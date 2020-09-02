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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2019 哪吒之魔童降世，亲情友情 叛逆英雄，我命由我不由天！

雄霸天下 发布于：

                                                                                  —— 图文整理自网络

 

 

 

哪吒之魔童降世 (2019)

 

又名: 哪吒降世 / Ne Zha / Nezha: Birth of the Demon Child

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.5，IMDb 7.5，个评 7.8

导演: 饺子

编剧: 饺子 / 易巧 / 魏芸芸

主演: 吕艳婷、囧森瑟夫、瀚墨、陈浩、绿绮 ...

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2019-07-26(中国大陆) / 2019-07-13(大规模点映)

片长: 110分钟

IMDb 链接：tt10627720

 

　　天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。

 

      太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

 

 

 

 

 

2020-09-01 陪歌神、张锋、沈老师用点歌机欣赏完国产师生文艺片《老师好》后，自己欣赏了《哪吒之魔童降世》，总体而言，影片还是比较成功的，从李靖夫妇对哪吒的亲情、哪吒叛逆恶作剧之下的善良、哪吒和敖丙的敌友交融，都展现了人性的光辉，而影片的科技展现、视觉冲击，也是可圈可点，难得的国产动画佳作！

 

 

哪吒的形象设计个人不喜：

黑眼圈、巨齿獠牙，鬼娃的感觉，不如老版动画《哪吒闹海》里面的形象可爱！

 

 

 

 

 

评论：

 

      该片在前作的基础上大胆创新，既保留了中国传统文化的精髓，又加入了流行元素，让所要展现的文化更易于被受众接受。它打破成见，强调自我的独立性，更兼顾有隐喻的现实。片中有不少世俗丑恶的一面，比起真相，很多人更愿意去相信道听途说，然后带着有色眼镜去看人。反叛型超级英雄，虽看起来反叛传统却依然保留着最中正的热血和感动，依然有着奉献和担当的着中华文化的价值取向。

                                                                           —— 东南网评

 

 

      该片的逆袭，并不是打鸡血或者煲鸡汤。电影对哪吒的心路历程有着非常细腻且具有说服力的刻画。并且，编剧巧妙地将敖丙作为哪吒的对照，凸显了是人是魔都是自主选择，而不是天注定的主题。

                                                                            —— 荔枝娱评

 

 

      该片对经典的 “哪吒闹海” 进行了颠覆式改编，但影片以完成度极高、可观性极强的方式，讲好了一个熟悉又新鲜、热血又感人的 “中国故事”。各个年龄层的观众爱看且买账，不单为那惊艳绝伦的中国风视效，更为角色命运与自身生命经验产生的共鸣而感动 。

                                                                           —— 中国纪检监察报评

 

 

 

 

 

 

 

 

哪吒之魔童降世 Ne Zha(2019)

8 .3 / 7 .8

哪吒之魔童降世(2019)

影评(365)

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标签：
动画
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