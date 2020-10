—— 图文整理自网络

超爽的一个类型,加以整理,虽然是D版,但选曲精心,音效还算不错!

跳舞街

01、暴风一族

02、连锁反应

03、THE MODEL

04、神仙也移民

05、冷傲的化妆

06、黑街

07、说谎的东西 x

08、Lemon Tree x

09、摆脱身体

10、忘情森巴舞

11、吸烟的女人

12、红唇的吻

13、够了

14、跳舞街

跳舞街

01、人生嘉年华(巴比伦),蔡龄龄

02、一分钟都市一分钟恋爱,林忆莲

03、真的汉子,林子祥 x

04、烈焰红唇,梅艳芳 x

05、反叛,陈慧娴

06、灰色,林忆莲

07、忘情森巴舞

08、跳舞街,陈慧娴

09、大亚湾之恋,达明一派 x

10、香肠蚊帐机关枪,钟镇涛

11、开心的马骝,刘德华

12、黑街,陈雅伦

13、皇后大道东,罗大佑

14、好气连祥,林子祥

15、冰封的心,陈百强

16、冷傲的化妆,谭咏麟

好氣連祥 Part1

好歌獻給你 讓愛藏心裡

陽光在我心裡照耀 光輝歡笑永伴隨

好歌獻給你 願你藏心裡

唯願為你解去愁悶 快樂在歌聲裡

告訴你我等了很久

告訴你我最後的要求

我要抓住你的手

叫你跟我走

現在你的手在顫抖

現在你的淚在流

莫非你在告訴我

你愛我一無所有

我等著你回來 我等著你回來

我想著你回來 我想著你回來

我等你回來 讓我關懷

你怎麼不回來 你怎麼不回來

我要等你回來 我要等你回來

我等你回來 給我關懷

願望 常自失落

誰能明白你心境寂寞

眼淚灑不盡 世事難分公允定厚薄

快樂時 要快樂

等到落幕人盡寥落

醉下來 休醒覺

美夢如酒 醉了後更寂寞

煙雨淒迷 伴我獨行

昏暗街頭 你似夢幻般飄近

捉緊你 呼吸漸深沉

迷糊地世界已漸暗 而寒雨紛飛濕透身

瑟縮的兩手 來吧補傷透這顆心

眼角那淚印 殘留了困惑及疑問

來 繼續移近

斜陽伴晚煙 我像歸鳥倦

晚霞伴我過稻田

尋回覓愛戀 愛情路比千陌亂

情路太多彎轉

倆心早相牽 抑壓癡癡念

重逢恨晚 亦未如願

重來情感多虧欠 不知道在哪一天

可再度回到你身邊

命運是對手 永不低頭

從來沒抱怨半句 不去問理由

仍踏著前路走 青春走到白頭

成功只有靠一雙手

命運是對手 永不低頭

從來沒抱怨半句 不去問理由

仍踏著前路走 青春走到白頭

成功只有靠一雙手 奮鬥

不要金 不要銀 只要一枝棍

來護守這稻田 貧賤也感興奮

束我腰 叉我腰 趕走飛鳥

來換滿村歡笑

好氣連祥Part2

愛情不過是一種普通的玩意 一點也不稀奇

女人不過是一件消遣的東西 有什麼了不起

什麼叫情 什麼叫意

還不是大家自己騙自己

什麼叫癡 什麼叫迷

簡直是男的女的在做戲

La Cha Cha Cha La Cha Cha Cha

還不是大家自己騙自己

La Cha Cha Cha La Cha Cha Cha

不怕不怕你再有魔力

浪漫像夢裡鄉 琴弦柔柔細響

情人們舞翩翩 沉醉熱浪

水晶燈多璀璨 似天空萬點星光

香檳酒升起的泡 散芬芳

大地在我腳下 國計掌於手中

哪個再敢多說話

夷平六國是誰 哪個統一稱霸

誰人戰績高過寡家

高高在上 諸君看吧

朕之江山 美好如畫

登山踏霧 指天笑罵

秦是始 人在始

奪了萬世瀟灑

逐草四方沙漠蒼茫

哪懼雪霜撲面

射鵰引弓塞外奔馳

笑傲此生無厭倦

應知愛意似流水

斬不斷 理還亂

身經百劫也在心間

恩義兩難斷

木蘭花 美麗豪放

惡賊聞聲 膽喪走遠方

有木蘭花 正直豪爽

普濟孤苦 似活慈航

論身手何硬朗 還鑄有鐵膽肝

神勇勝女金剛 千秋仰望

我甘心將空虛中的一切都交託在這首歌

只想一生在寂寞內剩餘絕情來伴我

我傷心將消失中的深愛都寄語在這首歌

如今再沒有氣力共你在這夜玩火

好氣連祥 Part3

光陰真寶貴莫荒廢 同狂歡

開心快樂無謂咋咋啼

青春的歡笑亦珍貴 冇愁憂

不必顧慮明日買貴米

讓我與你計一計 一生中有無窮奮鬥

