—— 图文整理自网络

菊次郎的夏天 菊次郎の夏 (1999)

又名: 菊次郎之夏 / Kikujirô no natsu / Kikujiro

评分：时光网 8.4，豆瓣 8.8，IMDb ，个评 6.1

No.116 / 豆瓣电影Top250

导演: 北野武

编剧: 北野武

主演: 北野武 / 关口雄介 / 岸本加世子 / 吉行和子

配乐：久石让

类型: 剧情 / 喜剧

国家: 日本

语言: 日语

上映: 2020-09-25(中国大陆) / 1999-05-20(戛纳电影节) / 1999-06-05(日本)

片长: 121分钟

IMDb 链接: tt0199683

期待已久的暑假终于开始了，但对于上小学三年级的正男来说却没什么好高兴的。所有的朋友都去了海滩或是父母的乡下玩，连足球队也放假不训练了。在寂寞的暑假里，连正男最熟悉的校园小路也显得陌生，每天除了在日记里记下天气报告，就再也无事可写了。正男的爸爸在他出生没多久的一次交通意外中死去，而妈妈则在一个很远很远的地方工作。跟奶奶相依为命的正男决定在这个暑假里来一次冒险旅程。目的地是正男只在照片里见过的妈妈住的地方——丰桥。带着日记、暑期作业和每个月的零花钱，正男离开了家。

菊次郎是个自由职业者，换句话说，就是一辈子都没有过一份正经工作。因为与规规矩矩地生活的格格不入，菊次郎年轻时不断地遭到嘲笑。他每天都等待着天降良机，使他过上令人羡慕的生活。可是时间一天天过去，由于手头没有本金，他还是每天靠着妻子过活。一次偶然的机会里，菊次郎被卷入了正男的冒险旅程。妻子给了他一笔50000元的旅费，让菊次郎陪同正男去找妈妈。尽管正男不喜欢菊次郎，但一个人的冒险实在令人沮丧，于是勉强同意。菊次郎对这笔旅费却另有打算，他兴高采烈地把钱投到了赌博里，最后却输得一塌糊涂。几乎输光了妻子给的旅费和正男少得可怜的一点点零用钱。怒气冲天的菊次郎丢下正男，一个人去喝闷酒，但最终正男的眼泪让菊次郎恢复了理智。终于来到正男母亲的住址，菊次郎与正男心中越来越兴奋，二人终于站在母亲住址的门外，一个美丽的女人正好穿著围裙从屋内走出，正男认出她是照片上的母亲，但是他看到母亲身边有一个男人还牵着一个小女孩，正男瞬间明白自己被妈妈抛弃了，很伤心的哭了，菊次郎不忍心看着正男伤心，于是拿出一个从别处找来的带铃铛的玻璃天使，告诉正男那个女人不是他的妈妈，他的妈妈已经搬走了，而那个天使铃铛那是妈妈离开房子时留给正男的，让他在困难的时候摇一摇，天使就会出现。同时，菊次郎决心完成他从旅程开始就在脑子里形成的决定。他来到那所看上去残旧不堪的大房子，在那里，有一个离群而坐的老人，正是菊次郎的妈妈。她的脸上写满孤独，一种像正男的妈妈一样抛弃自己孩子的女人的孤独。

在回程的路上，菊次郎跟正男在一个乡下小镇里，在夏季里郁郁葱葱的绿色里，他们恣意放纵地玩耍着，快乐着。犹如一大一小两个孩子。还遇上了三个好心人，他们听说了正男的故事后心生同情，也一起陪正男玩，而正男受伤的心，也在不知不觉中被他们抚平。

这是一部由北野武自编自导自演的清新温情的杰作。一向以暴力美学著称的北野武一反人们所熟悉的硬派形象，在本片中出演了一个有点无厘头的中年闲散男人。乍看起来不值得信赖，好惹是生非，简直一无是处。这场一个小孩和一个像小孩一样的大人的旅程笑料百出，令人忍俊不禁。而随着旅程的展开，菊次郎善良温暖的内心渐渐得以呈现，令人感动落泪。这个旅程是少年正男渐渐了解人世的成长过程，也是中年菊次郎自我发现获得人生新感悟的过程。片中浅草、浜松、天龙川等地美丽的风景配以久石让悠扬的音乐亦让人心旷神怡。影片广受赞誉，获得了戛纳电影节金棕榈奖提名。

日本电影学院奖 (2000；第23届) ，获奖：2 ，提名：1

获奖

·最佳女配角岸本加世子 Kayoko Kishimoto

·最佳电影配乐久石让 Joe Hisaishi

提名

·最佳影片北野武 Kitano Takeshi

戛纳电影节 (1999；第52届) 提名：1

·主竞赛单元-金棕榈奖北野武 Kitano Takeshi

《菊次郎的夏天》是北野武创作历程中最具自传性质、最富温情的一部作品，相对于从前的寡言和血腥，这次的多话和搞笑将使人在开心欢乐中默默体会一份发自内心的感动。

—— CCTV电影频道《佳片有约》评

《菊次郎的夏天》是日本导演北野武执导的电影中最为温情、明朗的一部。影片以寻找亲情为主线，讲述了艰难的寻亲路上发生的故事、遇到的形形色色的人以及人与人之间的情义。电影中北野武式幽默，北野武对笑的艺术的把握，令人印象深刻。在引人发笑之余,愈发凸显出剧中人物性格的可爱与精神魅力。

—— 《电影文学》评

影片情节设置、细节呈现、色调处理、镜头运用和配乐均别具匠心，彰显了影片与欧美公路电影不一样的美学魅力 。

—— 《戏剧之家》评

《菊次郎的夏天》是北野武最温情最明朗的一部电影，美好景致与欢乐的剧情相互融合，加上那首活泼有趣的配乐，让整部电影都弥漫着夏日的清新气。北野武的表演也张弛有度，对于幽默的把握令人印象深刻，也让人物变得尤为可爱 。

—— 腾讯娱乐评

原声曲目：

01. Summer

02. Going Out

03. Mad Summer

04. Nightmare

05. Kindness

06. The Rain

07. Real Eyes

08. Angel Bell

09. Two Hearts

10. Mother

11. River Side

12. Summer Road