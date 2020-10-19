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醉拳2 醉拳Ⅱ (1994)

又名: Drunken Master II / Legend of the Drunken Master

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.8，IMDb 7.6，个评 6.5

导演: 刘家良

编剧: 邓景生 / 阮继志 / 唐敏明

主演: 成龙、梅艳芳、狄龙、

黄日华、刘家良、卢惠光、

钱嘉乐、翁虹、刘德华

类型: 喜剧 / 动作

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1994-02-03(中国香港)

片长: 102分钟 / 99分钟(美国)

IMDb 链接：tt0111512

广东十虎黄飞鸿（成龙饰）与其父黄麒英（狄龙饰）远赴东北购药，为了逃避军阀所设之关税，于是将购得之人参混入英领事馆人员行李上，怎料途中与一武林高手福民祺（刘家良饰）发生误会而大打出手，黄飞鸿亦因此取错行李。

英领事馆人员在点算从北方运回之中国文物时，赫然发觉珍贵之皇帝玉玺不翼而飞，调查之下，派遣武官谭昌（卢惠光饰）向黄飞鸿索回，适逢鸿因丢失人参，违背父命使用醉拳而被父赶出家门，饮得醺醺大醉，难敌谭昌之武功，被毒打后更被剥光衣服示众。

不久，当日与鸿过招的武林高手福民祺前来宝芝林求访，并说此行目的是调查英领事馆偷运国宝之事，黄飞鸿与父亲将玉玺归还，不料被英国领事派遣谭昌收买斧头帮将玉玺夺去，福民祺亦惨遭杀害。

最后，黄飞鸿与好友卖鱼灿偷入领事馆欲偷玉玺却被抓获并毒打，黄飞鸿的父亲更被迫让出武馆旧址。一直以来，英领事的暴行令鸿怒不可遏，闻偷运国宝与武馆被夺，鸿更觉忍无可忍，得知英国人所开铁厂名为铁厂，实为偷运中国国宝之掩护，更有殴打、虐待中国工人之行为，于是决定与众好友闯入铁厂，营救被困工人并夺回所失国宝。

黄飞鸿与谭昌等人大战，寡不敌众，更因未饮酒而无法发挥醉拳威力，生死危难之际，飞鸿急中生智，饮下工厂里用作燃料的大量工业酒精，终于发挥出醉拳的十足威力，将谭昌及其爪牙尽数击败，夺回被窃的国宝。

VCD ：



香港电影金像奖 (1995；第14届) ，

获奖

·金像奖-最佳动作指导刘家良 Chia-Liang Liu

提名

·金像奖-最佳剪辑张耀宗 Yao Chung Chang





醉拳 1-2 ，U-0437 ，2D9 ：













《醉拳2》不但上映时受到好评，而且还被美国《时代周刊》评为 “1994年世界十大佳片” 以及 “全球史上百部最佳电影”之一。《醉拳2》在美国上映后也创下不俗的票房成绩，标志着成龙电影开始真正地走向世界；同时《醉拳Ⅱ》作为第一批在中国大陆获准以胶片形式上映的 “成龙电影”，也标志着其对内地市场的成功开拓。





片中成龙的艺术化动作别具一格，极具观赏性。这种近似卓别林式的表演，充满着趣味。影片风格明快，动作令人眼花缭乱、目不暇接，达到了动作片的一个高峰。片中有一段自由打斗场面整整持续了20分钟，其间全是稀里哗啦的撞在一起的木桶、烧得通红的煤块和被击倒后满地翻滚的打手，以及成龙以勇气和笑声击败敌人的出色表演。









醉拳 ，U-0437 ，日2+英2+港3 ：









影片由一个少年学艺、为父报仇的陈旧俗套，发展为一个抗击外国殖民者、维护民族利益的故事。虽然人物夸张的表演风格和《醉拳》有类似的地方，但并非粗糙，而是与影片的喜剧色彩形成微妙的平衡。黄飞鸿的行为除了体现中国儒家传统的忠孝仁义等优秀品质外，还带有西方泊来的平等博爱等观念的影响。《醉拳》中正面人物贪吃、酗酒、好赌、报复心强等缺点，都是没有任何反省和批判地直接表现，这些在《醉拳II》中都不见了，影片开始时黄飞鸿还带有争强好胜的少年心性，到了影片的后半部分都是迫不得已才出手，而且得饶人处且饶人。饮酒被作为一种负面的行为被批判，而影片最后黄飞鸿喝工业酒精最后身体和智力受到损害的情节也带有双重的含义：既为疯狂的打斗场面提供合理的依据，给成龙一个机会展示其拼命的专业精神，同时也有反省和警世的味道，说明饮酒和武力都是不祥之物，君子不得已而用之。









