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萨顶顶 （Sa Dingding），原名周鹏，12月27日出生于河南省平顶山市，中国内地流行乐女歌手、词曲创作人、演员。

2000年，获得第9届CCTV青年歌手电视大奖赛专业组通俗唱法银奖。

2001年，她演唱的歌曲《自己美》提名第1届音乐风云榜年度最佳舞曲奖。

2004年，发行个人首张音乐专辑《自己美》。

2005年，由“周鹏”改名为“萨顶顶”。

2007年，发行音乐专辑《万物生》，该专辑获得第6届中国金唱片奖通俗类最佳专辑奖。

2008年，获得英国BBC世界音乐大奖亚太地区最佳音乐人奖。

2009年，她的专辑《万物生》成为第51届格莱美奖 “最佳世界音乐专辑奖” 85个候选作品之一 。

2010年，发行音乐专辑《天地合》，

凭该专辑获得CCTV风云音乐环球红歌盛典年度最具国际影响力奖。

2011年，和吴青峰合唱《剑雨浮生》，提名第30届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖。

2012年，获得华鼎奖亚洲最受欢迎歌唱女演员奖；

她演唱的歌曲《天地记》获得第8届中国金唱片奖数字音乐金曲奖。

2013年，获得中国现代时尚20年颁奖盛典现代时尚明星人物奖。

2014年，发行音乐专辑《幻境》。

2015年，出席中英企业双峰会，演唱歌曲《Joy欢乐颂》。

2018年，在电视剧《香蜜沉沉烬如霜》中饰演缘机仙子。

《自己美》整张专辑由陈涛填词，张宏光作曲，两位音乐人一开始合作就希望能够打造出中国风格的舞曲音乐。他们在发现了萨顶顶后，在兴奋、疲惫、郁闷、惊喜、激动的情绪交织中，用了27天就录制完成整张专辑。专辑录制中，经历了高强度的工作过程。最快的时候，一首歌的词曲创作以及录音工作都在一天内完成。

每天早上，陈涛花费3个小时写出一首词作，然后传真到张宏光处开始谱曲，接着萨顶顶就开始进录音棚录制。为了每首歌都具有新意，张宏光在旋律中融入了民族、民间的音乐元素，东北大秧歌、新疆民歌的风格都被吸收进来。有一天，张宏光在为专辑里的一曲录音，他怎么听都不对劲，又郁闷又无奈。于是，他跑到隔壁房间去听麦当娜的歌，然后忽然间有了灵感。源于麦当娜音乐的刺激，张宏光顺利完成了该曲的制作。

萨顶顶原来的嗓音与很多流行歌手一样清亮干净。在一次试唱中，萨顶顶偶然的一种发音，让制作人张宏光耳前一亮。在制作人的提示下，萨顶顶开始有意识地找着这种声音，在渐渐调整后，这种适合演唱舞曲的嗓音最终取代了原来的声音，萨顶顶顺利完成了专辑的录制。

自己美

时长：51分钟

曲目：15首

发行：2004年12月1日

风格：舞曲

公司：点睛文化

制作人：张宏光

1.笑破了

2.摘星星

3.找什么

4.瘦身运动

5.咚吧啦

6.自己美

7.停电的月亮

8.感谢世界

9.现代爱情宣言

10.你愿意嫁给我吗

11.小狐仙

12.咚吧啦 (Rimix)

13.咚吧啦 (Dance&Rimix)

14.咚吧啦 (伴奏)

15.自己美 (伴奏)

《自己美》是中国第一张舞曲专辑。虽然单听完歌曲会感到怪异，但还是给人留下深刻印象。萨顶顶作为内地首位试水迪斯科舞曲的歌手，令人惊喜。专辑中，《自己美》《咚巴啦》《摘星星》《感谢世界》等歌曲，带有很强的节奏感，加上萨顶顶别致的电子嗓音，具有煽动性。萨顶顶的声音表现呈现出一种电脑合成的音效，给人留下深刻印象，她在音乐上表现出一种个性、直接、新潮的做派。

《咚吧啦》是一首具备电音时尚美感的歌曲，足以挑动着听众的兴奋神经。该曲具有民族的音乐内核，展现出一种延展性。整曲带有一种哈萨克族音乐的气质，给人一种动感十足、活力四射的感受。