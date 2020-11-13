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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 个人观影：经典电影排行

雄霸天下 发布于：

    本片单据豆瓣250整理，蓝色为未阅或者近期需重温的电影！

 

1、阿甘正传  / Forrest Gump，9.5，1994，美国

    导演: 罗伯特·泽米吉斯 Robert Zemeckis，

    主演: 汤姆·汉克斯 Tom Hanks

2、这个杀手不太冷  / Léon，9.4，1994 / 法国

    导演: 吕克·贝松 Luc Besson ，

    主演: 让·雷诺 Jean Reno / 娜塔莉·波特曼

3、千与千寻，9.4，2001，日本，动画 奇幻

     导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki，

4、辛德勒的名单  / Schindler's List，9.5，1993，美国，历史 战争

     导演: 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg，

     主演: 连姆·尼森 Liam Neeson

5、盗梦空间  / Inception，9.3， 2010，美国，科幻 悬疑，

     导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan，

     主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、 约瑟夫·高登-莱维特、艾伦·佩吉、渡边谦

6、忠犬八公的故事  / Hachi: A Dog's Tale，9.4，2009，美国，剧情，

     导演: 莱塞·霍尔斯道姆 Lasse Hallström，

     主演: 理查·基尔 Richard Ger...

7、海上钢琴师  / La leggenda del pianista sull'oceano，9.3，1998，意大利，音乐，

     导演: 朱塞佩·托纳多雷 Giuseppe Tornatore，

     主演: 蒂姆·罗斯 Tim Roth

8、楚门的世界  / The Truman Show，9.3，1998，美国，科幻

     导演: 彼得·威尔 Peter Weir，

     主演: 金·凯瑞 Jim Carrey、劳拉·琳妮

9、三傻大闹宝莱坞  / 3 Idiots，9.2，2009，印度，喜剧 歌舞，

     导演: 拉库马·希拉尼 Rajkumar Hirani，

     主演: 阿米尔·汗 Aamir Khan

10、机器人总动员  / WALL·E，9.3，2008，美国，科幻 动画 冒险

      导演: 安德鲁·斯坦顿 Andrew Stanton

11、放牛班的春天  / Les choristes，9.3，2004，法国，音乐

      导演: 克里斯托夫·巴拉蒂 Christophe Barratier，

      主演: 热拉尔·朱尼奥

12、大话西游之大圣娶亲，9.2，1995，中国香港，喜剧 爱情 奇幻，

      导演: 刘镇伟，主演: 周星驰、吴孟达、朱茵、蔡少芬、蓝洁瑛、莫文蔚

13、熔炉  / 도가니  / 无声呐喊(港) / 漩涡，9.3，2011，韩国，剧情

      导演: 黄东赫，主演: 孔侑、郑有美

14、疯狂动物城  / Zootopia，9.2，2016，美国，喜剧 动画 冒险，

      导演: 拜伦·霍华德 Byron Howard

15、无间道，9.2，2002，中国香港，犯罪 悬疑，

       导演: 刘伟强 / 麦兆辉，主演: 刘德华 / 梁朝伟 / 黄秋生

16、龙猫  / となりのトトロ，9.2，1988，日本，动画 奇幻 冒险，

       导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki 

17、怦然心动  / Flipped，9.1，2010，美国，喜剧 爱情，

      导演: 罗伯·莱纳 Rob Reiner，主演: 玛德琳·卡罗尔 Madeline Carroll 

18、触不可及  / Intouchables  / 闪亮人生(港)，9.2，2011，法国，喜剧

      导演: 奥利维·那卡什 Olivier Nakache / 艾力克·托兰达 Eric Toledano

19、控方证人  / Witness for the Prosecution，9.6，1957，美国，犯罪 悬疑

      导演: 比利·怀尔德 Billy Wilder，主演: 泰隆·鲍华 Tyrone Power、玛琳·黛德丽 

20、蝙蝠侠：黑暗骑士  / The Dark Knight  / 蝙蝠侠前传2：黑暗骑士， 9.2，2008，

               美国，动作 科幻 犯罪

       导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan，主演: 克里斯蒂安·贝尔

21、活着 Lifetimes，9.3，1994，中国大陆，家庭

       导演: 张艺谋 Yimou Zhang，主演: 葛优 You Ge / 巩俐 Li Gong / 姜武 Wu Jiang

22、末代皇帝  / The Last Emperor，9.3，1987，意大利，传记 历史，

       导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci，

       主演: 尊龙 John Lone、陈冲、邬君梅、彼得·奥图尔、英若诚、陈凯歌

23、寻梦环游记  / Coco，9.1，2017，美国，喜剧 动画 奇幻 音乐，

       导演: 李·昂克里奇 Lee Unkrich / 阿德里安·莫利纳 Adrian Molina

24、乱世佳人  / Gone with the Wind  / 飘，9.3，1939，美国，历史 爱情 战争，

       导演: 维克多·弗莱明 Victor Fleming / 乔治·库克 George Cukor

       主演:  费雯·丽、克拉克·盖博

25、何以为家  / كفرناحوم  / 迦百农，9.1，2018，黎巴嫩，剧情，

      导演: 娜丁·拉巴基 Nadine Labaki，主演: 扎因·拉费阿 Zain al-Rafeea

26、指环王3：王者无敌  / The Lord of the Rings: The Return of the King，9.2，

       2003，美国 新西兰，动作 奇幻 冒险，

       导演: 彼得·杰克逊 Peter Jackson，主演: 伊利亚·伍德 Elijah Wood

27、摔跤吧！爸爸  / Dangal，9.0，2016，印度，运动 家庭

      导演: 涅提·蒂瓦里 Nitesh Tiwari 

28、十二怒汉  / 12 Angry Men，9.4，1957，美国，剧情，

      导演: Sidney Lumet，主演: 亨利·方达 Henry Fonda

29、素媛  / 소원  / 许愿 / 希望：为爱重生(台)，9.3，2013，韩国，剧情

      导演: 李濬益，主演: 薛景求、严志媛

30、哈尔的移动城堡  / ハウルの動く城，9.1，2004，日本 / 动画 奇幻 冒险，

      导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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