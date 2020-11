—— 图文整理自网络

Salsa in the City

发行时间:2008

发行公司:Orchard Enterprises NY,Inc.

Viejito Pero Sabroso

— Luis Torres

(P)(C)2008 Somerset Entertainment Ltd.

出版商编号:41339

ZHENGGU MUSIC 编号:DSC04622

Feel the energy of a downtown club as Luis TORRES presents his red-hot brand of salsa-fusing traditional Cuban style with modern Latin jazz.The city is alive with salsa!

UNO:DE UNA VEz GOzANDO

DOS:AL SON DE LOS CUEROS

TRES:COCO SECO

CUATRO:GUANTANAMERA

CINCO:LA LOTERIA

SEIS:BAILALO TU

SIETE:HASTA SIEMPRE(Che Guevera)

OCHO:NO TE CONFUNDAS

NUEVE:OYE COMO VA

DIEZ:LA VIDA ES UN CARNAVAL

ONCE:ME TIENES SOFOCAO

DOCE:VIEJITO PERO SABROSO

TRECE:LA DESILUSION

CATORCE:PALO DE MANGO

PROGRAM TIME@60:43

萨尔萨舞 salsa ,是一种拉丁风格的舞蹈,其热情奔放的舞风不逊于伦巴、恰恰,但却比它们更容易入门。而与伦巴、恰恰等拉丁舞相比,跳萨尔萨舞的人也有更多率性发挥的空间,因此萨尔萨舞不仅风靡拉美地区,也受到世界其他地区人民的喜爱。自10多年前这种舞蹈形式传入日本以后,越来越多的日本人为它而着迷,如今,萨尔萨舞学习班和各种萨尔萨舞会在日本已是遍地开花。

详细介绍 :