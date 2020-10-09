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黄飞鸿之 英雄有梦 (2014)

又名: 黄飞鸿 / Rise of the Legend

评分：时光网 6.4，豆瓣 5.6，IMDB 6.5，个评 8.0

导演: 周显扬

编剧: 杜致朗

主演: 彭于晏、井柏然、王珞丹、杨颖、

洪金宝、梁家辉、王祖蓝、张晋

类型: 动作 / 爱情 / 武侠

国家: 中国大陆 / 中国香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 2014-11-21(中国大陆)

片长: 131分钟

IMDb 链接：tt3469592

清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。

自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏 饰）在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝 饰）收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。

另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火（井柏然 饰）、阿春（王珞丹 饰）等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……

黄飞鸿之 英雄有梦 Rise of the Legend

编号：SJBD-1020A 【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享法迅台A区最全花絮版复合安乐港A区版蓝光素材精华，

特别英雄国语DTS-HD 5.1及港版粤语TrueHD 7.1双高清无损原音，官方中英文字幕，

保留原版完整幕后花絮并附全程中文字幕。

音轨：国语DTS-HD5.1、粤语TrueHD7.1

字幕：中繁 中繁 英文

镜像：完成

花絮：

彭于晏、洪金宝、井柏然、王珞丹一众实力明星领衔主演，黄飞鸿系列首度3D上画，最现代、最火爆经典诠释再造银幕经典！

黄飞鸿之 英雄有梦 Rise of the Legend

编号：SE-1479，未收

配置：六区超清DVD正式版+官方中文字幕

音轨：国语DD5.0 国语DD2.0

字幕：中英内嵌

为演好角色 三伏天魔鬼武术训练

《黄飞鸿之英雄有梦》片方宣传投资高达8000万元人民币，是20多年以来，华语影坛再次重拍“黄飞鸿”题材。因此，电影立项以来就备受各界关注。而黄飞鸿的人选更是让众人猜测，在《激战》中有惊人表演的彭于晏成为目前新生代男星中最适合出演该角的人选。

原来，之前一直保持神秘是因为彭于晏一直在秘密进行特训。“演黄飞鸿是靠打的，不是靠说的。”彭于晏表示。据了解，为了能演黄飞鸿这一经典角色，他专门拜了一位著名南拳教练，学习正宗的套路。而在南方高达40度的夏季三伏天，彭于晏每天都坚持训练长达10个小时，一天下来，衣服都要换几套，每件衣服都可以拧出汗水。“其实我对学武很感兴趣，师父也常夸我，说我长手长脚，蛮有天赋的。”

不比较前辈 只想演好自己的黄飞鸿

《黄飞鸿》系列电影自上世纪50年代开拍到目前为止已经有上百部相关题材的作品，而黄飞鸿的扮演者也有十多位，其中不乏有经典的李连杰版本，赵文卓版本还有成龙版本。此次挑战功夫巨星们曾扮演过的黄飞鸿，彭于晏却坦言自己并不害怕。“每当有一个新版出现的时候自然会有人拿来和老版本比较，我不怕。我从小就看《黄飞鸿》，一招一式都记得非常清楚。”

回想起为了《黄飞鸿》特训的那段日子，彭于晏还是觉得有些压力，“每次睡觉都会做梦，梦到遇见了李连杰，哈哈他的戏实在是太经典了，我没想去超过，我只想做我自己。”面对可能存在的质疑，彭于晏耸耸肩，“现在也没法告诉你，只能说我尽力了，问心无愧了。那要说准备，我想演阿信，演激战，都仿佛冥冥中在帮我完成这个梦想，让我有这个体魄迎接挑战，所以相信我！相信这版《黄飞鸿》依旧是经典。”

香港电影金像奖 (2015；第34届) ，获奖：1 ，提名：9

获奖

·金像奖-最佳视觉效果黄宏达 Victor Wong 张仲华 Cheung Chung Wah

提名

·金像奖-最佳男主角彭于晏 Eddie Peng

·金像奖-最佳摄影伍启铭 Man-Ching Ng

·金像奖-最佳剪接邓文滔 Wen-tao Deng

·金像奖-最佳美术指导黄炳耀 Pater Wong

·金像奖-最佳服装造型设计王宝仪 Bao-yi Wang

·金像奖-最佳动作指导元奎 Corey Yuen

·金像奖-最佳原创音乐梅林茂 Shigeru Umebayashi

·金像奖-最佳原创电影歌曲五月天 Mayday

·金像奖-最佳音响效果李耀强 姚俊轩 Chun Hin Yiu 陈伟雄 Phat Chan