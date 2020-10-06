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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 学习笔记：艾多美学院 线上直播频道

雄霸天下 发布于：

 

20200926期——大众精品，3/10，主要内容：

 

1、董事长视频·大众精品，对于老会员来说意义不大；

2、云课堂 Kitty （14:40分钟开始）：

     头皮、头发的养护知识分享，艾多美舒爽洗护发系列介绍

     青春映在脸上，形象写在头上，有头有脸，青春才有保险。

3、红参丹，23:30左右，已修改的文件，不可欣赏；

4、艾用者分享：清洁4件套、牙膏、保鲜袋/拉链袋/手套、基础护肤6件套；

5、中秋国庆双节采访，选什么礼物送老人！

 

 

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雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 49岁 处女座

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