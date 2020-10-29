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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1995 小醉拳，18童僧逃难少林追杀不断，女童竟活佛皇恩浩荡免一死!

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

小醉拳 (1995)

 

又名: Siu zeoi kuen / The Little Drunken Masters

评分：时光网 6.0，豆瓣 6.0，个评 6.7

导演: 肖荣

编剧: 钱道远

主演: 李若彤 / 季天笙 / 陈卓 / 熊欣欣 / 黄一山 / 沈威 / 刘锡明

类型: 动作 / 古装

国家: 中国香港 / 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映: 1995-05-11(中国香港)

片长: 89分钟

IMDb 链接： tt0115002

 

　　故事发生在清朝年间，皇帝病重，需要用小活佛体内的舍利子方能医治。得知此事的五王爷找到了少林寺方丈，命他交出小活佛，方丈不从，五王爷出兵血洗了少林寺。受方丈所托，欣宜（李若彤 饰）带着福仔（胡斌 饰）、神通（周天龙 饰）和纯子（陈卓 饰）等十八个小和尚踏上了逃亡的旅途，小活佛就在他们其中。

 

　　知道小活佛真实身份的只有已经还俗的三德师父（刘锡明 饰），欣宜一行人向他所居住的古龙镇进发。那边厢，五王爷派出刺客紧随其后。在危难之际，欣宜等人被名为德荣（季天笙 饰）的男子所救，德荣传授给了小和尚们一套醉拳，帮助孩子们打开了新世界的大门。最后，五王爷终于葬身火海，得到了应有的下场。这时，皇上驾到。大家也终于知道，原来五岁的小女孩便是活佛，皇上赦免了活佛也罢黜了太傅，同意开刀治病。十八个小和尚终于又回到了少林寺。

 

 

 

DVCD，胡说八道的乱P封面 ：

 

 

    《小醉拳》是由峨嵋电影制片厂、新三宝影视公司于1995年联合出品的动作片，由井岗、萧荣联合执导，季天笙、李若彤、熊欣欣、沈威、黄一山、刘锡明等领衔主演。

 

     本次欣赏并非DVCD本碟，而是点歌机上的网络资源，效果还算可以，比DVCD高了很多！

 

     影片故事大纲有点扯，但胜在笑点不错，最后五王爷独眼大战比较不错，值得欣赏！

 

 

 

 

 

      清朝时，病重的皇上不愿开刀治病，太傅奏闻少林寺一群小和尚中有转世小活佛，杀其取舍利子可以治好病。觊觎皇位已久的五王爷趁机作乱，企图抢先一步，让方丈交出小活佛加以控制，并以此要挟皇上。方丈坚持不允，五王爷恼羞成怒，指使清兵血洗少林寺。方丈遇难。临终前嘱咐到寺中躲婚的侄女欣宜，带领神童、纯子、福仔等18个小和尚和纯子5岁的小妹离开少林寺，但来不及说出谁是小活佛就咽了气。除了方丈，还有回古龙镇还俗的三德师父知道谁是小活佛。欣宜于是带孩子们去找三德。

 

      欣宜带18个小和尚星夜兼程，忍饥挨饿，还要躲避五王爷人马的追杀。在一小镇上，与清兵遭遇，摆木偶摊的青年人德荣帮助他们逃出来。德荣自称是三德，和欣宜带着小和尚赶路。一天，饥不择食的孩子们多吃了酒糟，醉得东倒西歪。德荣见状，大受启发，训练孩子们打醉拳，又打出“东洋小醉拳”的旗号设台表演，既赚取了盘费，还打败了为害一方的恶少。小和尚们的行踪被五王爷的手下侦得，五王爷和与之勾结的太傅急令手下高手追拿。纯子、神童、福仔等五人落入了五王爷的手中。五王爷逼五人说出其他人的去向，不然要将他们烧死。危急关头，欣宜、德荣和真正的三德赶到，与五王爷及其手下展开搏斗。在德荣、三德和众小和尚的合力攻击下，五王爷葬身火海，得到了应有的下场。皇上驾到。到底谁是小活佛？三德指向纯子五岁的小妹。在众小和尚的求情下，皇上赦免了小活佛，同时也罢黜了太傅，回京城让御医开刀治病。18个小和尚不久又回到了少林寺。

 

 

 

 

 

 

 

小醉拳 The Little Drunken Masters(1995)

6 .0 / 6 .7

小醉拳(1995)

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李若彤 季天笙 熊欣欣 沈威 刘锡明
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