—— 图文整理自网络

末代皇帝 The Last Emperor (1987)

又名：末代皇帝溥仪(港)

评分：时光网 8.4，豆瓣 9.3，IMDb x，个评 8.2

豆瓣电影Top250~No.29

导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇

编剧: 贝纳尔多·贝托鲁奇 / 马克·派普罗

主演: 尊龙、陈冲、邬君梅、彼得·奥图尔、

英若诚、吴涛、陈凯歌、卢燕、陈述

类型: 传记 / 历史

国家: 英国 / 意大利 / 中国大陆 / 法国

语言: 英语 / 汉语普通话 / 日语

上映: 1987-10-04(东京国际电影节) / 1987-10-23(意大利)

片长: 163分钟 / 219分钟 (电视版)

IMDb 链接：tt0093389

1950年，在解放军战士的监视下，中国的末代皇帝爱新觉罗·溥仪（尊龙）同犯人一起走下开进站台的一列闷罐火车。溥仪走进洗手间，用刀片割开血管。战犯管理所所长的推门喊叫声把溥仪带回到42年前。当时不足三岁的他，按照慈禧太后（卢燕）的懿旨，进宫登基，当了宣统皇帝。

溥仪从小在唯我独尊的环境中长大，孤独而缺少管教。

辛亥革命后，他被废除。受到英国传教士庄士敦（彼德·奥图）的西化教育！

1922年，溥仪结婚，皇后婉容（陈冲），淑妃文秀（邬君梅）。

1924年，做着复辟梦的溥仪被冯玉祥赶出紫禁城，到天津做了寓公。

1934年，日本吞并中国东北，扶植溥仪当了伪满州国的皇帝，虽然他只是从属于日本关东军的“ 儿皇帝”。

1945年，苏联红军出兵东北，溥仪成了苏联红军的囚犯。

溥仪押送回国路上的自杀未成，进了战犯管理所。他学会了生活，还学会了解剖自己的思想，改变了唯我独尊的思维方式。

1959年，溥仪获特赦回到北京，成为一个公民，过着与普通人一样的生活。

1967年，文革中，他冒着生命危险，站出来为当年的管理所所长（英若诚）辩护。

同年，溥仪因病谢世。

创佳 C243 德二封套：

末代皇帝

编号：创佳 C243，2D9

剧场版

配置：德2白金版(ARTHAUS PREMIUM)+6区+OST+MP3数据包

音轨：英语2.0-192K、英语DD5.1-488K、国语2.0-192K、英评2.0-192K

字幕：德文、中文1-2、英文

片长：156 分钟

加长版

配置：德2白金版(ARTHAUS PREMIUM)

音轨：英语DD5.1-384K

字幕：德文、中文1-2、荷兰文

片长：210分钟

创佳 C243 内封套：

奥斯卡金像奖 (1988；第60届) ，获奖：9

最佳影片 杰瑞米·托马斯 Jeremy Thomas

最佳导演 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

最佳改编剧本 马克·派普罗 Mark Peploe 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

最佳摄影 维托里奥·斯托拉罗 Vittorio Storaro

最佳艺术指导 Ferdinando Scarfiotti Bruno Cesari Osvaldo Desideri

最佳服装设计 詹姆斯·艾奇逊 James Acheson

最佳音响 Bill Rowe Ivan Sharrock

最佳电影剪辑 Gabriella Cristiani

最佳配乐 坂本龙一 Ryuichi Sakamoto 大卫·拜恩 David Byrne 苏聪 Cong Su

英国电影和电视艺术学院奖 (1989；第42届) ，获奖：3 ，提名：8

获奖

·电影奖-最佳影片 杰瑞米·托马斯 Jeremy Thomas 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

