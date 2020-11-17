—— 图文整理自网络
大陆发行原声CD ：
今晚，和几位朋友共同欣赏了SJBD，多年未阅，再次重温，依旧感动，遗憾的是，加长版确实略显拖沓，用的是国语配音，效果不太理想，幸亏电影本身精彩。待友人散尽，补看了花絮。
观影后的交流，更是重要！以后欣赏，还是意大利原音+剧场版，才是最佳选择！
海上钢琴师 / 声光伴我飞/The Legend of 1900
编号：SJBD-2339A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
尊享美杜莎意大利B区原始版，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，
特别声光伴我飞DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英意字幕，附汉化评论字幕，
保留原版含画中画讲评在内完整幕后花絮内容，额外集成1区/日2独有幕后花絮内容，
皆附独家全程中文字幕。
音轨：意大利语DTS-HD5.1 英语DTS-HD5.1 国语2.0 泰语2.0 意大利语讲评2.0
字幕：英 中繁 中简 中繁 中评 意 意评
花絮：
1、制作特辑：导演等演职员访谈，49:35分钟，8/10。
人们抛弃原来的世界，追求另外的世界。
2、删剪片段，3:22分钟，8/10。
3、幕后短片，画板，1:41分钟。
4、搭建轮船模型，2:03 分钟。
5、视觉效果，4:04 分钟。
6、故事板，1:30 分钟。
7、电视宣传片，7:39 分钟。
8、拍摄现场（日2），7:44 分钟。
9、音乐短片<Lost Boys Calling>（1区），5:12 分钟。
10、画中画讲评。
海上钢琴师 The Legend Of 1900
电影原声带
介质：CD
碟数：1
版权：索尼音乐娱乐中国控股有限公司
出版：新汇集团上海声像出版社
发行：新汇集团上海声像出版社
总经销：上海新索音乐有限公司
ISBN：9787799435367
内容简介：
十年来畅销的电影原声，经典*刻，将传奇继续!
温馨足以媲美《天堂电影院》；动人气势更胜《碧海蓝天》!
由电影音乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围!
世纪乐团 平克·佛洛伊德 主唱 Roger Water 出乎意料的*强音乐组合首度联手打造!
《埃里奥·莫里康内:海上钢琴师 电影原声带》《海上钢琴师》（The Legend of 1900）改编自意大利小说名家亚历山德罗·巴里科的独白剧，讲述一位诞生于海上的音乐奇才，精彩不凡且富争议的一生。他以出生年代1900为名，成长于往返太平洋间，任风浪翻腾的蒸汽船上。天赋秉异的钢琴才华吸引了爵士乐史上普遍公认为 "*一位巨匠" 的注意，特地前来船上与他较量。而这位从未接触过陆地的钢琴师，更因对爱情与新世界的好奇，离开他原有的世界，去寻求更美的理想……
影片力邀配乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围。历年作品已超过500部，风格跨越爵士、流行、前卫、古典。莫里康内以当时的71岁高龄之姿，再度谱写指挥出《海上钢琴师》的恢宏气势与细腻情感，全然不见老态。编制中并延揽 Amedeo Tommasi、Gilda Butta 等钢琴独奏家，演绎 Jelly Roll Morton 及 Scott Joplin 等散拍乐名家的代表作品，整个专辑*具话题性的当属莫里康内与前平克·佛洛伊德（Pink Floyd）大将 Rogers Waters，重摇滚乐 Van Helen 当家吉他手 Edward Van Helen 三巨头首度合作的电影主题曲《失去的呼唤》（Lost Boy Calling），悠远飘渺，增添几许传奇深度。世纪末回首世纪初叶*动人的海洋传奇巨作已经诞生。
CD 曲目：
01 1900's Theme 1900 主题曲
02 The Legend of the Pianist 钢琴师传奇
03 The Crisis 危机
04 The Crave 渴望
05 A Goodbye to Friends 再见，朋友
06 Study for Three Hands 学习用三只手
07 Playing Love 演奏爱情
08 A Mozart Re-Incarnated 莫扎特再生
09 Child 孩童
10 1900's Madness #1 疯狂的1900 #1
11 Danny's Blues 丹尼的布鲁斯
12 Second Crisis 第二次危机
13 Peacherine Rag 钢琴曲
14 Nocturne with no Moon 没有月亮的夜曲
15 Before the End 结束之前
16 Playing Love 演奏爱情
17 I Can and Then 我可以
18 1900's Madness #2 疯狂的1900 #2
19 Silent Goodbye 沉默的再见
20 Ships and Snow 船和雪
21 Lost Boys Calling 失去的呼唤