蓋一過去挫折亦無謂

為了快慰冇乜計 千金一散齊齊買醉

醉後繽紛景色太入迷

Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo

Ja-Ja-Jam bo Ja-Ja-Jam bo

Ja-Jam bo

忘不了 忘不了

忘不了你的錯

忘不了你的好

忘不了雨中的散步

也忘不了那風裡的擁抱

忘不了 忘不了

I can't forget your smile

Everytime that you are here

I seem to hear music in my heart

It play a song that you said that we'd never apart

問我歡呼聲有幾多 問我悲哭聲有幾多

我笑住回答 講一聲我系我

無論我有百般對 或者千般錯

全心去承受結果

面對世界一切 哪怕會如何

全心保存真的我

問世上有幾多愛 流露無限美善

人類親情中 系有真愛見

日日夜夜獻種種關懷 親情無處不見

就像清風吹遍身心 去我滿懷倦

眼淚在心裡流 苦痛問怎麼憂

琴鍵打開亦無心奏 我現在似木偶

人像木偶 我人像木偶

只歎輕輕送走了時候

全忘餓與飽心中空虛了

衣襟淚痕濕透

為什麼要對你掉眼淚

你難道不明白為了愛

要不是有情人跟我要分開

我眼淚不會掉下來 掉下來

浪奔 浪流

萬里滔滔江水永不休

成功 失敗

浪裡看不清有未有

愛你恨你 問君知否

似大江一發不收

轉千彎 轉千灘

亦未平伏始終爭鬥

好氣連祥 Part4

你你你為了愛情 今宵不冷靜

你你你為了愛情 孤單地看星

你你你為了愛情 得不到呼應

情共愛那樣去追究 只有通通拋諸腦後

我等著你回來 我等著你回來

你怎麼不回來 你怎麼不回來

給生命線 最終找到靠依

然後留下 長住你心裡最深處是我地址

小小玩意 紋著彼此名字

留待明日 傳誦我跟你這一節完美情史

來讓我跟你走 流浪到天邊海角

如若你肯靠緊我 你願疼惜我 未悔當初

來讓我跟你走 尋覓最真摯感覺

陪著痛苦也經過 快樂也經過 讓你好好愛我

我說過要你快樂 讓你擔當失戀的主角

改寫了劇情 無言地漂泊 Woo~

我說過要你快樂 換你一生關心的感覺

原諒我 原諒我 原諒我

快樂老實人 敢想敢講敢說每段老實話

又是數十年 我要每天展笑闊步朗日下

今天的你已消失去 心已被攝取

孤單的我只有歎唏噓

願你知我空虛 但願重新跟你聚

但我知你的心 儘是情感的禁區

踏快車雨中追 但願停車跟你聚

但你知我的心 儘是情感的禁區

我

我要

我要你

我要你的

我要你的愛

你為什麼不說出來

我

我要

我要你

我要你的

我要你的愛

你為什麼不走過來

當年相戀意中人 大家性情近

早種愛根極親密 心心相印互信任

月底花間相依偎 共喜有緣分

恩愛百般願比翼 癡心一縷共訂盟

喜逢知己倍精神 內心快樂無憾

朝晚眷戀共歡聚 天天相對互慰問

立心栽花花不香 恨返惹愁恨

只怨愛海起風波 一朝生變斷愛盟

千變再萬變 順自然 不變應萬變

好一點 或是壞一點 一百八十變

無時無日變 人人來奉獻

留住你 留住你 難放手 難放手

陪伴我 陪伴我 求永久 求永久

夢乍醒 怎接受 無奈她 必須走

情緣象 海市蜃樓

我等著你回來 我等著你回來

我想著你回來 我想著你回來

人生嘉年华

《人生嘉年华》是林振强作词,蔡龄龄演唱的歌曲,收录在其专辑《The Simple Life》中。

原曲为Los K'jarkas所演唱的《Llorando Se Fue》(西班牙语版本),

另有Kaoma的《Lambada》,

葡萄牙语版本Lambada Worldbeat

国语版:吴涤清-伦巴达舞娘

另外有一首国语版是高凌风的《眼睛眨一眨》

英语版:Kid Creole & The Coconuts - Lambada

印地语版:Jeena Kumari - Lambada

另外还有越南语、器乐等多种版本

粤语:蔡龄龄 - 人生嘉年华

英文版:Jennifer Lopez ft.Pitbull - On The Floor

On The Floor 的另一个版本:

