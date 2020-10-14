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雄霸天下

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编辑 | 删除 2008 凯尔特雷电 Celtic Thunder，爱尔兰传统音乐 & 现代音乐的节奏与电子伴奏

雄霸天下 发布于：

                                                                                 —— 图文整理自网络

 

 

Celtic Thunder

凯尔特雷电

 

英国乐队组合，由五名成员组成，分别是 Paul Byrom(29岁)、Keith Harkin(21岁)、Damian McGinty(14岁)、Ryan Kelly (28岁)、George Donaldson (40岁)。 (按照图片中的顺序) 。虽然同样是以爱尔兰传统音乐为基调，但他们的曲风与师姐 "天使女伶" 略有不同。加入较多现代音乐的节奏与电子伴奏，古典音乐的成份也大为减少。

 

 

 

 

      可能很多人都对 Celtic Woman (凯尔特女人/天使女伶)这个团体比较熟悉。

      在天使女伶(Celtic Woman)获得全球性的广大成功后，制作团队要组成男性版天使女伶的传闻一直没有停息过。于是Celtic Thunder应运而生。不过实际上，他们并非最正统的CW师弟。CW真正的同门师弟是由CW制作人David Downs所领军的The High Kings。Decca公司效法天使女伶的模式而打造的 "Celtic Thunder"。在电视特辑播出之后，他们已于今年(2008)年三月18日发行同名专辑与DVD(美国版)。

 

 

 

 

     For Celtic Thunder, Sharon Browne has teamed up with Grammy-nominated Irish songwriting and composing veteran Phil Coulter to produce a show that includes an e...

 

 

专辑曲目：

01. Heartland (2015 Show Version)

02. The Mountains of Mourne

03. The Voyage

04. Come by the Hills

05. Remember Me (Recuerdame) (2015 Version)

06. Desperado

07. Steal Away

08. The Island

09. The Old Man

10. Brothers In Arms

11. Lauren & I

12. Puppy Love

13. Cal / Local Hero

14. Ireland's Call

15. She

 

 

————————————————————————————————————

 

 

 

凯尔特女人乐队（Celtic Woman），是流行乐史上实力最强大的组合之一。乐队由身兼音乐总监、指挥、作曲及编曲者四项身份的大卫·唐恩领军，以四位爱尔兰歌手克萝伊、莉莎、梅芙、欧拉及一位小提琴手玛莉，还有06年刚加入的新西兰籍巨星Hayley Westenra所组成的超级团体，她们融合了莎拉布莱曼、美声男伶、恩雅、居尔特男高音、易希等人特色，结合了新世纪、古典、传统凯尔特乐风与爱尔兰一派等的音乐戏剧式演出风格。

 

 

 

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标签：
凯尔特
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