·电影奖-最佳服装设计 詹姆斯·艾奇逊 James Acheson

·电影奖-最佳化妆师 Fabrizio Sforza

提名

·电影奖-最佳男配角 彼德·奥图 Peter O'Toole

·电影奖-最佳导演 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

·电影奖-最佳摄影 维托里奥·斯托拉罗 Vittorio Storaro

·电影奖-最佳音效 Ivan Sharrock Bill Rowe Les Wiggins

·电影奖-最佳剪辑 Gabriella Cristiani

·电影奖-最佳特效 Giannetto De Rossi Fabrizio Martinelli

·电影奖-最佳配音 坂本龙一 Ryuichi Sakamoto 大卫·拜恩 David Byrne 苏聪 Cong Su

·电影奖-最佳艺术指导 Ferdinando Scarfiotti

日本电影学院奖 (1989；第12届) ，获奖：1

最佳外语片 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

欧洲电影奖 (1988；第1届) 获奖：1

·评审团特别奖贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

法国凯撒奖 (1988；第13届) ，获奖：1 ，提名：1

获奖

·凯撒奖-最佳外国电影贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

提名

·凯撒奖-最佳海报 Philippe Lemoine

意大利大卫奖 (1988；第32届) ，获奖：9 ，提名：1

获奖

·大卫奖-最佳剪辑 Gabriella Cristiani

·大卫奖-最佳制片人 Franco Giovale Joyce Herlihy 杰瑞米·托马斯 Jeremy Thomas

·大卫奖-最佳制作设计 Bruno Cesari Osvaldo Desideri Ferdinando Scarfiotti

·大卫奖-最佳男配角 彼德·奥图 Peter O'Toole

·大卫奖-最佳导演 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci

·大卫奖-最佳编剧 贝纳尔多·贝托鲁奇 Bernardo Bertolucci 马克·派普罗 Mark Peploe

·大卫奖-最佳摄影 维托里奥·斯托拉罗 Vittorio Storaro

·大卫奖-最佳服装设计 詹姆斯·艾奇逊 James Acheson Ugo Pericoli

·大卫奖-最佳影片

提名

·大卫奖-最佳女配角 邬君梅 Vivian Wu

末代皇帝

编号：千鸟 Q9-0924，4D9

剧场版

配置：德2白金版(ARTHAUS PREMIUM)+6区+OST+MP3数据包

音轨：英语2.0-192K、英语DD5.1-488K、国语2.0-192K、英评2.0-192K

字幕：德文、中文1-2、英文

片长：156 分钟

加长版

配置：德2白金版(ARTHAUS PREMIUM)

音轨：英语DD5.1-384K

字幕：德文、中文1-2、荷兰文

片长：210分钟

末代皇帝

编号：千鸟 Q9-0924，2D9

碟1配置：标准CC美1区全新数码修复剧场版+西班牙2区20周年版+

根据港3、6区中文修订字幕+国配DD2.0+中文导演评论字幕/双显+原版扫描件

碟2配置：标准CC美1区全新数码修复加长版+西班牙2区20周年版+港3+韩3+德2+6区

国配DD2.0+18首OST





音轨：英语2.0-192、国语2.0-192K、英评2.0-96K、英评2.0-96K

字幕： 英、西、西班牙文导评、 中简（根据英文发音）、中繁（根据英文发音 ）、

中文（根据国语发音）、中文导评+中文双显+德文+韩文

片长：165 分钟 + 218 分钟









末代皇帝

编号：千鸟 Q9-0924，2D9

配置：标准CC美1区全新数码修复版完整花絮+QNTEAM独家精译中文字幕+OST数据包

音轨：英语DD2.0-192K

字幕：英文、中文

末代皇帝

出品：1987

版权：中国电影股份有限公司

出版：华录出版传媒有限公司、中影音像出版发行责任公司

I S B N：9787880862775

画质：16：9

碟片：1

音轨：英语DTS-HD 2.0，英语杜比2.0两条音轨播放，可自由切换

字幕：简体中文、繁体中文、英文，多字幕播放，可自由切换

包装：铁盒装+PVC外套

介质：BD50

区码：全区

片长：163 分钟

花絮：预告片、幕后花絮

末代皇帝 标准收藏版

编号：VS-026

配置：一区CC导演钦定修复完整四碟精装版[导演剪辑，剧场版/首度可变加长版]

