—— 图文整理自网络
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六个瑞典女孩在学校 Six Swedes on a Campus 1979
编号：SJD9-10687A
配置：独家Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+
XX专家典藏级中文字幕+完整花絮
音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-768K
德语5.1-448K 德语DTS5.1-768K 意语2.0-192K 德语2.0-192K
字幕：中简 中繁
花絮：1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04
2、剧照画廊 00:52
3、预告片集
经典情色喜剧六个瑞典女孩系列之一，在一个小小的瑞典女子寄宿学校中，住着6位年轻貌美的瑞典女孩。她们在老师的管束下过着安静的生活，但随着年龄增长，她们女人的一面开始显现，也开始有了女人的欲望。
导演: Erwin C. Dietrich
编剧: 欧文 C.迪特里希
主演: 碧姬·莱尔 / Nadine Pascal / 安妮·利贝尔
六个瑞典女孩在伊比沙 6 Schwedinnen auf Ibiza 1981
编号：SJD9-10688A
配置：独享Ascot Elite德B区蓝光双版本正片高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+
XX专家典藏级中文字幕+完整花絮
音轨：英语2.0-192K 英语DTS2.0-768K
德语2.0-192K 德语DTS2.0-768K 西语2.0-192K
字幕：中简 中繁
花絮：
1、硬核版 01:21:08
2、剧照画廊 00:42
3、预告片集
六个瑞典女孩在加油站 Six Swedes at a Pump
编号：SJD9-10752A
配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+
XX专家典藏级中文字幕+完整花絮
音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-768K
德语5.1-448K 德语DTS5.1-768K 意语2.0-192K 法语2.0-192K 德语2.0-192K
字幕：中简 中繁
花絮：
1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04
2、剧照画廊 00:56
3、预告片集
经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个年轻貌美的女孩住在一间公路旁的加油站里。来往顾客络绎不绝，所有人都对他们的服务赞不绝口。就连他们所在城市的市长也禁不住诱惑，最终拜倒在她们面前。
六个瑞典女孩在阿尔卑斯山
Sechs Schwedinnen auf der Alm
编号：SJD9-10753A
配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+XX专家典藏级中文字幕+完整花絮
音轨：德语2.0-192K
字幕：英 中简 中繁
花絮：
1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04
2、剧照画廊 00:42
3、预告片集
经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个瑞典女孩来到瑞士，她们要来继承主任的遗产，但由于遗嘱文件还没有送到，于是她们准备去阿尔卑斯山旅行，在山上她们碰到了汉斯，还有村子里的其他男人，一次放纵情玉之旅由此拉开帷幕......
导演: Paul Grau
编剧: Paul Grau
主演: Anita Amsler / Marianne Aubert / Willy Bosch
六个瑞典女孩在监狱 Ballgame
编号：SJD9-10754A
配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+
XX专家典藏级中文字幕+完整花絮
音轨：德语2.0-192K 英语2.0-192K 德语DTS2.0-768K 英语DTS2.0-768K
字幕：英 中简 中繁
花絮：
1、原始预告片 03:17
2、剧照画廊 00:56
3、预告片集
经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个瑞典女孩因为从事黄涩活动被捕入狱，为了改善条件与狱长起了冲突，狱长为了进行州长竞选，答应她们如果她们能够在与警卫的棒球比赛中获胜，就允许她们享有工作假期，于是女孩们各展所长...
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