Chill Out

在舞池旁边,常会有一个区域,或是小房间,里头会放一些较缓和,较平静的音乐,让舞客跳完舞后缓和情绪,休息一下,以放 Ambient 音乐为主,所以会叫 "Chill Out"(冷却) 就是这个缘故。

The Orb 可说是 Chill Out 音乐大师。又有人把 chill out 叫成 Del Mar (德玛音乐)。

London Lounge Chillout in the UK :

"Chill Out" ,泛指一种富于悠闲意象的电子音乐,常蕴涵强烈的 ambient 音乐元素,予以深沉的空间聆听感,其本意为放松、休闲。这种类型音乐与其它跳舞功能性较强的电子舞曲相比,更注重旋律性而不是强力的节奏,更多是结合不同电子音乐元素,并可融合民族音乐、古典、爵士等曲风各异的音乐类型,其范围可能涵盖 Trip hop、Drum & Bass、Hip hop 等具有懒洋洋、慢节奏特点的音乐类型。

Chill Out ,是一种含有强烈 环境音乐(Ambient) 元素的电子音乐,往往节奏较为舒缓,常常运用飘渺虚幻的电子音效,将人带进一个无边无际的想象空间。另一方面, Chill Out的音乐特点是优美女声的运用,配搭上音乐本身的放松风格,营造一种舒缓释放的情境,抑或带点淡淡哀伤的人声吟唱,让人得到另一种悠然的感受。

与其它跳舞功能性较强的电子舞曲相比, Chill Out 更注重旋律性而不是强力的节奏。在夜总会中常会分区或有一个房间称为 Chill Out Room,放这样的音乐,让跳舞跳累的舞客或是受不了太重太吵音乐的客人有一个空间可以休息,聊聊天、谈谈心或是静静地欣赏音乐带来的想象空间 ……

日出日落、阳光沙滩、蓝天绿海、夕阳西下的城市或悠闲的咖啡馆一角…… Chill Out音乐正是提供这样的环境、相似的心情或营造类似情境的一种很好的音乐元素。

许多人会觉得Chill Out音乐听起来想睡觉,而其音乐特性也的确有某种催眠效果(这样也不错),常让人听着听着就自然而然地进入一种沉静的状态。然而 Chill Out 虽然不像 Techno、Trance、Breakbeat 等电子音乐节奏性强,但在它缓慢铺陈的音乐调性之中,表达的是一种状态,慢慢地、循序渐进地将周围的环境包围,让人渐渐地、不知不觉地融入音乐所营造的气氛情境中。

除了冷静、放松、平实的特点之外,Chill Out 也往往带有迷幻色彩。不同于 Trip hop、环境音乐或迷幻摇滚的阴暗沉重,Chill Out 呈现的是一种迷幻中仍带有轻松写意的气氛。Chill Out 音乐结合不同电子、音乐元素,可以融合民族音乐、古典、爵士等曲风各异的音乐类型,其范围可能涵盖 Trip hop、Drum n?bass、Hip hop 等具有懒洋洋、慢节奏特点的音乐类型。正因为这种融奔放、内敛于一体的调性和本身模糊而放松的风格,Chill Out总能勾起人们心中安静、自然、淡然、原始、真实自我的一面。

The Chillout Session,2CD :

专门出品 Chill Out 音乐的公司并不多,而且总是和世界著名的度假胜地 Ibiza 岛联系在一起,其中最有名的就是西班牙音乐厂牌 Cafe Del Mar,而另一个则是英国唱片厂牌 Ibizarre。

沙发音乐 休闲电子 Chillout,2碟 :

伊比沙(Ibiza),是一个位于地中海西部的西班牙小岛,被称为"这个星球上最著名的日落景点",同时也是世界知名的舞会派对地点(著名的新世纪音乐组合Enigma就是在此成立的)。位于该岛海岸边的 Cafe Del Mar 是一座可以从海水看到日落倒影的海岸咖啡馆。面朝夕阳无限好的橘色日落景象,结合令人心旷神怡的DJ音乐,使它成了Chill Out 音乐的代名词。

1980年初,Del Mar 咖啡馆建成于伊比沙岛海岸边,其极具特色的装潢建筑与令人神往的日落马上吸引了许多游客。伴随着优美景致应运而生的音乐文化范围涵盖了爵士、蓝调、古典、电子等,自此日落和音乐便成为Cafe Del Mar的一部分。1980年代末,以录音带方式发表的音乐合辑开始发售。

1994年,英国电子音乐厂牌 React 正式发行以 Cafe Del Mar 音乐为主题的第一张CD,收录了如Underworld、A Man Called Adam …… 等知名电子音乐艺人的作品。随着这张合辑的成功, 1995、1996年夏季又推出了Cafe Del Mar Vol.2和Vol.3。商业上的成功使得英国宝丽金公司再度于1997 和1998年分别推出了Cafe Del Mar Vol.4和Vol.5,而这5张合辑共约120万张销量。

1999年,Cafe Del Mar Music 公司成立,推出极具风格代表性的合辑 Cafe Del Mar Aria。之后相继发表了Cafe Del Mar Aria 2、Cafe Del Mar Vol.6、Vol.7以及最新的Vol.8。以Cafe Del Mar Chill House为主题的系列,曲风融合Dub、House、Ambient。而另一标题系列Cafe Del Mar Dream和Dream 2,则是收录过往系列的精选作品。

官方网站设计充满日落风情,带点卡通可爱的海滩、贝壳、海鸟、帆船、海星的Del Mar咖啡馆。

Ibizarre

1990年,当英国制作人 Lenny Krarup初次抵达伊沙比时,即刻被海岛的美丽景致所迷惑,于是在岛上定居下来,并常常举办派对,并在岛上有名的俱乐部如 Cafe Del Mar、Space、Pacha、Kumharas 中担任DJ。而他那个位于一座山丘顶的录音室也渐渐成为 Chill Out音乐人的聚集地。

1997年夏季,Lenny Krarup成立了自己的音乐厂牌Ibizarre,集合一群 Chill Out 音乐爱好者一起作音乐,并陆续发表了其著名系列 The Ambient Collection1-5。这些唱片都以昆虫动物作为封面主题,美术感强烈。 The Ambient Collection 所呈现的音乐风貌为这个知名的海岛诠释出了另一种强烈的 "Ambient + Chill Out"式的风格,音乐中往往带着一点浪漫加上一点无所谓,并偶尔会带来更深的Chill Out实验,结合1960年代迷幻音乐、舞曲元素及电子合成器,酿制出许多令人惊艳的Chill Out作品,引人沉迷。

音乐上的好评,使得Lenny Krarup成为整个Chill Out乐界中重要的音乐人之一,而厂牌Ibizarre的作品也常被收录在像 Cafe Del Mar、Real Ibiza、Cafe Mambo、Ambient Ibiza、Chilled Ibiza等Chill Out音乐合辑之中。

Best Chillout:

ChillOut 音乐的一个特色,就是蕴含ambient环境音乐元素及女声vocal的运用,Goldfrupp的 "Utopia" 和 MariBoine 的 "GulaGula" 便是个好例子。Goldfrapp 的醉人莺音,轻轻一唱已带你进入乌托邦境界。"GulaGula" 只有女声吟唱,配以飘逸电子音乐,带出阵阵worldmusic的气味。其实男声vocal也可以舒缓阁下情绪,推荐一首 "TatouageBleu"。纯音乐方面, "AnyOtherName" 和 "100BillionStars" 应该是你的饭后甜品。