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1、阿甘正传 / Forrest Gump，9.5，1994，美国
导演: 罗伯特·泽米吉斯 Robert Zemeckis，
主演: 汤姆·汉克斯 Tom Hanks
2、这个杀手不太冷 / Léon，9.4，1994 / 法国
导演: 吕克·贝松 Luc Besson ，
主演: 让·雷诺 Jean Reno / 娜塔莉·波特曼
3、千与千寻，9.4，2001，日本，动画 奇幻
导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki，
4、辛德勒的名单 / Schindler's List，9.5，1993，美国，历史 战争
导演: 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg，
主演: 连姆·尼森 Liam Neeson
5、盗梦空间 / Inception，9.3， 2010，美国，科幻 悬疑，
导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan，
主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、 约瑟夫·高登-莱维特、艾伦·佩吉、渡边谦
6、忠犬八公的故事 / Hachi: A Dog's Tale，9.4，2009，美国，剧情，
导演: 莱塞·霍尔斯道姆 Lasse Hallström，
主演: 理查·基尔 Richard Ger...
7、海上钢琴师 / La leggenda del pianista sull'oceano，9.3，1998，意大利，音乐，
导演: 朱塞佩·托纳多雷 Giuseppe Tornatore，
主演: 蒂姆·罗斯 Tim Roth
8、楚门的世界 / The Truman Show，9.3，1998，美国，科幻
导演: 彼得·威尔 Peter Weir，
主演: 金·凯瑞 Jim Carrey、劳拉·琳妮
9、三傻大闹宝莱坞 / 3 Idiots，9.2，2009，印度，喜剧 歌舞，
导演: 拉库马·希拉尼 Rajkumar Hirani，
主演: 阿米尔·汗 Aamir Khan
10、机器人总动员 / WALL·E，9.3，2008，美国，科幻 动画 冒险
导演: 安德鲁·斯坦顿 Andrew Stanton
11、放牛班的春天 / Les choristes，9.3，2004，法国，音乐
导演: 克里斯托夫·巴拉蒂 Christophe Barratier，
主演: 热拉尔·朱尼奥
12、大话西游之大圣娶亲，9.2，1995，中国香港，喜剧 爱情 奇幻，
导演: 刘镇伟，主演: 周星驰、吴孟达、朱茵、蔡少芬、蓝洁瑛、莫文蔚
13、熔炉 / 도가니 / 无声呐喊(港) / 漩涡，9.3，2011，韩国，剧情
导演: 黄东赫，主演: 孔侑、郑有美
14、疯狂动物城 / Zootopia，9.2，2016，美国，喜剧 动画 冒险，
导演: 拜伦·霍华德 Byron Howard
15、无间道，9.2，2002，中国香港，犯罪 悬疑，
导演: 刘伟强 / 麦兆辉，主演: 刘德华 / 梁朝伟 / 黄秋生
16、龙猫 / となりのトトロ，9.2，1988，日本，动画 奇幻 冒险，
导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki
17、怦然心动 / Flipped，9.1，2010，美国，喜剧 爱情，
导演: 罗伯·莱纳 Rob Reiner，主演: 玛德琳·卡罗尔 Madeline Carroll
18、触不可及 / Intouchables / 闪亮人生(港)，9.2，2011，法国，喜剧
导演: 奥利维·那卡什 Olivier Nakache / 艾力克·托兰达 Eric Toledano
19、控方证人 / Witness for the Prosecution，9.6，1957，美国，犯罪 悬疑
导演: 比利·怀尔德 Billy Wilder，主演: 泰隆·鲍华 Tyrone Power、玛琳·黛德丽
20、蝙蝠侠：黑暗骑士 / The Dark Knight / 蝙蝠侠前传2：黑暗骑士， 9.2，2008，
美国，动作 科幻 犯罪
导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan，主演: 克里斯蒂安·贝尔
21、活着 Lifetimes，9.3，1994，中国大陆，家庭
导演: 张艺谋 Yimou Zhang，主演: 葛优 You Ge / 巩俐 Li Gong / 姜武 Wu Jiang
22、末代皇帝 / The Last Emperor，9.3，1987，意大利，传记 历史，
导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci，
主演: 尊龙 John Lone、陈冲、邬君梅、彼得·奥图尔、英若诚、陈凯歌
23、寻梦环游记 / Coco，9.1，2017，美国，喜剧 动画 奇幻 音乐，
导演: 李·昂克里奇 Lee Unkrich / 阿德里安·莫利纳 Adrian Molina
24、乱世佳人 / Gone with the Wind / 飘，9.3，1939，美国，历史 爱情 战争，
导演: 维克多·弗莱明 Victor Fleming / 乔治·库克 George Cukor
主演: 费雯·丽、克拉克·盖博
25、何以为家 / كفرناحوم / 迦百农，9.1，2018，黎巴嫩，剧情，
导演: 娜丁·拉巴基 Nadine Labaki，主演: 扎因·拉费阿 Zain al-Rafeea
26、指环王3：王者无敌 / The Lord of the Rings: The Return of the King，9.2，
2003，美国 新西兰，动作 奇幻 冒险，
导演: 彼得·杰克逊 Peter Jackson，主演: 伊利亚·伍德 Elijah Wood
27、摔跤吧！爸爸 / Dangal，9.0，2016，印度，运动 家庭
导演: 涅提·蒂瓦里 Nitesh Tiwari
28、十二怒汉 / 12 Angry Men，9.4，1957，美国，剧情，
导演: Sidney Lumet，主演: 亨利·方达 Henry Fonda
29、素媛 / 소원 / 许愿 / 希望：为爱重生(台)，9.3，2013，韩国，剧情
导演: 李濬益，主演: 薛景求、严志媛
30、哈尔的移动城堡 / ハウルの動く城，9.1，2004，日本 / 动画 奇幻 冒险，
导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki