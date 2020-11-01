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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 德国经典晴色喜剧《六个瑞典女孩六部曲》：学校、伊比沙、加油站、阿尔卑斯山、监狱！

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

 

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 六个瑞典女孩在学校  Six Swedes on a Campus 1979

 

 

编号：SJD9-10687A

配置：独家Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+

         XX专家典藏级中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-768K 

         德语5.1-448K 德语DTS5.1-768K 意语2.0-192K 德语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04

        2、剧照画廊 00:52

        3、预告片集

 

      经典情色喜剧六个瑞典女孩系列之一，在一个小小的瑞典女子寄宿学校中，住着6位年轻貌美的瑞典女孩。她们在老师的管束下过着安静的生活，但随着年龄增长，她们女人的一面开始显现，也开始有了女人的欲望。

 

导演: Erwin C. Dietrich

编剧: 欧文 C.迪特里希

主演: 碧姬·莱尔 / Nadine Pascal / 安妮·利贝尔

 

 

 六个瑞典女孩在伊比沙 6 Schwedinnen auf Ibiza 1981

 

编号：SJD9-10688A

配置：独享Ascot Elite德B区蓝光双版本正片高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+

         XX专家典藏级中文字幕+完整花絮

音轨：英语2.0-192K 英语DTS2.0-768K 

         德语2.0-192K 德语DTS2.0-768K 西语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：

1、硬核版 01:21:08

2、剧照画廊 00:42

3、预告片集

 

 

 

 

 

 六个瑞典女孩在加油站 Six Swedes at a Pump

 

 

编号：SJD9-10752A

配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+

         XX专家典藏级中文字幕+完整花絮

音轨：英语5.1-448K 英语DTS5.1-768K 

         德语5.1-448K 德语DTS5.1-768K 意语2.0-192K 法语2.0-192K 德语2.0-192K

字幕：中简 中繁

花絮：

1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04

2、剧照画廊 00:56

3、预告片集

 

      经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个年轻貌美的女孩住在一间公路旁的加油站里。来往顾客络绎不绝，所有人都对他们的服务赞不绝口。就连他们所在城市的市长也禁不住诱惑，最终拜倒在她们面前。

 

 

 六个瑞典女孩在阿尔卑斯山 

       Sechs Schwedinnen auf der Alm

 

编号：SJD9-10753A

配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+XX专家典藏级中文字幕+完整花絮

音轨：德语2.0-192K

字幕：英 中简 中繁

 

花絮：

1、摄影师彼得·鲍姆加特纳访谈 29:04

2、剧照画廊 00:42

3、预告片集

 

      经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个瑞典女孩来到瑞士，她们要来继承主任的遗产，但由于遗嘱文件还没有送到，于是她们准备去阿尔卑斯山旅行，在山上她们碰到了汉斯，还有村子里的其他男人，一次放纵情玉之旅由此拉开帷幕......

 

导演: Paul Grau

编剧: Paul Grau

主演: Anita Amsler / Marianne Aubert / Willy Bosch

 

 

 六个瑞典女孩在监狱  Ballgame

 

编号：SJD9-10754A

配置：独享Ascot Elite德B区蓝光高清重编码视频+蓝光HD内核高清DTS+

         XX专家典藏级中文字幕+完整花絮

音轨：德语2.0-192K 英语2.0-192K 德语DTS2.0-768K 英语DTS2.0-768K

字幕：英 中简 中繁

 

花絮：

1、原始预告片 03:17

2、剧照画廊 00:56

3、预告片集

 

       经典晴色喜剧六个瑞典女孩系列之一。六个瑞典女孩因为从事黄涩活动被捕入狱，为了改善条件与狱长起了冲突，狱长为了进行州长竞选，答应她们如果她们能够在与警卫的棒球比赛中获胜，就允许她们享有工作假期，于是女孩们各展所长...

 

 

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Sechs Schwedinnen auf der Alm(1983)

Sechs Schwedinnen auf der Alm(1983)

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