+多版本[台三/港三/韩三/六区]四种风格中文简繁5条

+独家翻译中文评论2条及中评双显字幕+独家日二全新加长版DD5.1音轨

+上译公映国语（市面独家无爆音国配）+泰三+德二

+独家430分钟多版本[日二区独有花絮[不河蟹]/一区CC新版海量花絮]完整花絮及字幕

+完整OST+独家100%还原96页一区CC原版书册

（所有包装从内到外无一中文印刷+100%还原CC原版外套/封面/封底/折页图案/托盘背图/碟面/96页书册）

容量：7.83GB、7.91GB、7.93GB、7.94GB

片长：02:42:57（30段）（剧场版），03:38:36（34段）（加长版）

视频：可变2.00:1（NTSC）Weave

音频：（剧场版）

英语DD2.0/192Kbps

国语DD2.0/192Kbps（独家无爆音国配）

英语DD2.0/192Kbps（评论）

英语DD2.0/96Kbps（评论）

（加长版，容量限制未集成国配）

英语DD5.1/384Kbps

剧场版字幕：中文简繁5条（多版本[台三/港三/韩三/六区]中文[四种风格]）

中文评论2条（导演/制片/编剧/配乐）、中文正片与评论双显

英文、日文、法文、泰文、丹麦文

加长版字幕：中文简繁3条（双风格）、英文、日文、韩文、德文、荷兰文

花絮：

碟1，预告片（2分37秒）

碟3，贝托鲁奇“意大利行者”（53分，中英文字幕）

视频明信片（7分59秒，中英文字幕，中文评论字幕）

贝托鲁奇的中国之旅（50分51秒，中英文字幕）

拍摄故事和主创访谈（45分2秒，中英文字幕）

满洲纪录（39分16秒，中英文字幕，主菜单按左）

18首OST（主菜单按右）

碟4，BBC的拍摄纪录片（65分58秒，中英文字幕）

影评家访谈（25分4秒，中英文字幕）

中国喧嚣的过去（45分13秒，中英文字幕）

1989专访贝托鲁奇（30分33秒，中英文字幕）

（主菜单按左入日二花絮菜单，可全部播放）

满洲建国之春（17分16秒，中文注解字幕）

满洲旷古大典（18分38秒，中文注解字幕）

跃进国都（22分58秒，中文注解字幕）

100%还原96页一区CC原版书册

（大卫·汤姆森的影评《末代皇帝或满洲候选人》2008；贝托鲁奇《万民之君》1987；

电影造型设计Ferdinando Scarfiotti1992；

末代皇帝-贝托鲁奇-中国-演员英若诚1987；

贝托鲁奇：中国梦与电影拍摄日记）

码率：6.47Mb/sec

4.90Mb/sec

片基：烫码ifpi厚金盘

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晓风测评：

碟四：花絮碟，本碟花絮有很多需要听译的内容，难度不小，威信字幕基本合格。

容量：7.94GB

花絮1：《南岸秀》

由BBC拍摄的66分钟的纪录片，主要内容是《末代皇帝》的拍摄花絮。本片相较其他制作特辑，包含更多的拍摄地现场花絮，例如剧务组织群众演员、演员忘词等等妙趣横生的内容。片中包含大量对影片主创人员的采访，甚至包括对溥仪弟弟（作为本片的艺术顾问还在片中客串了角色）的访谈。威信听译字幕不错，对一些中文发音但是带有方言口音或者吐字不是特别清晰的语段，威信也配置了中文字幕。

花絮2：《大卫·拜恩谈“末代皇帝”》

本片作曲大卫·拜恩2007年的全新访谈，时长25分钟，专为此次CC版DVD的发行而拍摄。他主要回顾了当年是如何加入制作团队并且如何与多位作曲家合作的往事。除此之外，还有很多配乐草案和乐谱的珍贵镜头，我们同时还可以听到配乐的演示版，并将之与最后的成片相对比。威信听译字幕质量尚可。

花絮3：《飞越禁宫：Ian Buruma解读中国的动乱年代》

二十世纪前半段，中国饱受战乱之苦。本片中历史文化学者Ian Buruma将为您简要回顾那个时期中国历史上的重大事件。45分钟的片长，其中包含有很多珍贵的历史资料和照片。本段花絮中文字幕质量不是很好，感觉生硬。题目就翻译的不伦不类：伊恩.布鲁著作跨紫禁城之中国喧嚣的过去。

花絮4：《面对面》

BBC摄制于1989年的晚间电视访谈节目，在半个小时的时间里，主持人杰里米·伊萨克斯面对面的采访贝托鲁奇。话题主要涉及导演生涯早期回顾，电影理论的建立，《末代皇帝》的成功为其带来的影响，下一个拍摄计划等等。威信听译字幕质量尚可。

彩蛋：《满铁记录映画集3》

主菜单第一选项向左进入，独家日二花絮，时长59分钟，共分三部分：建国之春（无声），满洲旷古大典（配乐），跃进国都（配乐）。片中无对白，威信的白色字幕对应的是字幕板和一些场景字幕（由于比较琐碎，翻译存在遗漏）。黄色字幕是简短的背景知识介绍。

