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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1994 醉拳3，刘家良演导，季天笙版黄飞鸿、郑少秋版黄麒英、任达华发骚，星光璀璨：刘德华、李嘉欣、刘家辉、胡坚强、何家驹！

雄霸天下 发布于：

                                                                                        —— 图文整理自网络

 

 

DVCD ：



醉拳3  醉拳Ⅲ (1994)


又名: 醉拳三 / Jui kuen III / Drunken Master III / Drunken Master Killer

评分：时光网 6.4，豆瓣 6.3，IMDb 5.1

导演: 刘家良

编剧: 萧荣

主演: 刘德华、李嘉欣、

        郑少秋、季天笙、

        任达华、何家驹、刘家良

类型: 动作

国家: 香港 / 中国大陆

语言: 粤语

上映: 1994-07-02(香港)

片长: 91分钟

IMDb 链接：tt0109678


　　袁世凯（何家驹 饰）为登基称帝笃信邪教，教主赠送玉扳指佑其成功，岂料袁世凯将扳指送给四王爷之三公主 沈玉（李嘉欣 饰），并计划立她为皇后。教主令袁世凯收回扳指，与此同时，潜伏袁世凯身边的孙文革命军干部 杨君（刘德华 饰）掳走沈玉以阻止袁登基。李督军（刘家辉 饰）自此奉袁世凯之名沿途追索杨、沈二人。


      杨君在路经过宝芝林时邂逅 黄麒英（郑少秋 饰），遂将护送沈玉之重任托付于黄麒英和痴迷醉拳的黄飞鸿（季天笙 饰）父子二人。飞鸿护送沈玉的路上遭 密探（任达华 饰）截杀，致使代步汽车撞入仁伯（刘家良 饰）的酒庄，醉拳高手仁伯帮二人解围，但又留下他们做工来弥补酒庄损失，由此卷入玉扳指争端战，李督军不久率军赶到，各路高手掀起连番激战……




醉拳3 

 

编号：金华纳 WB-2204

配置：英2可变版+港3美亚版+刘德华香港演唱会

音轨：国语2.0、英语2.0

字幕：英文、中文1-2

片长：87 分钟

花絮：刘德华 Wonderful World 演唱会2007，《醉拳3》的彩蛋！


 

    典型的喜剧动作片，除了明星脸，看点不大，

任达华、刘家良、季天笙比骚的那段比较搞笑！

 

 

 

1978 苏乞儿·黄飞鸿·《醉拳》系列，袁和平开启成龙动作巨星之路，郑少秋、刘德华、李若彤也跟风！

 

 

 

 

剧情2、

 

     戊戌政变后，袁世凯声势日炽，并于辛亥革命后窃取大总统之位，但他并不满足，做起了皇帝梦。他深信其妾沈玉手上的“玉班指”能安稳帝位，遂于登基之前命心腹杨君护送沈玉返京同登大典。但因事机不密，途中遇袭，杨受重创，求助于武师黄麟英。

 

      黄麟英为了稳妥，冒称沈玉是自己之妾，并命儿子黄飞鸿护送上路。黄飞鸿父命难违，沈玉又颇刁蛮，只好逆来顺受。途中，在野党拦截，他们身陷包围，危急时一老者杀退敌众，救出二人。

黄飞鸿极羡慕老者武功，但老者矢口否认，只说只懂调酒。酒庄老板洛鸿也极称老者之能。飞鸿见洛鸿对沈玉有意，企图捉奸在床，谁知一觉醒来却发现自己与洛鸿同眠。他对沈玉颇有怨心，把沈玉的“班指”窝藏，又不慎打碎班指，沈玉顿时惊慌万分。

 

      是夜，沈玉向老者透露身世，黄飞鸿对袁世凯登基不满，决计阻止沈玉上路。老者也透露袁世凯也派人迎接沈玉。老者乘醉和沈玉对拳，飞鸿从中悟出醉拳的精髓。黄飞鸿日夜练拳，洛鸿也从旁指点。   这时，在野党杀到，要除掉沈玉以破坏袁世凯称帝的图谋。黄飞鸿和老者并力拼杀，洛鸿为保护飞鸿而死。经此一战，沈玉已有所悟，决意背袁而去，但朝中督军已到，以武力索沈玉而去。沈玉去时，故意大骂飞鸿等，黄飞鸿甚为恼怒。老者道出沈玉留下半边“班指”之事。黄飞鸿如梦方醒，连夜追赶袁军，黄飞鸿在长板桥头与袁军一场恶战，没有救出沈玉。袁世凯登基在即，向中外人士炫耀大典加冕的班指。谁知沈玉拿出的却是半块“班指”。袁世凯大怒，要沈玉引颈就戮。

 

      这时，黄飞鸿率众人联合革命党杀入，救出沈玉。经过连场恶斗，伤亡惨重。袁世凯走脱，并于次日登基，但在83天后即暴毙而亡。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醉拳3 Jui kuen III(1994)

6 .4 / 6 .2

醉拳3(1994)

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标签：
刘家良 季天笙 郑少秋 刘德华 李嘉欣 任达华 刘家辉
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