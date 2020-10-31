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大醉侠 (2002)

又名: Drunken Hero

评分：时光网 7.3，豆瓣 6.8

导演: 邱英洪、苏沅峰

编剧: 黄金苍 / 林月芳

主演: 赵文卓、杨恭如、莫少聪、

杨若兮、贾一平、梁静、

董晓燕、李勇勇、于月仙、叮当

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻 / 武侠 / 古装

国家: 中国大陆 / 中国香港

语言: 普通话

首播: 2002

集数: 40

单集片长: 45分钟

IMDb 链接： tt0953030

问天（赵文卓 饰）和万心（莫少聪 饰）本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。

一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得以独当一面的男儿好汉，幼年时，他们分别吞下了极阴水龙珠和极阳火龙珠，因此，当两人再度相遇之时，两颗珠子的功力发挥作用，令他们相互吸引，并在不知情的状况下结为了义兄弟。万心本要和富家千金白羽彤（杨恭如 饰）结为夫妻，但白羽彤外表柔弱内心强悍，她不满东厂专门跋扈的作风，化身为劫富济贫的女侠金燕子，闯荡江湖，并且对侠肝义胆的问天一见倾心。





9区神碟，名曰《醉拳4 ：剑侠双雄》2VCD ，封面乱P！

跟成龙醉拳系列说不上话，费心的查各类资料，校对开篇视频，才查到这是剧集版《大醉侠》，而且，这两碟仅仅收录了其中的一少部分，真扯啊！

花絮：

1、莫少聪和剧组签的是每天12小时的工作约，所以他有很多的时间来消遣。

唱卡拉OK、跑步是他的 “家常便饭”。

2、剧中，杨恭如扮演的是一个四处行侠仗义的烈女。但是在现场，杨恭如却表现得非常安静。

3、《大醉侠》顾名思义就是千杯不醉的海量，

偏偏赵文卓现实生活中酒量奇差，还被朋友取了个“赵一扎”的外号。

4、演员每天顶着烈日冒着酷暑坚持拍摄，还要穿上厚厚的古装戏服。

别的剧组每天会发矿泉水饮料，而《大醉侠》剧组却还要多发预防中暑的药。

原声音乐：

片头曲《花太香》，作词：小虫，作曲：小虫，演唱：任贤齐

片尾曲《邂逅》，作词：Han Kyung-Hye、葛大为，作曲：Won Sang-Wu，演唱：辛晓琪





《大醉侠》描写了米问天和楚青阳以及白羽彤三人之间的爱恋故事。作为武侠剧，虽然打戏不可或缺，但是剧中复杂的江湖儿女的三角恋情，米问天纠缠的感情曲线令人唏嘘感慨。剧中贯穿着米问天和万心的兄弟情，在表演上可能与以往的戏不太一样，拍摄手法上有点像电影，节奏相对较快。

—— 新浪娱乐评

















《大醉侠》是峨嵋电影制片厂、北京嘉兰影视文化艺术有限责任公司、北京金英马影视文化有限责任公司联合出品的古装武侠剧。









垃圾片名封套：