Ven a Bailar (On the Floor) - Jennifer Lopez ft.Pitbull

人生嘉年华多么庆幸

漫天风霜你都愿留下

甘苦两份

未将彼此那些梦除下

当一起同游人生嘉年华

没烟花都有暖光四洒

星星加云霞

谁道不可能拿

定会掉下来持续都脚下

假使偶觉倦

汗水交给我的热唇吧

假使偶觉乱

目光躺于我的面容吧

匆匆岁月

尽管不少叹息别离话

始终你也在

未分春秋冷冬或炎夏

蔡龄龄 ,英文名:Choi, Aling,香港商业电台唱片骑师,以其委婉的歌声进军乐坛,为人熟知的歌曲有《但愿》、《人生嘉年华》、《细水长流》等。因抑郁症扰屡医不愈,2012年6月24日清晨被音乐人丈夫冯镜辉发现于香港薄扶林寓所跳楼,最终不治身亡,年仅47岁。

力霸舞场 ~ 劲之夜

01、夜半惊魂 x

02、倾斜

03、千年埋葬 x

04、劲之夜

05、震荡

06、夜温柔 x

07、独自去偷欢

08、跪在大门后 x

09、十分十二寸

10、红唇的吻

11、纯属废话

12、摆脱身体

13、敢爱敢做

14、最后一夜

15、将冰山劈开

16、Lemon Tree x

十分十二寸

《十分十二寸》是林子祥演唱的歌曲,编曲是钟定一和黄良升,由华纳唱片出品,1985年度十大劲歌金曲金曲奖。

林子祥把二十首当时得令的流行作品以高超的编曲技巧组织起来,做出《十分十二寸》这首经典串烧歌。当时电视上间歇便播足版十分钟的MTV,电台也是不停地播,其后更有周润发、朱咪咪、古巨基等其他歌手仿效。

稍为年长的歌迷们一定记得十分十二寸当年牵起的热潮,电视上间歇便播足版十分钟的MTV,电台也是不停地播,其后更有其他歌手仿效。虽然这歌被批评为商业化,但这张碟由创作至推出专辑,都是Ah Lam 的游戏,而且看来他非常喜欢,歌曲本身已经就是一个把戏,歌曲长度大约是十分钟而以十二寸Single细碟推出市场,因而命名为10分12寸,也很有趣,还大胆选用朱祖儿的漫画作为封面,更是前所未有,很明显Ah Lam对这张碟当作一个过瘾非常的游戏来做。

(爱到发烧 林子祥)

爱到发烧

(200度,叶倩文)

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

(漫漫前路,徐小凤)

漫漫前路 有几多风光

一一细心赏

为甚留步 回头望一望

心中一片迷惘

默默看看天际白云荡

就像你我志在四方

但愿与你欢笑地流浪

挽手他乡闯一闯

(天籁星河传说,关正杰)

星河 有一串星际流火

掌舵 寻觅猎户星座

用歌 于黑暗柔柔拍和

众星 编出了一阙情歌

(天鸟,卢冠廷)

啊 哈 我要飞往天上

啊 哈 像那天鸟翱翔

啊 哈 哪里充满希望

啊 哈 找那温暖太阳

(你的眼神,林志美)

淡淡然掠过 神秘又美丽

他仿似骤来的雨

我也难自禁抬头看你

你偏将心事留住

就算默然不语

我都深深记住

因你的眼神 使我心里著迷

啊……

(震荡,陈秀雯)

震荡

你你你 你引致我震荡

你你你 你引致我震荡

(Monica,张国荣)

你以往爱我爱我不顾一切

将一生青春牺牲给我光辉

好多谢今天你改变了我

无言来奉献

柔情常令我个心有愧

(不羁的风,张国荣)