结语：

威信这版《末代皇帝》是作为封顶版本推出的，无论从配置、包装还是价格上来看都可得出这个结论。但是果真就封顶了吗？答案是否定的。不知道是技术不过关还是人为的疏忽，这套碟的制作存在很多不足。

1，在容量足够的情况下，压缩菜单，完全破坏了CC原版的艺术美感。包装都一板一眼的还原了，内容是不是更应当还原呢？

2，CC原版评论音轨对应的中文字幕缺失，只是在其他版本西二区“残疾版”评论字幕基础上做了修正。不翻译CC版评论是严重的偷懒，别提无原版对应字幕、听译成本很高等等理由。在这套碟的价格面前，这些借口都很苍白。

3，在某些碟机和光驱上确实卡碟：碟一并不严重，不会导致无法播放，但会影响情绪；碟二影响正常观看。

综上，对于不在乎价格且收藏欲很强碟友推荐购买，对于追求性价比或碟机读盘能力有限的碟友不推荐购买。

两年了，CC的评论还是没做中字，就重复着VS封顶了，皑皑。

末代皇帝 【CC标准收藏版】 The Last Emperor

编号：SJ-0146C，4D9

配置：1区CC标准收藏版+碟一独家鹰影业意大利B区4K修复版蓝光高清重编码视频+

蓝光HD内核高清DTS+碟二独家日A区蓝光5.1官方混音+英2+日2+泰3+经典北影国配

+CC/英2双评论+官方中英法西意日泰字幕+全市场独家双汉化评论字幕+

CC/日2《满铁记录映画集》海量完整花絮+OST+原版手册扫描文件

碟一 剧场版

音轨：英语2.0-192K 英语DTS5.1-768K 法语2.0-192K 国语2.0-192K

泰语2.0-96K 英评2.0-96K 英评2.0-96K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 中繁 中简 中简 日 泰 意

中简评 中繁评 中简评 中繁评 双字幕1 双字幕2

花絮：预告片

OST（Play向上进入）

ROM：原版手册扫描文件

碟二 意大利电视加长版

音轨：英语5.1-384K

字幕：英 中简 中繁 日 韩

碟三 花絮：

1、贝托鲁奇“意大利行者” 53:00

2、""一张来自中国的贺卡""--导演的中国随想 07:59

3、贝托鲁奇的中国之旅 50:51

4、制作特辑 45:02

5、满洲纪录（王道灿烂）39:16（日2）（第1项向上）

碟四 花絮：

1、BBC纪录片《南岸秀》 65:58

2、大卫·拜恩谈“末代皇帝” 25:04

3、飞越禁宫：中国喧嚣的过去 45:13

4、《面对面》 30:33

--（第1项向上进入日二花絮菜单）：

5、建国之春 17:16（日2）

6、满洲旷古大典 18:38（日2）

7、跃进国都 22:58（日2）

末代皇帝 The Last Emperor （3D版）

编号：SJBD-8331A【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换】

独享鹰影业意大利B区3D限量4K修复版全球独有3D版本，

复合CC标准收藏美A区、Geneon日A区及中法日泰等悉数官方素材精华，

日版独有DTS-HD MA5.1（意大利版为HR有损格式）高清无损原音，

集成CC独有原始2.0音轨、CC/英2双评论音轨及经典北影国配，

官方中（多版本）英法西日泰字幕，

附全市场独家双汉化评论字幕（另一条评论汉化字幕为市场真正首现），集成精彩预告

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-192K 法语5.1-384K

国语2.0-192K 泰语5.1-384K 英评2.0-96K 英评2.0-96K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 中繁 中简 中简 日 泰 中简评 中简评（意 中繁评 中繁评）

花絮：预告片

末代皇帝 The Last Emperor 1987

编号：SJ-2609A，3BD 【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享CC标准收藏美A区、Geneon日A区三碟豪华版，

鹰影业意大利B区3D限量4K修复版三版蓝光复合版本，荟萃中法日泰悉数官方素材精华，

碟一碟二 优选日A区无花絮保留最大空间予正片框架，

碟一独家优选意大利B区独有4K修复剧场版最优画质视频

（同日版一样为原始比例2.35:1，非CC版2.00:1)，

日版独有DTS-HD MA5.1（意版为HR有损格式）/CC原始DTS-HD 2.0双高清无损原音，

集成英2另一评论音轨（部分内容与CC重复）及经典北影国配，

官方中（多版本）英法西日泰字幕，

附全市场独家双汉化评论字幕（另一条评论汉化字幕为市场真正首现），

碟二 为日A全球独有意大利电视加长版1080p高清版，日版DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成CC DVD版2.0原始音轨及经典北影国配，官方中英法字幕，

