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爱，死亡和机器人 第一季 Love, Death & Robots Season 1 (2019)
又名: 爱 x 死 x 机器人(台) / 爱．死．机械人(港) /
爱情，死亡与机器人 / 爱、死亡+机器人 / LOVE DEATH + ROBOTS
评分：时光网 8.5，豆瓣 9.2
阿尔贝托·米尔戈 / 蒂姆·米勒 / 达米安·纽诺 / 杰罗姆·陈 / 维塔利·舒舒科 /
欧文·沙利文 / 罗伯特·瓦利 / 戴夫·威尔逊 / 乔恩·叶 / 哈维尔·雷西奥·格雷西亚
编剧: 蒂姆·米勒 / 约翰·斯卡尔齐 / 阿拉斯泰尔·雷诺兹 / 彼得·F·汉密尔顿 /
马尔科·克鲁斯 / 乔·R·兰斯代尔 / 贾尼斯·罗伯逊
主演: 斯科特·怀特 / 诺兰·诺斯 / 马修·杨·金 / 迈克尔·本耶尔 / 乔什·布雷纳
类型: 喜剧 / 科幻 / 动画 / 恐怖 / 奇幻
国家: 美国
语言: 英语
首播: 2019-03-15(美国)
季数:
集数: 18
单集片长: 15分钟
IMDb 链接：tt9561862
18部短片导演列表：
1.桑尼的优势 Dave Wilson
2.三个机器人 Víctor Maldonado&Alfredo Torres
3.证人 Alberto Mielgo
4.机动装甲 Franck Balson
5.噬魂者 Owen Sullivan
6.当酸奶统治世界 Victor Maldonado & Alfredo Torres
7.裂缝以外 Leon Berlue,Dominique Boidin,Remi Kozyra,Maxime Luere
8.祝有好的收获 Oliver Thomas
9.垃圾场 Javier Recio Gracia
10.变形者 Gabriele Pennacchioli
11.帮手 Jon Yeo
12.古鱼复苏 Damian Nenow
13.新运十三 Jerome Chen
14.齐马的作品 Robert Valley
15.盲点 Vitality Shushko
16.冰河时代 Tim Miller
17.不一样的历史 Victor Maldonado & Alfredo Torres
18.秘密战争 Istvan Zorkoczy
爱，死亡和机器人
编号：TM-R0081
配置：美A+港三
音轨：英语DD5.1
字幕：英文、中文简体（三区）、中文繁体（三区）、
法文、西班牙文、葡萄牙文、日文、韩文、泰文、印尼文
片长：270 分钟