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醉拳2 ，U-0437 ，日2+1区+港3+6区+OST，小白兔形式合成完整版结局 ：













《醉拳Ⅱ》坚持80年代以来 “成龙电影” 逐渐形成的导人向善、弘扬正义的母题，和《醉拳》相比，对人物做了很大修正。成龙扮演的黄飞鸿尽管保留了一些少年天性和无伤大雅的缺点，但对自我的道德约束则明显大大地增强了。影片还有意加强了父亲黄麒英的形象，增加了满洲武举人福民祺这一人物，作为黄飞鸿的精神引导者，他除了向黄飞鸿讲忍让、讲宽恕、讲正直这些个人行为准则外，还要黄飞鸿深明国家和民族之大义。因此，和《醉拳》相比，《醉拳2》里明显增加了更多积极的因素和成分。









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醉拳2 ，





编号：WB-2203

配置：美1区完整可变版+日2+港3+6区纪念版+成龙访谈/删除片段+OST









醉拳2，3G-H-BD 0091 ，美A+1区+港3，片基已坏：

























醉拳2 Drunken Master II 1994





编号：SJ-3615A，2BD（修复重制终极收藏版）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

华纳日A修复重制版、米拉麦克斯美A区双版蓝光复合版本，荟萃中日泰官方素材精华，

原版绝无压缩原汁原味视频，

DTS-HD 2.0高清无损原音/DTS-HD 5.1英语配音（美版独有），

官方中英法西日韩泰字幕。

音轨：粤语DTS-HD2.0 国语5.1-448

英语DTS-HD5.1 日语2.0-192 日语2.0-192 法语5.1-448 西班牙2.0-192

字幕：英 中繁 日 韩 泰 法 西





























导演刘家良和成龙在拍摄中有分歧。刘家良想要得到更传统一点的洪家武打风格，但是成龙更倾向于更夸张一点的醉拳风格。刘家良因此让成龙坐上了导演的位子来指导最后一战。虽然刘家良后来又导演了《醉拳3》、《醉猴》，但是两人自此再也没有共同导演过电影。





















碟二、

1、国际公映版 01:41:01

2、美国公映版 01:42:30

3、日本公映版 01:40:56

4、未公开镜头 06；30

5、大师背后 06；37

6、彩蛋 00:15

7、美亚LD金版加长版视频 01:43:28（LD）

8、原始片名 02:26 （珍贵资料）

9、原始片尾致谢名单 02:31（珍贵资料）

10、“盲拳” 片段 01:01 （珍贵资料）

11、备选片段 03:48（珍贵资料）





















音乐原声





序号 曲目

01 醉拳

02 挑衅

03 四面楚歌

04 阴谋

05 玉玺遭窃

06 用袍对峙初交手

07 夹枪制刀

08 小试拳脚

09 追车声声促

10 搜索

11 温馨时刻

12 不见别的心

13 闲逸

14 错把树根当人蔘

15 母与子

16 野霸王

17 熄缘

18 市集

19 砌磋

20 国宝之劫

21 卧龙藏虎笑升平

22 醉起步云霄

23 蛟龙岂是池中物

24 戏夫

25 飞鸿谨受庭训

26 赤裸醉龙街市受辱

27 悔

28 纵酒行

29 短兵相接

30 豪气登场

31 醉拳













醉拳2 Drunken Master II(1994)





编号：SJD9-4690A ，未收

配置：华纳1区宽屏版+日2+港3区官方国粤语音轨+3区官方中韩泰字幕+

完整花絮（延展片段）PALY向左进入+OST（PLAY向上进入）

音轨：英语2.0-192k/国语2.0-192k/粤语2.0-192k/日语2.0-192k

字幕：中繁/中繁/英/日/韩/泰