ROM超值加赠原版手册扫描文件及OST数据包；

碟三 以CC为底复合日2区《满铁记录映画集》涉及溥仪之独家花絮内容，

逾7小时内容皆附独家全程中文字幕。

碟一 剧场版：

音轨：英语DTS-HD5.1 英语DTS-HD2.0 法语5.1-384K

国语2.0-192K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K 英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中简 中繁 中简 中简 日 泰 中简评 中简评（意 中繁评 中繁评）

花絮：预告片

碟二 意大利电视加长版：

音轨：英语DTS-HD5.1 英语2.0-192K 国语2.0-192K

字幕：英 中简 中繁 日 韩

花絮：预告片

ROM：原版手册扫描文件及OST数据包

碟三 花絮：

1、贝托鲁奇“意大利行者” 53:03

2、"一张来自中国的贺卡" --导演的中国随想 08:02

3、贝托鲁奇的中国之旅 50:53

4、制作特辑 45:05

5、BBC纪录片《南岸秀》 66:03

6、大卫·拜恩谈“末代皇帝” 25:05

7、飞越禁宫：中国喧嚣的过去 45:15

8、《面对面》 30:35

9、满洲纪录（王道灿烂）39:16（日2）

10、建国之春 17:16（日2）

11、满洲旷古大典 18:38（日2）

12、跃进国都 22:58（日2）

13、预告片

电影

这是历史上第一部获准进入北京紫禁城实景拍摄的电影，以溥仪的家庭教师庄士敦所写的《紫禁城的黄昏》为原始架构，参考了溥仪的自传《我的前半生》及其它相关著作，创造出一部偏西方视角、但制作认真的传记电影。由意大利扬科电影公司、英国道奥电影公司、中国电影合作制片公司联合摄制。中国背景、中国故事、中国人物，混杂了西方人的观念与技法。影片以一个特殊人物一生的传奇经历，反映了一个波澜壮阔的时代。影片的摄影和服装等尤为气派，溥仪的人物塑造回避了脸谱化的窠臼。

《末代皇帝》所诠释的溥仪，不单纯是一个皇帝的历史，而是一个作为皇帝的人的故事。对于历史问题的认识，向来严肃谨慎的中国人认为“讲故事和历史完全是两回事，细节的处理应当尊重历史的真实。” 贝托鲁奇版《末代皇帝》可能和 “史实” 和 “传说” 都无关，他眼中的溥仪是在特定历史条件下无法摆脱被囚禁命运的生命个体，成份复杂、面目模糊的一个可以和观众进行心灵沟通的人。

本片的编导从人性角度出发，表现了溥仪如何从一个普通入变为 “神”，又从 “神” 变为人的故事。一系列中国历史上的大事件作为溥仪的生活环境得到表现。影片的艺术技巧娴熟，人物的内心的矛盾和孤独、对人情的渴求、对外部世界的向往以及接受改造时的痛苦思想斗争，都得到深入的展示。本片写出了一个真实的、活生生的人。结构上，影片采用的是现实与回忆交叉的手法，保持了扣人心弦的戏剧悬念。与人物心理相合的色调和布景，优美的画面构图给人以审美的享受。影片的成功，是各国创作人员密切合作的结果。

导演

当意大利人贝托鲁奇以纯粹的西方人的眼光关注中国封建王朝最后一位皇帝爱新觉罗·溥仪的故事，他会有什么不同的发现呢？ 贝托鲁奇在接受法国《首映》杂志记者采访时曾说：“要是我对溥仪没有同情，我就不会拍这部影片了。我甚至喜欢那些可憎的人物，我需要爱摄影机前的所有人物。即使他们是恶劣的，我也设法使他们具有某种悲剧性，从而产生一点高贵感。……这些人物虽是可憎的，但他们也是世界的一部分。我并不谅解他，可他们也是命运之神的玩物。所以，任何人都不过是历史的牺牲品。”

