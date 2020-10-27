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一连16场 “刘德华 Wonderful World演唱会2007” 香港演唱会，虽然已于1月5日圆满结束，但创下全球第18位，华人首位艺人以700伏特闪电雷击作演唱会开场及未开场前内部认购门票早已超过票房数倍的纪录，这场 “卖唱”、“卖舞”、“卖肌” 又 “卖命” 精采绝伦的演唱会，至今仍为演艺圈及影歌迷津津乐道，华仔的两个官网留言版上每天都有歌迷留言，讨论演唱会的场场状况，意见箱里也不断的发出期待的声音，希望唱片公司能够尽快出演唱会live的相关产品，有些是作为自己收藏和送亲朋好友，有些则因为这次演唱会门票在售票热烈，一票难求下没能欣赏到演唱会的朋友。

为了满足这些支持的影歌迷，北京吉神文化也即将发行『刘德华 Andy Lau WonderfulWorld 2007香港现场演唱会Live CD』。这张专辑里涵盖了2张CD，(29首live金曲+1首特别收录华仔与两位儿子－andox、黑仔一起合唱-新年歌组曲[恭喜发财之一家人])，1张bonus DVD，(收录红馆演唱会幕后花絮+演唱会精采画面剪辑+没有翅膀的天使MV)，弥补无法欣赏到演唱会歌迷的遗珠之憾，或者已经欣赏到演唱会的歌迷重温当时的演唱会盛况。

一亿港币投保46秒卖命开场长达近3个小时的“刘德华 Wonderful World演唱会2007”高潮不断。在一开场以百万美金营造的闪电雷击下就让观众惊声尖叫。为了这个长达46秒的“卖命”的开场，主办单位还为华仔投保1亿港币的保险。后面大露健美胸肌和身材的华仔更让华仔迷陷入一阵疯狂。在舞蹈上，这次也请回2001年演唱会上的拉丁舞舞伴-黄蕊回来再次搭档演出超高难度的拉丁舞，再度博得观众的热烈掌声。而当穿着小丑装的华仔出现表演变装魔术时，台下歌迷也大喊：最靓仔的小丑。一段“牧笛”歌舞剧里，为了表现牛郎织女从相识、相恋到惨遭分离后又重逢的凄美爱情故事，舞台的变化、道具和服装所营造出来的效果都让现场歌迷陷入在梦幻的故事情节里。而其中让华仔跪地请求成全他与织女爱情的巨型的观世音菩萨道具在不到30秒就充气完成的出现在观众眼前时更让大家惊叹。而这个慈眉善目的神像可是以华仔家中的一尊观世音菩萨为范本刻画出来的。

刘德华2007 香 港 红 馆 演 唱 会 现 场 曲 目

1.天比高 (粤) [1]

2.花花世界 (粤)

3.我恨我痴心 (粤)

4.男人哭吧不是罪 (国)

5.只知道此刻爱你 (粤)

6.情感的禁区(粤)

7.可不可以(粤)

8. 上海1945 (Dance)

9. 一 (国)

10. 太想爱 (国)

11. 暗里着迷 (粤)

12. 你是我的女人 (粤)

13.. 笨小孩(国)

14. 没有人可以像你 (国)

15. 不是我的我不要(粤)

16. 这一生是给你一个 (粤)

17. 一起走过的日子 (粤)

18. 牧笛(国)

19. 绝对在乎您(粤)

20. 天怒(Dance)

21. 归宿(国)

22. 情未鸟(粤)

23. 再会了(粤)

24. 爱你一万年(国)

25. 爱你一万年 Chaser

26. 超人(国)

27. 一起嗌(粤)

28. 无间道(粤)

29. 如果我有事(粤)

30. 17岁(粤)

31. 永远记得你(粤)

32. 如果有一天(粤)

33.天天想你

34. 没有翅膀的天使(粤)

35. 没有翅膀的天使 Chaser

新春开年首张大碟即推出这张精彩绝伦的《刘德华 Andy Lau Wonderful World 2007香港现场演唱会Live CD》。这张专辑里涵盖了2张CD，（29首live金曲+1首特别收录华仔与两位儿子-andox、黑仔一起合唱新年歌组曲《恭喜发财之一家人》)，1张赠送DVD（收录红馆演唱会幕后花絮+演唱会精采画面剪辑+没有翅膀的天使MV)，弥补无法欣赏到演唱会歌迷的遗珠之憾，或者已经欣赏到演唱会的歌迷重温当时的演唱会盛况。

一连16场《刘德华Wonderful World演唱会2007》在香港

红馆跨年举行，刘德华以700万伏特电击并大唱「天比高」

为个唱揭开序幕，场面惊心动魄；个唱中他站上两个高达35

呎的高台献唱，其中在窄窄的高台上演绎「暗里着迷」时更

没有缚上安全带，又在「没有翅膀的天使」中在高处滑翔而下，

华仔的亡命演出博得全场掌声如雷。 久别了红馆三年多的华仔，

今次与乐迷重温出道廿载的生路历程，带来首首经典国粤语金曲，

包括第一首出道作品「只知道此刻爱你 」、纪念金曲「一起走

过的日子」，以及「情未鸟」、「如果有一天」、「17岁」等

不同时期的好歌和个唱主题曲「一起嗌」，并以不同造型示人，

其中他又以一身红鼻子的小丑装唱出「笨小孩」，服装极富心思。

个唱过程中亦加插连场歌舞，华仔大展舞技；在歌舞剧环节中扮演

「牛郎、织女」，两人吊上半空之际之中，此外台上又升起巨型观音像，

场面相当宏伟。此外，华仔亦派他两位可爱儿子Andox合唱「无间道」，

并扮鬼扮马重现电影中的经典场面。最后华仔以一曲「没有翅膀的天使」

再加上漫天飞雪的场景，与观众共度圣诞及新年，完结是次07-08跨年演唱会。

《刘德华Wonderful World演唱会2007》Blu-ray收录了超过30

首现场金曲，全碟以全高清拍摄。