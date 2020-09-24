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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2000 趣味收音机 fun radio：意大利 ITALIAN DJ，节奏强劲 旋律流畅，超级震撼 小心喇叭！

雄霸天下 发布于：

 

 

 

 

 

1、万人迷 Easy Love，LADY(韩国演艺 变性人四人组合) ，3.53 ；

2、来飞吧 Come and fly，MASTER MOOD（主人的情绪），3.46；

3、等等 Bla bla bla（调频混音中的阿宾顿扎Abbentenza in fm mix），3.46，

     GIGID AGOSTINO（1967年12月17日出生于意大利都灵，著名DJ、混音及唱片制作人）；

4、国歌2号 Anthem #2，FLOORFILLA（舞曲组合，意大利乐队组合），3.28；

5、迪斯科 迪斯科 Disco Disco，3.31，

     MABEL（梅布尔，1996年2月20日出生，艺名为Mabel，西班牙裔英国女歌手）；

6、我要准备好了 All Ready I want，金·卢卡斯 KIM LUCAS，3.59；

7、由内而外 Inside to outside，LADY VIOLET（紫罗兰夫人，意大利女歌手），3.40；

8、现在唱首歌 Sing a song now now（单曲发行Singie Version），AC ONE（），3.14；

9、Future Lover，BRAHAMA，4.05；

10、Children，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法国百代发行

 

 

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意大利 DJ
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