸿” 与 “恶人坚” 二人的父亲，反讽六十年代粤语长青片，《黄飞鸿》系列，有板有眼，一本正经，令人捧腹，他们的出现是洪金宝有意为之，是向一个时代致敬，同时标志着香港电影新时代的来临，也对香港一代代的电影人表达了敬意。影片一经推出，立即成为香港观众的最爱，票房卖了个满堂红，风头直逼当年的冠军影片《英雄本色》，坐到了年度第二卖座的榜眼位置上。

富贵列车

编号：EE-608

配置：法2+英2+港3+不同镜头之彩蛋

音轨：粤语DD5.1-384K、粤语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K、评论DD2.0-192K、

字幕：中文繁体、中文简体、英文、法文

片长：97分钟

富贵列车 The Millionaires' Express 1986

编号：L J -1282A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享千勣港A区蓝光修复版，原版绝无压缩原汁原味视频，

TrueHD7.1高清无损粤语原声，官方自带5.1国语配音及中英文字幕，

保留原版完整花絮（预告片）

音轨：粤语TrueHD7.1 -68K、国语6.1-640K

字幕：英、中繁

花絮：预告片

1985年，苏芮为洪金宝的电影《龙的心》演唱了主题曲《谁可相依》，这首歌获香港第五届金像奖最佳电影歌曲奖，并且还获得香港1985年度十大劲歌金曲奖。接着苏芮又为成龙的电影《富贵列车》演唱了主题曲《车站》，深受好评。成龙与苏芮的合作，可以说对苏芮的演唱事业起到了推波助澜的作用。

这张《富贵列车-龙的心》专辑收录了这两部电影的主题曲和配乐。苏芮扮演的 “角色” 是用声音诠释电影故事，唱出电影画面。苏芮潜心动情的演唱使歌曲既有深度又有戏剧性。

《谁可相依》，唱出了现代人对爱的渴望与无怨无悔的追寻。歌词至情至真，旋律大气磅礴，演唱恳切深情，使这首歌曲极具震撼力。

《车站》是由苏芮与香港歌星夏韶声联袂演唱的。苏芮与夏韶声的配合非常默契，苏芮的声音高亢明亮，夏韶声的声音低沉沙哑，二人深情款款的对唱，讲述了人生舞台上一幕又一幕悲欢离合的故事，感人至深。

由于这两首粤语歌曲的成功，苏芮不失时机地演唱了国语版本。和粤语比起来，苏芮演唱国语版本时，对歌词的理解更加透彻，对歌曲的处理上更注重以情感人。

国语版的《车站》是由苏芮与著名音乐制作人陈复明演绎的，苏芮的情感依旧饱满，陈复明和夏韶声比起来，表现得更文雅，更温情。

车站

词：林振强、潘源良

曲：林敏怡

唱：夏韶声、苏芮

（女）

望着无尽铁路怎会不孤单

你再踏上风沙要转几多弯

站在沉默眺望列车的消失

剩下是夜和人和一声声心里慨叹

(男)

或是逃避昨日积压的重担

或是为了他朝誓要闯一番

倦极仍在眺望未知的空间

路或尽是循环仍倾出一生再去探

(合)

悠悠长途重重山 风急铁路冷

离愁和回忆加起千百担

何时何年才能够风中再遇你

挽手倾谈吻干偷泣的眼

(女)

站后仍是有站仿似很简单

不知几多悲欢盛满每一班

(男)

实在人造铁路至缩短空间

或是尽量延长人生中的千串慨叹

(合)

悠悠长途重重山 风急铁路冷

离愁和回忆加起千百担

何时何年才能够风中再遇你

挽手倾谈吻干偷泣的眼

(女)

要再经多少个站你方可再复还

如重逢是否感情仍未淡

(男)

要再经多少个站我方可以淡忘

谁人曾停留在臂弯

(合)

悠悠长途重重山风急 铁路冷

离愁和回忆加起千百担

何时何年才能够风中再遇你

挽手倾谈吻干偷泣的眼

悠悠长途重重山风急铁路冷

离愁和回忆加起千百担

何时何年才能够风中再遇你

再等几多班方能等到你

再转几多弯方能不想你

香港电影金像奖 (1987；第6届) ，提名：1

最佳原创电影歌曲奖 林敏怡 Man Yee Lam、潘源良 Yuen-Leung Poon