啊 停住这风 Oh baby

长夜抱拥 Oh darling

如今这个浪人

只想一生躺于你的身边

停住这风 Oh baby

长夜抱拥 Oh darling

如今这个浪人

只想一生躺於你的身边

真爱 你的真爱

令我讲不出 Sayonara

(Monica,张国荣)

Thanks Thanks Thanks Thanks 张国荣

哗 哈 哗 哈

谁能代替你地位

Thanks Thanks Thanks Thanks Monica

哗 哈 哗 哈

谁能代替你地位

(爱到发烧,林子祥)

爱到发烧

就快热爆了 像似被烧

就快热爆了 热烫得紧要

就快热爆了 像似被烧

就快热爆了 热烫得紧要

(200度,叶倩文)

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

(开心鬼,杜丽莎)

为人乐观冇闭翳 开心鬼 开心鬼

嘻嘻哈哈无人制 无人制 无人制

时时扮懵诈诈谛 诈诈谛 诈诈谛

开开心心最盏鬼

匆匆的光阴转眼就会消逝

有几多青春美丽

总之乜鬼都睇化就无所谓

几大都开心到底

(飞跃舞台,梅艳芳)

系要找到理想 一于要站在台上

换却现在模样 终归会声威再响

做个威水形象 咁点算痴心妄想

让我翻与滚都会得各样赞赏

(激光中,罗文)

光加热 等于火

火加光 等于我

我与光再加上你

温度就提高更多

所以你应靠近我

不要再自我封锁

此一刻你属于我

你再也没法挡

不管你是姓什么

也不管你是何星座

只要你是有耳朵

我便会令你疯魔

要与你发生触摸

以好歌触摸你心窝

此一刻你属与我

我魅力是没法挡

哇嘿

(世间始终你好,甄妮、罗文)

论武功 俗世中不知边个高

或者 绝招穷途异路

但我知 论爱心找不到更好

在我心 世间始终你好

(成吉思汗,林子祥)

风沙之中追追赶赶彼此热烈在歌唱

不识担忧摔跤饮酒彼此面上尽欢畅

奔奔跑跑沙丘上 马壮牛强

威威风风马背上 胸襟开朗

我高声欢呼 我是热与光

(阿里巴巴,林子祥)

阿里 阿里巴巴

阿里巴巴跟踪土匪好细心

阿里 阿里巴巴

阿里巴巴跟踪土匪好勇敢

芝麻开门芝麻开门(明白了明白了)

芝麻开门芝麻开门

(跟佢做个Friend,许冠杰)

Sam Sam Sam

跟你做个 Friend

Friend Friend Friend

Friend 过你打 Band

(财神到,许冠杰)

财神到 财神到 好心得好报

财神话 财神话 揾钱依正路

财神到 财神到 好走快两步

得到佢睇起你 你有前途

财神到 财神到 好心得好报

财神话 财神话 揾钱依正路

财神到 财神到 好走快两步

得到佢睇起你 你有前途

(200度,叶倩文)

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会热到爆炸

这晚 这晚会兴到爆炸

这晚 这晚会劲到爆炸

这晚 这晚会笑到爆炸

这晚 这晚会喊到爆炸

这晚 这晚会叫到爆炸

这晚 这晚 会爆炸

(爱情陷阱,谭咏麟)

拨著大雾默默地在觅我的去路

但愿路上幸运遇着是你的脚步

我要再见你

只想将心声透露

爱爱爱 爱慕

独自望著路上密密画满的记号

像是混乱又像特别为了指我路

到处去碰 到处去看

堕入陷阱方知太糊涂

真心被俘虏 彷佛遭圈套

探索这爱路

你那美态已叫我醉倒

(夏日寒风,谭咏麟)

狂呼我空虚 空虚

恨极为他心碎

明知结局 何必去做玩耍器具

狂呼我空虚 空虚

怒骂是她不对

强忍眼泪

(爱情陷阱,谭咏麟)

我 心中激荡

这陷阱 这陷阱 这陷阱

(酒干倘卖无,苏芮)

多么熟悉的声音

陪我多少年风和雨

从来不需要想起

永远也不会忘记

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

酒干倘卖无

(200度,叶倩文)

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会热到爆炸

这晚 这晚会兴到爆炸

这晚 这晚会劲到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会热到爆炸

这晚 这晚会兴到爆炸

这晚 这晚会劲到爆炸

这晚 这晚会暖到爆炸

这晚 这晚会热到爆炸

这晚 这晚会兴到爆炸