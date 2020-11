—— 图文整理自网络

大陆发行原声CD :

今晚,和几位朋友共同欣赏了SJBD,多年未阅,再次重温,依旧感动,遗憾的是,加长版确实略显拖沓,用的是国语配音,效果不太理想,幸亏电影本身精彩。待友人散尽,补看了花絮。

观影后的交流,更是重要!以后欣赏,还是意大利原音+剧场版,才是最佳选择!

海上钢琴师 / 声光伴我飞/The Legend of 1900

编号:SJBD-2339A

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

尊享美杜莎意大利B区原始版,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,

特别声光伴我飞DTS-HD 5.1高清无损原音,官方中英意字幕,附汉化评论字幕,

保留原版含画中画讲评在内完整幕后花絮内容,额外集成1区/日2独有幕后花絮内容,

皆附独家全程中文字幕。

音轨:意大利语DTS-HD5.1 英语DTS-HD5.1 国语2.0 泰语2.0 意大利语讲评2.0

字幕:英 中繁 中简 中繁 中评 意 意评

花絮:

1、制作特辑:导演等演职员访谈,49:35分钟,8/10。

人们抛弃原来的世界,追求另外的世界。

2、删剪片段,3:22分钟,8/10。

3、幕后短片,画板,1:41分钟。

4、搭建轮船模型,2:03 分钟。

5、视觉效果,4:04 分钟。

6、故事板,1:30 分钟。

7、电视宣传片,7:39 分钟。

8、拍摄现场(日2),7:44 分钟。

9、音乐短片<Lost Boys Calling>(1区),5:12 分钟。

10、画中画讲评。





海上钢琴师 The Legend Of 1900

电影原声带

介质:CD

碟数:1

版权:索尼音乐娱乐中国控股有限公司

出版:新汇集团上海声像出版社

发行:新汇集团上海声像出版社

总经销:上海新索音乐有限公司

ISBN:9787799435367

内容简介:

十年来畅销的电影原声,经典*刻,将传奇继续!

温馨足以媲美《天堂电影院》;动人气势更胜《碧海蓝天》!

由电影音乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围!

世纪乐团 平克·佛洛伊德 主唱 Roger Water 出乎意料的*强音乐组合首度联手打造!

《埃里奥·莫里康内:海上钢琴师 电影原声带》《海上钢琴师》(The Legend of 1900)改编自意大利小说名家亚历山德罗·巴里科的独白剧,讲述一位诞生于海上的音乐奇才,精彩不凡且富争议的一生。他以出生年代1900为名,成长于往返太平洋间,任风浪翻腾的蒸汽船上。天赋秉异的钢琴才华吸引了爵士乐史上普遍公认为 "*一位巨匠" 的注意,特地前来船上与他较量。而这位从未接触过陆地的钢琴师,更因对爱情与新世界的好奇,离开他原有的世界,去寻求更美的理想……

影片力邀配乐大师埃里奥·莫里康内坐镇执掌音乐氛围。历年作品已超过500部,风格跨越爵士、流行、前卫、古典。莫里康内以当时的71岁高龄之姿,再度谱写指挥出《海上钢琴师》的恢宏气势与细腻情感,全然不见老态。编制中并延揽 Amedeo Tommasi、Gilda Butta 等钢琴独奏家,演绎 Jelly Roll Morton 及 Scott Joplin 等散拍乐名家的代表作品,整个专辑*具话题性的当属莫里康内与前平克·佛洛伊德(Pink Floyd)大将 Rogers Waters,重摇滚乐 Van Helen 当家吉他手 Edward Van Helen 三巨头首度合作的电影主题曲《失去的呼唤》(Lost Boy Calling),悠远飘渺,增添几许传奇深度。世纪末回首世纪初叶*动人的海洋传奇巨作已经诞生。

CD 曲目:

01 1900's Theme 1900 主题曲

02 The Legend of the Pianist 钢琴师传奇

03 The Crisis 危机

04 The Crave 渴望

05 A Goodbye to Friends 再见,朋友

06 Study for Three Hands 学习用三只手

07 Playing Love 演奏爱情

08 A Mozart Re-Incarnated 莫扎特再生

09 Child 孩童

10 1900's Madness #1 疯狂的1900 #1

11 Danny's Blues 丹尼的布鲁斯

12 Second Crisis 第二次危机

13 Peacherine Rag 钢琴曲

14 Nocturne with no Moon 没有月亮的夜曲

15 Before the End 结束之前

16 Playing Love 演奏爱情

17 I Can and Then 我可以

18 1900's Madness #2 疯狂的1900 #2

19 Silent Goodbye 沉默的再见

20 Ships and Snow 船和雪

21 Lost Boys Calling 失去的呼唤