本片单据豆瓣250整理,蓝色为未阅或者近期需重温的电影!

1、阿甘正传 / Forrest Gump,9.5,1994,美国

导演: 罗伯特·泽米吉斯 Robert Zemeckis,

主演: 汤姆·汉克斯 Tom Hanks

2、这个杀手不太冷 / Léon,9.4,1994 / 法国

导演: 吕克·贝松 Luc Besson ,

主演: 让·雷诺 Jean Reno / 娜塔莉·波特曼

3、千与千寻,9.4,2001,日本,动画 奇幻

导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki,

4、辛德勒的名单 / Schindler's List,9.5,1993,美国,历史 战争

导演: 史蒂文·斯皮尔伯格 Steven Spielberg,

主演: 连姆·尼森 Liam Neeson

5、盗梦空间 / Inception,9.3, 2010,美国,科幻 悬疑,

导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan,

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、 约瑟夫·高登-莱维特、艾伦·佩吉、渡边谦

6、忠犬八公的故事 / Hachi: A Dog's Tale,9.4,2009,美国,剧情,

导演: 莱塞·霍尔斯道姆 Lasse Hallström,

主演: 理查·基尔 Richard Ger...

7、海上钢琴师 / La leggenda del pianista sull'oceano,9.3,1998,意大利,音乐,

导演: 朱塞佩·托纳多雷 Giuseppe Tornatore,

主演: 蒂姆·罗斯 Tim Roth

8、楚门的世界 / The Truman Show,9.3,1998,美国,科幻

导演: 彼得·威尔 Peter Weir,

主演: 金·凯瑞 Jim Carrey、劳拉·琳妮

9、三傻大闹宝莱坞 / 3 Idiots,9.2,2009,印度,喜剧 歌舞,

导演: 拉库马·希拉尼 Rajkumar Hirani,

主演: 阿米尔·汗 Aamir Khan

10、机器人总动员 / WALL·E,9.3,2008,美国,科幻 动画 冒险

导演: 安德鲁·斯坦顿 Andrew Stanton

11、放牛班的春天 / Les choristes,9.3,2004,法国,音乐

导演: 克里斯托夫·巴拉蒂 Christophe Barratier,

主演: 热拉尔·朱尼奥

12、大话西游之大圣娶亲,9.2,1995,中国香港,喜剧 爱情 奇幻,

导演: 刘镇伟,主演: 周星驰、吴孟达、朱茵、蔡少芬、蓝洁瑛、莫文蔚

13、熔炉 / 도가니 / 无声呐喊(港) / 漩涡,9.3,2011,韩国,剧情

导演: 黄东赫,主演: 孔侑、郑有美

14、疯狂动物城 / Zootopia,9.2,2016,美国,喜剧 动画 冒险,

导演: 拜伦·霍华德 Byron Howard

15、无间道,9.2,2002,中国香港,犯罪 悬疑,

导演: 刘伟强 / 麦兆辉,主演: 刘德华 / 梁朝伟 / 黄秋生

16、龙猫 / となりのトトロ,9.2,1988,日本,动画 奇幻 冒险,

导演: 宫崎骏 Hayao Miyazaki

17、怦然心动 / Flipped,9.1,2010,美国,喜剧 爱情,

导演: 罗伯·莱纳 Rob Reiner,主演: 玛德琳·卡罗尔 Madeline Carroll

18、触不可及 / Intouchables / 闪亮人生(港),9.2,2011,法国,喜剧

导演: 奥利维·那卡什 Olivier Nakache / 艾力克·托兰达 Eric Toledano

19、控方证人 / Witness for the Prosecution,9.6,1957,美国,犯罪 悬疑

导演: 比利·怀尔德 Billy Wilder,主演: 泰隆·鲍华 Tyrone Power、玛琳·黛德丽

20、蝙蝠侠:黑暗骑士 / The Dark Knight / 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士, 9.2,2008,

美国,动作 科幻 犯罪

导演: 克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan,主演: 克里斯蒂安·贝尔

21、活着 Lifetimes,9.3,1994,中国大陆,家庭

导演: 张艺谋 Yimou Zhang,主演: 葛优 You Ge / 巩俐 Li Gong / 姜武 Wu Jiang

22、末代皇帝 / The Last Emperor,9.3,1987,意大利,传记 历史,

导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci,

主演: 尊龙 John Lone、陈冲、邬君梅、彼得·奥图尔、英若诚、陈凯歌

23、寻梦环游记 / Coco,9.1,2017,美国,喜剧 动画 奇幻 音乐,

导演: 李·昂克里奇 Lee Unkrich / 阿德里安·莫利纳 Adrian Molina

24、乱世佳人 / Gone with the Wind / 飘,9.3,1939,美国,历史 爱情 战争,

导演: 维克多·弗莱明 Victor Fleming / 乔治·库克 George Cukor

主演: 费雯·丽、克拉克·盖博

25、何以为家 / كفرناحوم / 迦百农,9.1,2018,黎巴嫩,剧情,

导演: 娜丁·拉巴基 Nadine Labaki,主演: 扎因·拉费阿 Zain al-Rafeea

26、指环王3:王者无敌 / The Lord of the Rings: The Return of the King,9.2,

2003,美国 新西兰,动作 奇幻 冒险,

导演: 彼得·杰克逊 Peter Jackson,主演: 伊利亚·伍德 Elijah Wood

27、摔跤吧!爸爸 / Dangal,9.0,2016,印度,运动 家庭

导演: 涅提·蒂瓦里 Nitesh Tiwari

28、十二怒汉 / 12 Angry Men,9.4,1957,美国,剧情,

导演: Sidney Lumet,主演: 亨利·方达 Henry Fonda

29、素媛 / 소원 / 许愿 / 希望:为爱重生(台),9.3,2013,韩国,剧情

导演: 李濬益,主演: 薛景求、严志媛

30、哈尔的移动城堡 / ハウルの動く城,9.1,2004,日本 / 动画 奇幻 冒险,