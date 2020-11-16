—— 图文整理自网络

OST 目录 ：

本片最大的亮点，无疑是加拿大出生的美国超级波霸帕米拉·安德森 ，曾经做过《花花公子》杂志的封面女郎，时尚杂志追捧其为“最幸感的女人”。





在影片的一开始，帕米拉·安德森便尽情的展示曼妙的身段与舞姿，饱满坚挺的胸器货真价实，时常暴露出来。为此场景，帕米拉安德森还专门派了一段火爆的 MV 写真集，收入在碟片的花絮里。如果放大声音欣赏，迷幻、浪漫、幸感的配乐，节奏铿锵明快，明显效仿 “花花公子” 的MV写真风格，绝对的视觉盛宴，不过，相比较花花公子的摄影水准，这段MV写真还是少了一些美感。

在影片过程中，安德森·帕米拉的傲人胸器和玲珑身段也是最为亮丽的风景线，使本片成为碟市的热门。

影片的故事立意还是不错的，反对强权统治，自由终会获得，有些州长《未来战士/终结者》影子。节奏、摄影、配乐都不错，动作场面设计的尚可，最大的缺点，是故事的情节发展有些散乱，这也是造成本片口碑不佳的原因吧 。无论如何，还是一部不错的娱乐动作片。





2012-01-02 23:17 阅

历收 Q-1513 、U-0021、TOP-039K ，个人评分 ：7.8 /10 。

2020-11-16 重温4GBD，影片魅力依旧，可惜场景较暗！

越空追击 Barb Wire (1996)

编号：4GBD25 3996

音轨：英DTS-HD MSTR 5.1、法DTS5.1-768、西DTS5.1-768、

国5.1-448、泰5.1-448、葡5.1-448

字幕：英/法/西/葡/ 中简（BD自带）/ 中繁（BD自带）/日/韩/泰

花絮：预告片

被誉为 "人间第一凶器" 的帕米拉·安德森 黄金时期主演的科幻晴色动作喜剧经典!





帕米拉·安德森 Pamela Anderson 收碟目录 ：

6 .6 越空追击 (1996)

6 .4 史酷比 (2002) ，

收碟记录： 真人与动画结合，广受爱戴的卡通角色：史酷比狗 1-4

6 .6 惊声尖笑3 (2003)

收碟记录 ：恶搞戏仿精品：恐怖电影惊声尖笑，搞乜鬼夺命杂作 1-5

7 .0 波拉特 (2006)

4 .9 金发尤物 (2007)

6 .3 超级英雄 (2008)

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页2、收碟资料 ；

页3、菜单花絮 ；

页4、图说剧情 。