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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 1998 海上钢琴师，朱塞佩·托纳多雷描述厌世的超然洒脱，无琴胜有琴，今生无所求!

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

大陆发行原声CD ：

 

 

      今晚，和几位朋友共同欣赏了SJBD，多年未阅，再次重温，依旧感动，遗憾的是，加长版确实略显拖沓，用的是国语配音，效果不太理想，幸亏电影本身精彩。待友人散尽，补看了花絮。

 

      观影后的交流，更是重要！以后欣赏，还是意大利原音+剧场版，才是最佳选择！

 

 

 

 

海上钢琴师 / 声光伴我飞/The Legend of 1900

 

编号：SJBD-2339A 

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

       尊享美杜莎意大利B区原始版，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

       特别声光伴我飞DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英意字幕，附汉化评论字幕，

       保留原版含画中画讲评在内完整幕后花絮内容，额外集成1区/日2独有幕后花絮内容，

       皆附独家全程中文字幕。

音轨：意大利语DTS-HD5.1 英语DTS-HD5.1 国语2.0 泰语2.0 意大利语讲评2.0

字幕：英 中繁 中简 中繁 中评 意 意评

 

花絮：

1、制作特辑：导演等演职员访谈，49:35分钟，8/10。

     人们抛弃原来的世界，追求另外的世界。

2、删剪片段，3:22分钟，8/10。

3、幕后短片，画板，1:41分钟。

4、搭建轮船模型，2:03 分钟。

5、视觉效果，4:04 分钟。

6、故事板，1:30 分钟。

7、电视宣传片，7:39 分钟。

8、拍摄现场（日2），7:44 分钟。

9、音乐短片<Lost Boys Calling>（1区），5:12 分钟。

10、画中画讲评。

 


 

 

 

海上钢琴师  The Legend Of 1900

电影原声带

 

介质：CD

碟数：1

版权：索尼音乐娱乐中国控股有限公司

出版：新汇集团上海声像出版社

发行：新汇集团上海声像出版社

总经销：上海新索音乐有限公司

ISBN：9787799435367

 

 

内容简介：

十年来畅销的电影原声，经典*刻，将传奇继续!

温馨足以媲美《天堂电影院》；动人气势更胜《碧海蓝天》!

由电影音乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围!

世纪乐团  平克·佛洛伊德 主唱 Roger Water 出乎意料的*强音乐组合首度联手打造!

 

    《埃里奥·莫里康内:海上钢琴师 电影原声带》《海上钢琴师》（The Legend of 1900）改编自意大利小说名家亚历山德罗·巴里科的独白剧，讲述一位诞生于海上的音乐奇才，精彩不凡且富争议的一生。他以出生年代1900为名，成长于往返太平洋间，任风浪翻腾的蒸汽船上。天赋秉异的钢琴才华吸引了爵士乐史上普遍公认为 "*一位巨匠" 的注意，特地前来船上与他较量。而这位从未接触过陆地的钢琴师，更因对爱情与新世界的好奇，离开他原有的世界，去寻求更美的理想……

 

      影片力邀配乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围。历年作品已超过500部，风格跨越爵士、流行、前卫、古典。莫里康内以当时的71岁高龄之姿，再度谱写指挥出《海上钢琴师》的恢宏气势与细腻情感，全然不见老态。编制中并延揽 Amedeo Tommasi、Gilda Butta 等钢琴独奏家，演绎 Jelly Roll Morton 及 Scott Joplin 等散拍乐名家的代表作品，整个专辑*具话题性的当属莫里康内与前平克·佛洛伊德（Pink Floyd）大将 Rogers Waters，重摇滚乐 Van Helen 当家吉他手 Edward Van Helen 三巨头首度合作的电影主题曲《失去的呼唤》（Lost Boy Calling），悠远飘渺，增添几许传奇深度。世纪末回首世纪初叶*动人的海洋传奇巨作已经诞生。

 

 

 

CD 曲目：

01 1900's Theme 1900 主题曲

02 The Legend of the Pianist 钢琴师传奇

03 The Crisis 危机

04 The Crave 渴望

05 A Goodbye to Friends 再见，朋友

06 Study for Three Hands 学习用三只手

07 Playing Love 演奏爱情

08 A Mozart Re-Incarnated 莫扎特再生

09 Child 孩童

10 1900's Madness #1 疯狂的1900 #1

11 Danny's Blues 丹尼的布鲁斯

12 Second Crisis 第二次危机

13 Peacherine Rag 钢琴曲

14 Nocturne with no Moon 没有月亮的夜曲

15 Before the End 结束之前

16 Playing Love 演奏爱情

17 I Can and Then 我可以

18 1900's Madness #2 疯狂的1900 #2

19 Silent Goodbye 沉默的再见

20 Ships and Snow 船和雪

21 Lost Boys Calling 失去的呼唤

 

 

 

海上钢琴师 The Legend of 1900(1998)

8 .8 / 9 .0

海上钢琴师(1998)

影评(5009)

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