1972年当贝托鲁奇筹拍他那部惊世骇俗之作《巴黎最后的探戈》时，他的同胞也是师辈的安东尼奥尼正在处于“文革”时期的中国拍摄纪录片《中国》，自称是“一个带着摄影机的旅行者”的安东尼奥尼遭遇了中国境内声势浩大的批判。当时贝托鲁奇声援安东尼奥尼，认为 “这部描绘中国城乡诗篇的记录片《中国》是真正关于中国人的电影。” 那场风波其实并不是真正意义上文化的碰撞，而是当时极左思潮和西方现代思想之间发生的冲突。十多年后，当贝托鲁奇带着150名中国人，100名意大利人和20名英国人的摄制组来到真实的中国，他在 “历史” 与 “故事” 之间，首先选择了 “故事”。

引 WCL正版独家

《末代皇帝》终极版蓝光收藏套装

内容：1BD50，中英文各一本剧本，一本台本，一个包含有画册和明信片的盒子

中英文剧本：白色封皮的是英文剧本，红色封皮的是中文剧本。

进入蓝光时代之后，《末代皇帝》（以下简称《末》）一片在各国陆续发行了十余个蓝光版本，其中有三个版本最具代表性：

首先当属广大文艺青年争相追捧的Criterion Collection在2009年1月发行的CC标准版单碟蓝光，令人失望的是，作为《末》的首个蓝光版本，CC的画面对影院中放映的原片画幅进行了剪裁，由原本的2.39:1变成了2.02:1，减少了本片原有的画面信息量，这种画幅缩水现象至今为人所诟病。该版本画面的高清数字转制则是在本片传奇摄影大师维托里奥●斯托拉罗(Vittorio Storaro)的监督下完成的。然而，出于某些不为人知的原因，这位大师忽略了画幅本身的完整性对影片本身视觉美感造成的影响，导致作品的原始风貌并未体现在cc的这版蓝光影碟中；

而后，日版环球在2012年12月发行了本片的3碟蓝光收藏版，碟一收录了采用2.35:1正确画幅的剧场版正片，虽然距离2.39:1的原片画幅来说还有一点细微的差距，但是已经比CC版本所含的信息量完整得多，音轨也全面升级为DTS-HD Master Audio5.1次世代音轨，碟二则首次以全高清格式收录了影片213分钟电视加长版正片，碟三则收录了包括主创访谈、幕后记录等海量花絮，在各方面都超过了CC版；

此外，2013年意大利Eagle Pictures发行了本片3D修复版，正片采用由博洛尼亚电影博物馆主持的4K修复版视频，受到了不少碟友的追捧，但意版色调过亮，曝光过度的问题也引发了不少争议。WCL此次发行的《末》蓝光终极收藏套装，采用由中影集团提供的视频内容，与日版最为接近。

从以上四组截图对比中可以看出，CC版色彩饱满艳丽、色调略微偏红，浓郁的美感比较接近西方人对神秘东方的理解；日版色调则偏冷，让影片本来就比较压抑的主题变得更加凝重、肃穆，甚至会觉得有几分可怖和惊悚，看上去更加符合影片本身所要表达的主题，而意版或许是因为3D的关系，亮度大幅提升，造成曝光过度，细节处有些失真，对影片原本的色调有比较大的改动。当然，这三个版本孰优孰劣是一个仁者见仁、智者见智的问题，每一个人心中都有属于自己的最佳版本，我们亦只能使用版权方提供的素材，不完美之处还请大家多多体谅。

此外，cc版本中的导演评论音轨由于版权的关系无法收录，也曾考虑过重新录制一条，但是单独把导演请来重新录制一条评论音轨并不具有可操作性，所以出于种种原因，只能作罢，亦是这次末代制作中最大的一个缺憾。

最后再次感谢大家对于WCL第一个出品的支持与关注，我们在今后的产品中会继续努力。面对当前低迷的市场情况，仍然关注蓝光产品的每一位朋友，都是支持我们前进的动力源泉。衷心希望大家能够对我们提出更多宝贵的意见。我们将竭尽所能，用最好的产品来回报您对我们的厚爱。

演员

溥仪——尊龙

尊龙10岁进入香港京剧名伶粉菊花的春秋戏剧学院(著名的香港影星萧芳芳和陈宝珠就是师出粉菊花)，1969年到美国发展。20世纪80年代初涉足美国舞台剧之后，出演电影《龙年》让尊龙建立了国际影响度。据尊龙的助理说，当年贝托鲁奇在面试男主角时，尊龙是第一个，而且贝氏也的确是一眼就相中了气质独特的他，但是贝氏不相信这个男一号会来得这么容易，所以又在美国以及亚洲地区寻找了很长一段时间，最终，他还是回到了尊龙身上。

