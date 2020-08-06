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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 五部美女煞星动作电影，超燃超刺激：二凤、红雀、恶女、薄荷、安娜！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

     其实，这类女煞星动作经典还有很多，比如《尼基塔》《黑猫》《生化危机系列》《黑夜传说系列》《致命紫罗兰》《圣女贞德》《魔鬼交锋》《超级女特工》以及杨丽菁、惠英红等港片中的打女角色等等。本文的这个系列，只是来自网络作者的主观喜好而已！

 

 

 

 

二凤  Hai Phượng (2019)

 

又名: 怒拳妈妈(港) / 怒火(台) / 愤怒的母亲 / 海芳 / Furie

评分：时光网 6，豆瓣 5.7，IMDb  6.3

导演: 黎文杰

主演: 吴青芸 / 范英科 / 璇蜜 / 陈青华 / 黎平 / 更多...

类型: 剧情 / 动作

国家: 越南

语言: 越南语

上映: 2019-09-20(中国大陆) / 2019-02-22(越南)

片长: 98分钟

IMDb 链接：tt9412268

 

　　黑道大姐二凤（吴青芸 饰）金盆洗手后与女儿阿梅相依为命，二凤因加入黑道被逐出家门，她本人也疏于表达对家人的感情。一天，阿梅被歹徒掳走。二凤在与流氓阿直（范英科 饰）交手后得知女儿去向。在警探阿良（潘清然 饰）等人的帮助下，二凤开始了夺回女儿的冒险。

 

 

      电影节奏紧凑，母亲为救女儿一路拼杀到底，拳拳到肉，非常生猛。基本没有慢动作，干净凌厉的动作戏让人意犹未尽。

 

 

 

 

 

红雀 Red Sparrow (2018)

 

又名: 红雀特工(港) / 红色麻雀 / 红燕子 / 红麻雀 / 朱雀

评分：时光网 6.8，豆瓣 6.4，IMDb 6.6

导演: 弗朗西斯·劳伦斯

编剧: 贾斯汀·海瑟 / 杰森·马修斯

主演: 詹妮弗·劳伦斯 / 乔尔·埃哲顿 / 马提亚斯·修奈尔 / 夏洛特·兰普林 / 

        玛丽-露易丝·帕克 / 更多...

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 俄语

上映: 2018-03-02(美国)

片长: 140分钟

IMDb 链接：tt2873282

 

     小说《红燕子》2012年六月份出版，讲述了一位当代俄罗斯的美女间谍多米尼卡·叶戈罗娃（Dominika Egorova ）在不情愿的情况下被克格勃训练成为一名 “燕子”（克格勃色情间谍的代号，男性称为乌鸦），之后被派去勾引一名美国的中情局特工 内森尼尔·纳什（Nathaniel Nash）以获取美国打入俄罗斯内部的间谍名单。然而多米尼卡与纳什这两个年轻人却碰撞出了爱情的火花，之后多米尼卡为了报复那些把她训练成 “燕子” 的同僚，主动选择成为一名为中情局服务的双重间谍。在她的帮助下，俄罗斯安插在美国华盛顿和军方的高级间谍纷纷被揪了出来，而她也将排除万难，重回莫斯科，成为普京身边的美国眼线……

 

 

      一部彻头彻尾的间谍片，以营造悬疑气氛为主，片中的暴力黑暗面非常刺激，亮点很多，大表姐的大尺度激情出演更是锦上添花。

 

 

 

恶女 악녀 (2017)

 

又名: Ak-Nyeo / The Villainess

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.4，IMDb 6.7

导演: 郑秉吉

编剧: 郑秉吉 / 郑秉希

主演: 金玉彬 / 申河均 / 盛骏 / 金瑞亨 / 曹恩智 / 更多...

类型: 剧情 / 动作

国家: 韩国

语言: 韩语

上映: 2017-05-21(戛纳电影节) / 2017-06-08(韩国)

片长: 123分钟

IMDb 链接：tt6777338

 

　　故事讲述了在中国被男主人公(申河均饰)训练成杀手的女人(金玉彬饰)在重新回到韩国后展开复仇的故事。

 

 

      韩国版杀死比尔，一部口碑炸裂又血腥的动作电影，讲述了女主被命运与阴谋玩弄的可怜人生。抛开剧情，仅仅开头和结尾的两段厮杀就让人看了肾上腺素飙升。

 

 

 

 

 

薄荷 Peppermint (2018)

 

又名: 薄荷杀姬(港) / 血薄荷(台) / 薄荷杀手

评分：时光网 6.6，豆瓣 6.6，IMDb 6.5

导演: 皮埃尔·莫瑞尔

编剧: 查德·圣·约翰

主演: 詹妮弗·加纳 / 小约翰·加拉赫 / 约翰·奥提兹 / 胡安·巴勃罗·拉瓦 / 安妮·伊隆泽 / 更多...

类型: 剧情 / 动作 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2018-09-07(美国)

片长: 102分钟

IMDb 链接：tt6850820

 

　　故事聚焦在一位母亲的身上。一次在外游玩的过程中，她的孩子和丈夫被黑帮悉数杀害。原本遵纪守法的她希望借助于法律的力量制裁这些罪犯，但整个城市的警察和司法系统已经完全腐败。最后，这位失去一切的母亲，只好自己拿起了枪和武器，展开了复仇。

 

 

      一位失去一切的母亲，花了数年的时间韬光养晦学习各种技术来成为一个杀人机器，凭一己之力干掉了整个黑帮为家人复仇。

 

 

 

 

安娜 Anna (2019)

 

又名: ANИA

评分：时光网 7.1，豆瓣 7.7，IMDb 6.6

导演: 吕克·贝松

编剧: 吕克·贝松

主演: 萨莎·露丝 / 海伦·米伦 / 卢克·伊万斯 / 基里安·墨菲 / 莱拉·阿波瓦 / 更多...

类型: 动作 / 惊悚

官网: anna.movie

国家: 法国 / 美国

语言: 英语 / 俄语 / 法语

上映: 2019-06-21(美国) / 2019-07-10(法国)

片长: 119分钟

IMDb 链接：tt7456310

 

　　故事聚焦神秘女杀手安娜的成长及执行各种暗杀任务的经历，在美丽的外表下，安娜拥有聪明绝顶的头脑和强大的战斗技巧，是世界上最恐怖的刺客之一，她游走于黑白两道，只要被锁定的目标，从不失手。

 

 

      俄罗斯超模加盟的暴力美学电影，视觉上的爽是真的爽，除了酣畅淋漓的动作戏，各种不停的反转再反转，也让人看了大呼过瘾。

 

 

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