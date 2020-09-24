1、万人迷 Easy Love，LADY(韩国演艺 变性人四人组合) ，3.53 ；
2、来飞吧 Come and fly，MASTER MOOD（主人的情绪），3.46；
3、等等 Bla bla bla（调频混音中的阿宾顿扎Abbentenza in fm mix），3.46，
GIGID AGOSTINO（1967年12月17日出生于意大利都灵，著名DJ、混音及唱片制作人）；
4、国歌2号 Anthem #2，FLOORFILLA（舞曲组合，意大利乐队组合），3.28；
5、迪斯科 迪斯科 Disco Disco，3.31，
MABEL（梅布尔，1996年2月20日出生，艺名为Mabel，西班牙裔英国女歌手）；
6、我要准备好了 All Ready I want，金·卢卡斯 KIM LUCAS，3.59；
7、由内而外 Inside to outside，LADY VIOLET（紫罗兰夫人，意大利女歌手），3.40；
8、现在唱首歌 Sing a song now now（单曲发行Singie Version），AC ONE（），3.14；
9、Future Lover，BRAHAMA，4.05；
10、Children，
法国百代发行