—— 图文整理自网络

Salsa in the City

发行时间：2008

发行公司：Orchard Enterprises NY,Inc.

Viejito Pero Sabroso

— Luis Torres

镜像：完成，7/10 。

(P)(C)2008 Somerset Entertainment Ltd.

出版商编号：41339

ZHENGGU MUSIC 编号：DSC04622

Feel the energy of a downtown club as Luis TORRES presents his red-hot brand of salsa-fusing traditional Cuban style with modern Latin jazz.The city is alive with salsa!

UNO：DE UNA VEz GOzANDO

DOS：AL SON DE LOS CUEROS

TRES：COCO SECO

CUATRO：GUANTANAMERA

CINCO：LA LOTERIA

SEIS：BAILALO TU

SIETE：HASTA SIEMPRE(Che Guevera)

OCHO：NO TE CONFUNDAS

NUEVE：OYE COMO VA

DIEZ：LA VIDA ES UN CARNAVAL

ONCE：ME TIENES SOFOCAO

DOCE：VIEJITO PERO SABROSO

TRECE：LA DESILUSION

CATORCE：PALO DE MANGO

PROGRAM TIME@60:43

萨尔萨舞 salsa ，是一种拉丁风格的舞蹈，其热情奔放的舞风不逊于伦巴、恰恰，但却比它们更容易入门。而与伦巴、恰恰等拉丁舞相比，跳萨尔萨舞的人也有更多率性发挥的空间，因此萨尔萨舞不仅风靡拉美地区，也受到世界其他地区人民的喜爱。自10多年前这种舞蹈形式传入日本以后，越来越多的日本人为它而着迷，如今，萨尔萨舞学习班和各种萨尔萨舞会在日本已是遍地开花。

详细介绍 ：