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不要碰我

Nu mă atinge-mă (2018)

又名: 灵肉抚摸(港) / 禁身接触(台) / 别碰我 / Touch Me Not

评分：时光网 6.0，豆瓣 6.5，个评 7.4

导演: 阿迪娜·平蒂列

编剧: 阿迪娜·平蒂列

主演: 劳拉·本森、

托马斯·勒马尔奎斯、

克里斯蒂安·巴耶林

格雷特·乌尔勒曼

类型: 剧情

国家: 罗马尼亚

语言: 英语 / 德语

上映: 2018-02-22(柏林电影节)

片长: 123分钟

IMDb链接：tt4949112

“告诉我你有多爱我，我才会懂得如何去爱。” 导演和她的角色们一起探索了一个关于亲密关系的研究课题。站在现实和虚幻的模糊边界之上，《不要碰我》跟随着劳拉·托马斯和克里斯蒂安的情感之旅，以一种深深的共情的姿态洞察他们的生活。对亲密关系渴求的痛死又对其抱有着恐惧，他们努力克服旧有模式，防御机制以及禁忌，去切断束缚，最终获得自由。它以最特别的手法令人思考，我们如何找到亲密感以及我们如何在爱对方的同时不失去自我。

不要碰我 / 禁身接触 Touch Me Not

编号：SJD9-8941

配置：独家Kino Lober美1区版+蓝光HD内核高清DTS+盛佳典范精准中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.1-448 英语DTS5.1-768 英语2.0-192

字幕：英 中简 中繁

花絮：导演短片集

1、尼亚·平泰亚:模特生涯（2005） 12：16

2、日记 16：53

第68届柏林国际电影节斩获金熊奖最佳影片及最佳处女作奖两项大奖作品，

女导演阿迪娜·平特莱用极大尺度画面展现人类自我探索，色欲而不淫魅。

2020-10-25 夜，同何导欣赏本碟，认同感较高！

不要碰我 /禁身接触【BD】Touch Me Not

编号：SJ-7775 【独有原版及全中文导航双模菜单】，暂未收到

配置：独享Kino Lober美A区版，特别禁身接触DTS-HD 5.1及2.0高清无损原音，

盛佳典范精准中文字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0

字幕：英 中简 中繁

花絮：导演短片集

1、尼亚·平泰亚:模特生涯（2005） 12：16

2、工作中的男人（20062008）43：07

3、不要误会我（20072008）48：08

4、氧气（2010）33：08

5、日记 16：53

第68届柏林国际电影节 (2018)

金熊奖 最佳影片 阿迪娜·平蒂列

最佳处女作奖 阿迪娜·平蒂列

第31届欧洲电影奖 (2018)

费比西-发现奖(提名)