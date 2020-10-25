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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2019 爱、死亡和机器人，米国NETFLIX超级重磅成仁爆力血星动画短片合集18部：科幻、奇幻、喜剧融一体，豆评9.2

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

 

爱，死亡和机器人 第一季 Love, Death & Robots Season 1 (2019)

 

又名: 爱 x 死 x 机器人(台) / 爱．死．机械人(港) / 

        爱情，死亡与机器人 / 爱、死亡+机器人 / LOVE DEATH + ROBOTS

评分：时光网 8.5，豆瓣 9.2

导演: 维克多·马尔多纳多 / 加布里埃尔·彭纳基奥利 / 阿尔弗雷多·托雷斯 / 弗兰克·巴尔森 / 

        阿尔贝托·米尔戈 / 蒂姆·米勒 / 达米安·纽诺 / 杰罗姆·陈 / 维塔利·舒舒科 / 

        欧文·沙利文 / 罗伯特·瓦利 / 戴夫·威尔逊 / 乔恩·叶 / 哈维尔·雷西奥·格雷西亚

编剧: 蒂姆·米勒 / 约翰·斯卡尔齐 / 阿拉斯泰尔·雷诺兹 / 彼得·F·汉密尔顿 / 

        马尔科·克鲁斯 / 乔·R·兰斯代尔 / 贾尼斯·罗伯逊

主演: 斯科特·怀特 / 诺兰·诺斯 / 马修·杨·金 / 迈克尔·本耶尔 / 乔什·布雷纳

类型: 喜剧 / 科幻 / 动画 / 恐怖 / 奇幻

国家: 美国

语言: 英语

首播: 2019-03-15(美国)

季数: 

集数: 18

单集片长: 15分钟

IMDb 链接：tt9561862

 

　　这部名为《爱，死亡和机器人》的动画短片合集由18部分组成，每部分时长5-15分钟。这些短片涵盖多种类型，包括科幻、奇幻、恐怖和喜剧；这些短片也将包含多种形式，包括传统2D和3DCGI 短片。

 

 

 

 

 

18部短片导演列表：

 

　　1.桑尼的优势 Dave Wilson

　　2.三个机器人 Víctor Maldonado&Alfredo Torres

　　3.证人 Alberto Mielgo

　　4.机动装甲 Franck Balson

　　5.噬魂者 Owen Sullivan

　　6.当酸奶统治世界 Victor Maldonado & Alfredo Torres

　　7.裂缝以外 Leon Berlue,Dominique Boidin,Remi Kozyra,Maxime Luere

　　8.祝有好的收获 Oliver Thomas

　　9.垃圾场 Javier Recio Gracia

　　10.变形者 Gabriele Pennacchioli

　　11.帮手 Jon Yeo

　　12.古鱼复苏 Damian Nenow

　　13.新运十三 Jerome Chen

　　14.齐马的作品 Robert Valley

　　15.盲点 Vitality Shushko

　　16.冰河时代 Tim Miller

　　17.不一样的历史 Victor Maldonado & Alfredo Torres

　　18.秘密战争 Istvan Zorkoczy

 

 

 

 

 

 爱，死亡和机器人

 

编号：TM-R0081

配置：美A+港三

音轨：英语DD5.1

字幕：英文、中文简体（三区）、中文繁体（三区）、

         法文、西班牙文、葡萄牙文、日文、韩文、泰文、印尼文

片长：270 分钟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爱，死亡和机器人 Love, Death & Robots(2019)

8 .5

爱，死亡和机器人(2019)

影评(16)

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