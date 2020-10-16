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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1963 千百惠想你的时候走过咖啡屋，他的名字叫回忆！

雄霸天下 发布于：

                                                                                            —— 图文整理自网络

 

 

千百惠 · 想你的时候

 

JX

年轻时特别喜欢的歌曲，虽然依旧不错，但全然没了早年的吸引力！

 

 

 

 

 

       曲 目：

 

01、想你的时候，8

02、窗的追想，8

03、情书之泪，x

04、他的名字叫回忆，9

05、离开你，x

06、梦的告白，7.5

07、烟雨蒙蒙，8

08、再次拥有，8

09、走过咖啡屋，9

10、忘了伤心的人，8

11、让我走，x

12、依然不忘记，7

13、惑，x

14、别说再见

 

 

 

 

 

千百惠，1963年出生在台湾新竹，是台湾泰雅族歌手。

 

千百惠在上高中三年级的时候，一次在餐厅打工的经历，让她与音乐结缘，至此走上演唱之路。凭借《当我想你的时候》、《走过咖啡屋》等歌曲，很快成为流行乐坛红极一时的明星。后与内地音乐人士高大林结婚后退出歌坛，婚后12年，于2003年在央视《欢聚一堂》中正式复出。

 

 

 

 

 

他的名字叫回忆

 

专辑：想你的时候

时长：02:57

发行：1989-10-15

填词：林子渊

谱曲：林子渊

 

我有一个好伙伴，他的名字叫回忆，

他是一个诚挚不变的朋友

不管黎明到黄昏，或是黑夜到白昼

常会为我捕捉往日快乐

他是如此的执着，他是这样关心我

他是我最好的朋友 回忆……

 

我有一个好伙伴，他的名字叫回忆

他是一个诚挚不变的朋友

不管黎明到黄昏，或是黑夜到白昼

常会为我捕捉往日快乐

他是如此的执着，他是这样关心我

始终住在我心深处的角落

不论我走到哪里，他就跟我到那里

让我一点也不觉得寂寞

 

每当别的朋友都离去

他却会自愿留在我身边

给我安慰填补我空虚

他是我最好的朋友 回忆……

 

每当别的朋友都离去

他却会自愿留在我身边

给我安慰填补我空虚

他是我最好的朋友 回忆……

 

 

 

 

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