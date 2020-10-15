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龙飘飘·龙腔雅韵 （1-4）

广东音像出版社出版

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金辉煌影视制作有限公司

文录音进字 第045 号

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龙飘飘 ，原名许秀春，1958年6月20日出生于中国台湾省台南市，台湾女歌手。

1977年在马来西亚出版个人第一张专辑《花飘飘水飘飘》，从此拉开了在以马来西亚为主的东南亚歌坛发展的序幕。1991年以《等你回航》这张专辑，得到中国广州 “百万金唱片大奖”。从1998年开始逐渐信仰基督教，2006年前后移居美国洛杉矶。

1976年，出版个人专辑《晚风》，风靡台湾。

1977年，在马来西亚出版个人第一张专辑《花飘飘水飘飘》、《心上人别生气》，以 “花飘飘水飘飘” 打响了在海外的知名度，从此奠定了在国内外有中国人的地方，就听得到她的歌声；

1978年，出版《财神到》贺岁个人专辑，在新马形成一股风气，到今天只要让华人过年，当地侨胞就会买张过年贺岁专辑来欣赏，他们说 “没有听龙飘飘的过年歌曲就不像在过年。”

1979年，与燕双双合唱 “戏凤”、“访英台” 等黄梅曲，造成黄梅调的旋风再度出现，

当年十多万张也算是个奇迹；

1980年 出版第十一张唱片后，第一次到马来西亚演唱，也是第一次在新马曝光，公司安排到百货公司走一圈，就出现人潮汹涌现象；

1981年，首次在星马开个人演唱会，时间长达二个星期，从此龙飘飘与星马几乎就分不开了，

甚至很多人以为龙飘飘是马来西亚人，因为在星马出现的次数太频繁了；

1982年，获唱片公司颁发的多张金唱片，

公司老板甚至送红包，以感谢多年来龙飘飘替公司增加很多收入；

1983年，出版《落叶飘雨》，这时在台、新、马已出版24张唱片，

平均一年出4张唱片外加贺岁演出；

1984年，出版《美酒加咖啡》、《忆往事》专辑，并开始启用以 “龙腔雅韵” 为标题，又是另一个歌唱事业的高峰。该年另一个特点是，由当年开始，每一年 “华人春节” 时都在新马的舞台上开个人演唱会，连续7年直到1990年，又创下歌唱界的另一记录；

1985年，出版《怎能再回首》、《舞女》等唱片，也是唱片销售量的另一突破。

1986年，在中国大陆已出版第5张唱片了，

是海外歌星继邓丽君之后，比较早将唱片发行到中国大陆的歌星之一；

1987年，《风从哪里来》出版发行，并第一次应邀到美国作巡回演唱；

1988年，第一次在香港电视台演出，同时在香港与成龙等明星同台表演；

1989年，该年是演唱最忙碌的一年，全年有半年时间都在世界各地演唱；

1990年，出版 “不是欺骗的爱” 为大陆赈灾义卖，

同年到上海拍摄MTV专辑，被大陆同胞认出，结果因签名太多而没赶上飞机；

1991年，在中国大陆已经出版20张唱片，

同年并以《等你回航》这张专辑，得到中国广州 “百万金唱片大奖”；

1992年，这是龙飘飘的歌唱转换站，加入EM这个大家庭，

并且成立 “飘飘工作室”，开始唱片创作与制作的工作；

1993年，应邀到新西兰、澳大利亚、美加、欧洲、中南美及东南亚等地演唱，每次演出时间长达30天以上，从1993年到1998年6年之间唱遍了35个国家，超过60个城市，再度创下歌唱事业的另一个记录；

1994年，以《狗来富贵》为专辑，获得EMI唱片公司颁发 “过年贺岁白金唱片”；

1995年，在马来西亚全年度的唱片销售量排行榜，排行全马第六名，

并连续获颁 “全年度销量大奖”；

1996年，出版个人制作的《钱鼠来送钱》专辑，同时也得到 “白金唱片奖”，

同年4月到山东参加 “风筝节” 演出；

1997年，出版VCD、LD、CD、卡带同时上市的《十二生肖通发财》；

1998年9月，第一次中国大陆 “哈尔滨冰球场” 正式演唱，同月并于东京、美国演唱；

除了 演唱外，个人创作才华也备受肯定，创作歌曲已达20余首；

1999年1月4日，出版《兔年跑第一》专辑，这已是第75张专辑唱片。

2012年12月12日，龙飘飘坐客《明辉有约》节目，接受主持人明辉专访。

2013年12月06日，龙飘飘参加湖南卫视《天天向上》节目。

龙飘飘·龙腔雅韵 （一）

01、弥渡山歌

02、异乡人

03、散步月色中

04、舞女

05、请你别忘记

06、天涯长相忆

07、贝壳船（许冠杰《纸船》国语版），7

08、梨山痴情花

09、我与寒星

10、痴情的人

11、小路上

12、不想你，10

13、沙滩上的女郎

14、泪的小花

15、今宵多珍重

龙飘飘·龙腔雅韵 （二）

01、夜来香

02、谁能禁止我的爱

03、潇潇夜雨

04、相思夜夜深

05、故乡的呼唤

06、你的爱情在哪里

07、把我忘了吧

08、让我慢慢告诉你

09、唤不回的梦

10、谎言

11、缘

12、再来一个

13、船歌

14、相见不如怀念

龙飘飘·龙腔雅韵 （三）

01、是你是你

02、心上人

03、相思树

04、惜别的海岸

05、让风儿告诉我

06、昨夜梦见你

07、有了你

08、流浪的星

09、沙滩往事

10、说声对不起

11、慕情

12、多少柔情多少泪

13、缘的脚步

14、一缕情丝一场梦

15、等你回航

16、忘了我是谁

龙飘飘·龙腔雅韵 （四）

01、说声对不起

02、记忆的天空

03、怎能再回头

04、慕情

05、美丽的痕迹

06、等邮差

07、成长的岁月

08、为何你不来

09、不得了

10、永远怀念你

11、情人桥

12、星夜的别离

13、忘了我是谁

14、来格来格 来格通