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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2019 老师好，你是我生命中的一首歌，生动形象催泪弹，虎头蛇尾小遗憾！客串：吴京 张国立

雄霸天下 发布于：

                                                                              —— 图文整理自网络

 

 

 

 

老师·好 (2019)

 

又名: 我们最好的时光 / 你是我生命中的一首歌 / 老师好 / Song of Youth

评分：时光网 7.0，豆瓣 6.7，IMDb 6.2，个评 7.4

导演: 张栾

编剧: 张栾 / 徐伟

主演: 于谦、汤梦佳、王广源、

        吴京、张国立、胡军、蒋小涵、

        刘威、马苏、吴樾、 孙越

类型: 剧情

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 2019-03-22(中国大陆)

片长: 111分钟

IMDb 链接：tt10066162

 

　　故事发生在20世纪80年代的偏远山城。

     1985年的南宿一中，苗宛秋（于谦饰）老师推自行车昂首走在校园，接受着人们艳羡的目光和纷至沓来的恭维。 桀傲不驯的洛小乙（王广源饰）、温婉可人的安静（汤梦佳饰）、新潮前卫的关婷婷（秦鸣悦饰）、大智若愚的脑袋、舞痴兄弟文明（郝鹏飞饰）和建设（郜玄铭饰）、八婆海燕（徐紫茵 饰）、奸商耗子（孙艺杨饰）……  三班是一个永远也不缺故事的集体。 苗宛秋怎么也不会想到，他即将走进的这个三班将会成为他以及他身边这辆自行车的噩梦。三班的同学也没有想到，这位新来的老师改变了他们的一生。

 

 

 

 

 

2020-09-01 陪歌神、张锋、沈老师用点歌机欣赏完国产师生文艺片《老师好》，前半部分比较生动，表演痕迹略重，但泪点不少，很能打动人心，但最后的两段情节比较牵强：苗宛秋老师没有合影就坐车走了；30年后见学生只是隔窗相望留下蝴蝶结，一句话没说转身了。

 

总体来说，还是一部非常有诚意的影片，值得一看！

 

 

想象中的合影照片：

 

 

花 絮

 

于谦谈及自己这辈子最感谢的导师中，有一位是小学班主任，在拍摄中他就是从她的身上去寻找苗宛秋这一形象的原型支点 。

 

为了还原观众心目中那段最美的时光，影片采用了暖黄复古色系为主色调，从服、化、道及美术设计等多个方面严格把关力求再现那个时代真实的场景。带有20世纪80年代风格的服饰以及校园布局、人人必备的自行车、最潮的迪斯科和霹雳舞、玻璃瓶装的北冰洋汽水、纸袋包装的东北大板雪糕、还有名曰 “无花果” 的萝卜丝零食，一物一件都百分百还原了那个时代的风潮。

 

 

 

 

 

评 价

 

 

《老师·好》并没有高超的电影语言，无论镜头、场景调度、配乐以及各种元素的融合，都并不十分出色，观众们甚至可以把它看作一部短小的电视剧。影片在情节设置和氛围营造上具有极强的代入感，就让银幕焕发出蓬勃的亮色。

                                                            —— 《济南新时报》钱欢青评

 

 

《老师·好》不仅艺术地再现那个时代的 “真”——校园的天真、学生的率真、老师的真诚，而且炽热地表达了那个时代的 “情”——爱生的真情、朦胧的爱情、互助的友情。这种 “真” 和 “情”，以及它们各得其所的呈现方式，赋予了影片一种特殊的格调和魅力，让蹩脚的故事变得有意思，让粗糙的人物变得有血有肉。有了这种 “真” 和 “情” 作为底色，电影内外的笑声就脱离了段子的油滑，泪水也有异于煽情后的无感。而这种 “真” “情”，正是教育类电影所缺的，更是当下越来越专业化的校园生活和师生关系中久违的。

                                                           —— 《光明日报》评

 

 

 

 

老师·好 Song of Youth(2019)

7 .0 / 7 .4

老师·好(2019)

影评(34)

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标签：
于谦 吴京 张国立
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