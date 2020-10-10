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雄霸天下

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编辑 | 删除 1992 黄飞鸿之一代宗师，英雄最孤单 无敌最寂寞：钱嘉乐 林正英 吴雪雯 于慧！

雄霸天下 发布于：
黄飞鸿系列之一代师 Huang Fei-hong xi lie zhi yi dai shi(1992)

6 .8

黄飞鸿系列之一代师(1992)

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                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

 

黄飞鸿之一代宗师 黃飛鴻系列之一代宗師 (1992)

 

又名: 少年黄飞鸿 / 黄飞鸿系列之一代师 / Great Hero From China /

        Martial Art Master Wong Fai Hung

评分：时光网 6.8，豆瓣 5.8，IMDb 6.7，个评 6.0

导演: 李钊

编剧: 司徒安 / 黄寿康 / 李钊 / 左颂升

主演: 钱嘉乐 / 林正英 / 吴雪雯 / 于慧

类型: 武侠

国家: 中国香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 1992-12-04(中国香港)

片长: 93分钟

IMDb 链接：tt0104821

 

　　清嘉庆道光年间，在广州号称广东十虎之一的宝芝林开山掌门黄麒英，以行侠仗义为乡民尊敬。

　　其独子黄飞鸿天性纯善，武功根底很好。麒英病魔缠身，告诉飞鸿，十几年前他曾将一性情绝冷心狠手辣的日本徒弟——十兵卫逐出师门，十兵卫发誓会回来报复。麒英向儿子连出奇招都被化解，微笑着死去。

　　飞鸿无意中救下十兵卫的妹妹樱子，二人坠入爱河。

　　十兵卫执意与飞鸿决一生死，最后败给飞鸿。他想剖腹自杀，飞鸿告戒他：武林之道，以德为基，以恕为本，只有把武术的德性修炼过来，才算是真正的武术家。十兵卫终于明白过来，决定出家去当和尚。

 

 

 

 

 黄飞鸿之一代宗师 Great Hero From China

 

编号：SJD9-3570A，镜像完成

配置：绝版泰盛1区+独家数码修复版高清重编码视频（画质甩DVD九条街）+官方国语配音

         +官方中文字幕+精彩预告

音轨：粤语DD2.0 192K、国语DD2.0 192K、英语DD2.0 192K

字幕：中（内嵌）

花絮：精彩预告

 

     此版画质不佳，仅比VCD略好。影片剧情喷血，武指尚可，仅供娱乐，其中的两位女配角不错：吴雪雯饰演日本浪人十兵卫的妹妹樱子，与黄飞鸿偶遇相爱；于慧饰演黄飞鸿大师兄罗威的妻子。其中林正英饰演被黄麒英逐出师门的日本浪人 十兵卫，很明显变胖了！片尾十兵卫被黄飞鸿救下后皈依的情节，是个亮点。

 

 

 

 

 

 

 

 

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标签：
钱嘉乐 林正英 吴雪雯 于慧
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