婉蓉——陈冲

陈冲早在20世纪70年代末就以《小花》迷倒无数观众，初出茅庐的她轻而易举地捧走了新时期中国电影的第一尊百花奖 “最佳女演员”。在《小花》之后，陈冲又相继主演了凡响平平的《海外赤子》和颇有争议的《苏醒》，此后便留学美国寻找她的艺术梦。比起后来居上的邬君梅，陈冲初到美国时发展并不顺利，1987年出演《末代皇帝》是一个翻身的机会。

文绣——邬君梅

这部影片对于饰演王妃文绣的邬君梅来说是个通向美国的机遇。1984年上影厂拍摄由黄蜀芹执导的影片《青春万岁》，还在上中学的邬君梅首次参演，那一年她16岁。在《末代皇帝》中演技还显青涩的她当时片酬只有600元人民币。但是拍摄此片后就赴美留学，后来星途坦荡，曾在华裔女导演王颖、英国导演格林纳威的影片中担任女主角。

电影画册，包括剧照，工作照等：

拍摄花絮

·这是第一部得到中国政府许可在紫禁城内拍摄的故事片，也是1949年以来第一部得到中国政府全力合作的关于中国的西方电影。第一部在获准在紫禁城内拍摄的西方电影是Lucy Jarvis1973年为NBC公司拍摄的纪录片《紫禁城》。

·溥仪的弟弟溥杰和帮助溥仪完成自传的李文达都被聘为本片顾问。

·剧组还采访了一些跟溥仪有关的人，包括他的妻子、监狱长、男仆都给与了本片一些意见。

·影片一共使用了1万9千名临时演员。

·片中出现的喇嘛是禁止被女人碰的，所以剧组特地为他们聘请了男性服装助理来协助他们穿衣。

·为了制作朝廷上人们的假发，发型师 Giancarlo di Leonardis 使用了2200磅头发。为了登基那场戏，他的工作人员花了10天培训了50名中国员工，使他们能在两小时之内搞定2000名临时演员的假发和辫子。

·剧组聘请了一名意大利厨师为摄制组的外国成员做饭。他一共带来了2万2千瓶意大利矿泉水，450磅意大利咖啡，250加仑橄榄油和4500磅面粉。

·片场的管理非常严格，饰演溥仪的英国老师庄士敦(Reginald Johnston)的彼得·奥图(Peter O'Toole)有一次因为忘带通行证而被剧组拒之门外。

·为了饰演旗人，2000名士兵剃了光头。长官劝说他们这显示了与意大利和英国间的国际友谊，并给每名士兵发放了3.5美元的奖金。

·影片使用了1100名学生来饰演文革期间的红卫兵。导演贝托鲁奇花了很多长时间来给他们灌输愤怒的情绪，因为这些孩子们都体会不到文革中的那种情感。

·贝托鲁奇当时向中国政府提交了两个拍摄计划，另一个是安德烈·马尔罗(Andr Malraux)的小说《人的命运》(La Condition Humaine)。中国政府同意了本片的拍摄，并对内容没有作任何限制。

·中国电影合作制片公司为本片提供了他们的摄影棚和大量的临时演员，作为回报他们得到了本片的国内发行权。

·建于15世纪的面积广阔的紫禁城有着高而厚重城墙，为影片的拍摄提供了绝佳的隔音效果，尽管当时中国的摄制组成员还不太习惯同期录音。

·由于不允许机动车辆进入，连彼得·奥图都只能用自行车作为工具出入片场。

·这是第一部被美国电影协会MPAA评为PG-13级的奥斯卡最佳影片。

·制片人杰瑞米·托马斯(Jeremy Thomas)单枪匹马地为影片筹得了2500万美元资金。

·影片拍摄期间恰逢英国女王伊丽莎白二世访华，但是摄制组得到了政府的优先权，使得女王无法参观紫禁城。

·影片中扮演长官的英若诚当时是中国文化部副部长。

·影片中看守城门的长官是陈凯歌扮演的。

24张明信片，磨砂质感的纸面配合胶片摄影很有历史感，照片本身来自于本片摄影指导—三届奥斯卡最佳摄影获得者斯托拉罗。

一个小盒子，里面是画册，海报还有明信片！

电影海报复刻版 一张：