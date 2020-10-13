—— 图文整理自网络









蛇形刁手 (1978)





又名: Snake-shaped hand / Snake in the Eagle's Shadow

评分：时光网 6.9，豆瓣 6.8，IMDb 7.5，个评 7.3

导演: 袁和平

编剧: 萧龙 / 吴思远 / 蔡继光

主演: 成龙、袁小田、黄正利、石天、陈龙

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1978-03-01

片长: 98 分钟 / Argentina: 97 分钟 / Germany: 90 分钟 /

UK: 92 分钟 / USA: 90 分钟

IMDb 链接： tt0078252





江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。





一日，白长天被市井无赖欺负，街上武馆的打杂简福（成龙 饰）帮白长天打发走了无赖们；随后，暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命。白长天决定传授简福蛇形拳，聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。鹰爪门再次找上门，简福为了师傅挺身而出。









Q-2046，英HKL 外封套：





蛇形刁手





编号：Q-2046

配置：法2+日2+英2+港3+花絮+三款封套

音轨：粤5.1-384k/粤2.0-192k/国2.0-192k/法2.0-192k/英2.0-192k

字幕：中简/中繁/英/日/法

片长：98 分钟









Q-2046，日本内封套 ：













成龙经过了几次失败地尝试之后，在思远公司和袁和平导演的手上，凭借《蛇形刁手》打了一次漂亮的翻身仗。此部影片不但掀起了香港的票房狂潮，而且席卷东南亚，开创了功夫喜剧片的潮流。在影片中，成龙充分发挥他的喜剧天赋，把喜剧表演融入到武术中去，开始走出了李小龙的影子，而形成一种自己的风格。









Q-2046，港3内封套 ：









成龙 ，1954年4月7日生于香港，原名陈港生。其父为期取此名寓意生于香港。1961年拜当时京剧大师于占元为师，小成龙得第一个艺名 “元楼”，和洪金宝、元奎、元彪等合称 “七小福”，随后以“陈元龙” 开始武师工作。





1971年，参与李小龙《精武门》特技工作，随后被导演罗维看中，取艺名 “成龙”，从76年《新精武门》开始继承李小龙形象，但是始终不成功。直至《蛇形刁手》、《醉拳》终于令成龙一飞冲天，也锻造了活泼精灵、喜剧动作的武打风格。





八十年代成龙的《师弟出马》、《A计划》、《警察故事》、《龙兄虎弟》等一系列作品称霸亚洲。





九十年代成龙再次进军好莱坞，凭借《红番区》、《霹雳火》、《尖峰时刻》等征服好莱坞，创造票房神话，跃居一线国际巨星，成为华人电影的骄傲。





























蛇形刁手+醉拳 / Snake-shaped hand

编号：SJ-4661A ，2D9

配置：日本索尼2区三十五周年全新纪念修复版+港3区国语音轨+英2+港3官方中文字幕

+完整花絮（英2旧版、日2新版）+ROM内附原版影介手册及海报复刻版扫描件





蛇形刁手

音轨：法2.0-192k/粤5.1-384k/粤2.0-192k/国2.0-192k/英2.0-192k

字幕：法/英/英/中简/中繁

醉拳：

音轨：粤2.0-192k/粤5.1-384k/国2.0-192k/英2.0-192k

字幕：中简/中繁/英/法/日

































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蛇形刁手+醉拳





编号：SJ-0650A，2BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

日本索尼A区版，港版DVD国语音轨官方中文字幕，

HKL英版英语音轨及官方英文字幕，法2区法语音轨及官方法文字幕，

集成全球最完整近1小时花絮（索尼日版BD、HKL英版DVD，美亚港版DVD），

ROM 内附原版影介手册及海报复刻版扫描件。









蛇形刁手

音轨：粤LPCM2.0/国2.0-192/英2.0-192/法2.0-192

字幕：英/法/中简/中繁/日

花絮：1、成龙35周年纪念访谈 21:08（日BD）

2、上海成龙电影艺术馆 8:47（日BD）

3、编剧吴思远访谈 14:05（英DVD）

4、一代拳师黄正利 1:58（英DVD）

5、音乐宣传片段 2:53（英DVD）









醉 拳

音轨：粤LPCM2.0/粤5.1-384/国2.0-192/英2.0-192/日2.0-192

字幕：英/法/中简/中繁/日

花絮：1、音乐：拳法混乱 3:53（日BD）

2、音乐宣传片段 1:26（英DVD）

3、删减片段 1：44（英DVD）

4、一代宗师黄正利 1:31（英DVD）









继2020-10-12日昨晚欣赏完《醉拳》后，今晚欣赏了《蛇形刁手》，随着观影阅历的增长，往年的喜爱程度，至今已经大打折扣，仅供怀旧一乐而已！









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海报欣赏 ：









































1978 袁和平、成龙《蛇形刁手》功夫喜剧新潮流，黄飞鸿《醉拳》精彩，郑少秋、刘德华也跟风！