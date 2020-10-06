20200926期——大众精品，3/10，主要内容：

1、董事长视频·大众精品，对于老会员来说意义不大；

2、云课堂 Kitty （14:40分钟开始）：

头皮、头发的养护知识分享，艾多美舒爽洗护发系列介绍 ；

青春映在脸上，形象写在头上，有头有脸，青春才有保险。

3、红参丹，23:30左右，已修改的文件，不可欣赏；

4、艾用者分享：清洁4件套、牙膏、保鲜袋/拉链袋/手套、基础护肤6件套；

5、中秋国庆双节采访，选什么礼物送老人！