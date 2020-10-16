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千百惠 · 想你的时候
JX
年轻时特别喜欢的歌曲，虽然依旧不错，但全然没了早年的吸引力！
曲 目：
01、想你的时候，8
02、窗的追想，8
03、情书之泪，x
04、他的名字叫回忆，9
05、离开你，x
06、梦的告白，7.5
07、烟雨蒙蒙，8
08、再次拥有，8
09、走过咖啡屋，9
10、忘了伤心的人，8
11、让我走，x
12、依然不忘记，7
13、惑，x
14、别说再见
千百惠，1963年出生在台湾新竹，是台湾泰雅族歌手。
千百惠在上高中三年级的时候，一次在餐厅打工的经历，让她与音乐结缘，至此走上演唱之路。凭借《当我想你的时候》、《走过咖啡屋》等歌曲，很快成为流行乐坛红极一时的明星。后与内地音乐人士高大林结婚后退出歌坛，婚后12年，于2003年在央视《欢聚一堂》中正式复出。
他的名字叫回忆
专辑：想你的时候
时长：02:57
发行：1989-10-15
填词：林子渊
谱曲：林子渊
我有一个好伙伴，他的名字叫回忆，
他是一个诚挚不变的朋友
不管黎明到黄昏，或是黑夜到白昼
常会为我捕捉往日快乐
他是如此的执着，他是这样关心我
他是我最好的朋友 回忆……
我有一个好伙伴，他的名字叫回忆
他是一个诚挚不变的朋友
不管黎明到黄昏，或是黑夜到白昼
常会为我捕捉往日快乐
他是如此的执着，他是这样关心我
始终住在我心深处的角落
不论我走到哪里，他就跟我到那里
让我一点也不觉得寂寞
每当别的朋友都离去
他却会自愿留在我身边
给我安慰填补我空虚
他是我最好的朋友 回忆……
每当别的朋友都离去
他却会自愿留在我身边
给我安慰填补我空虚
他是我最好的朋友 回忆……