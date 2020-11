—— 图文整理自网络

雨 人 Rain Man (1988)

又名:手足情未了(港) / 手足情深

评分:时光网 8.4,豆瓣 8.7,IMDb X,个评 8.3

豆瓣电影 Top250:No.186

导演: 巴瑞·莱文森

编剧: 罗纳德·巴斯 / 巴里·莫罗

主演: 达斯汀·霍夫曼、汤姆·克鲁斯、

瓦莱丽亚·戈利诺、邦尼·亨特

类型: 剧情

国家: 美国

语言: 英语 / 意大利语

上映: 1988-12-16(美国)

片长: 133分钟

IMDb 链接:tt0095953

查理(汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰)父亲去世,留下了300万美元的遗产。然而令他意外的是,遗产全部给了一个他不认识的哥哥雷蒙(达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)。雷蒙的名字查理从没听过,这个事件让他气愤不已。他决定前去寻找哥哥。谁知雷蒙的住处就在一个精神病院里,原来他自幼患有自闭症,母亲去世后就被送到精神病院治疗。查理心中有了算计,他把雷蒙带出精神病院,企图骗他出让遗产。

雷蒙的生活习惯奇异,活在自己的幻想世界里,有很多离奇古怪的行为。并且,查理在共处中发现了雷蒙惊人的记忆能力,他试着利用哥哥过目不忘的本领去赌场上试一下身手,赢得了一大笔奖金,使查理足以摆脱穷困生活。而令查理收获更大的是,他还获得了慢慢升温的亲情,这种手足情远远胜过了他原先图谋的300万的遗产。

星空 XK-209 美版封套:

奥斯卡金像奖 (1989;第61届) ,获奖:4 ,提名:4

获奖

·奥斯卡奖-最佳影片 马克·强森 Mark Johnson

·奥斯卡奖-最佳男主角 达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman

·奥斯卡奖-最佳导演 巴瑞·莱文森 Barry Levinson

·奥斯卡奖-最佳原创剧本 罗纳德·巴斯 Ronald Bass、巴瑞·莫罗 Barry Morrow

提名

·奥斯卡奖-最佳摄影 约翰·希尔 John Seale

·奥斯卡奖-最佳艺术指导 Ida Random Linda DeScenna

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 Stu Linder

·奥斯卡奖-最佳配乐 汉斯·季默 Hans Zimmer

柏林国际电影节 (1989;第39届) ,获奖:2

· 金熊奖 巴瑞·莱文森 Barry Levinson

·《柏林早报》读者评审团奖 巴瑞·莱文森 Barry Levinson

雨人 / 手足情未了(25周年纪念4K修复版)Rain Man

编号:SJBD-0114B【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:独享福克斯美A区25周年纪念4K修复版,荟萃中法日泰悉数官方素材精华,

特别手足情未了DTS-HD 5.1高清无损原音,

独家拯救性集成包括泰盛6区5.1国语及央视、北影内参、先科京译等最齐全五国配,

官方中英法西日韩泰字幕,附双汉化评论字幕,

保留原版并集成DVD遗珠花絮内容,皆附独家全程中文字幕

音轨:英语DTS-HD5.1 法语DTS5.1-768 西班牙DTS5.1-768

国语5.1-384 国语2.0-192 国语2.0-192 国语 2.0-192 国语2.0-192

日语DTS2.0-768 泰语2.0-224 英评2.0-224*3

字幕:英 法 西 中繁 中繁 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中繁评*2

花絮:

1、删剪片段 02:10,8/10。

2、《雨人》心理历程 22:07,8/10。

3、自闭症一瞥 20:13,9/10。

4、制作特辑 06:54(DVD),8/10。

2020-11-24 晚,同何老师、张峰、陈飞、沈萍共同欣赏本片,全部认可喜欢影片的意义,6区泰盛的国语配音非常优秀,其它几项配音未试。众人散后欣赏了全部花絮,都有一定意义。访谈中,汉斯季默谈到这是他在美国电影中的处女作。第三段花絮《自闭症一瞥》,由诸多专家谈论这个弱势群体的现状,具备很大的专业知识借鉴学习意义。

本碟虽然画质来自4K,由于装了不少花絮,容量又小、年代略长,所以不太令人满意,正常欣赏没有问题!

本碟略微测试了一下,画质尚可,比SJBD略好,无国语配音,中文字幕两条,均为中文繁体,不挨着,第一条港式风格浓郁,不适合,第二条大陆风格,比较舒服。

2012-08-15 网购了本片的原声CD:

电影原声 曲目:

Iko Iko Belle Stars

Scatterlings of Africa Johnny Clegg

Dry Bones The Delta Rhythm Boys

At Last Etta James

Lonely Avenue Ian Gillan;Roger Glover

Nathan Jones Bananarama

Leaving Wallbrook/On the Road

Vegas/End Credits

Stardust Aaron Neville;Rob Wasserman

Beyond the Blue Horizon Lou Christie

Drive From The Country

Empty House

Charlie's Memories

纯配乐版 电影原声

1、Drive From The Country

2、Empty House

3 、Charlie's Memories

4、Drive To The Bank And Wallbrook

5、Leaving Wallbrook

6、Traffic Accident And Aftermath

7、Train Crossing

8、Walk Don't Run

9、Farmhouse

10、Putting Ray To Bed

11、On The Road

12、Las Vegas

13、Piano Source Music

14、Smoke Alarm

15、Pancakes

16、My Main Man

17、Train Station Goodbye

18、End Credits

19、On The Road (Wild Panpipes)

20、Las Vegas (Wild Vocals & Percussion)

雨人加长版 电影配乐原声带

1、Drive From The Country

2、Empty House / Charlie's Memories

3、Drive To The Bank And Wallbrook

4、Leaving Wallbrook

5、Traffic Accident And Aftermath

6、Train Crossing / Walk Don't Run / Farmhouse

7、Putting Ray To Bed

8、On The Road

9、Las Vegas

10、Charlie Tries To Hug Raymond

11、Smoke Alarm / Freaked / Baby Burn

12、Pancakes / My Main Man

13、Train Station Goodbye

14、End Credits

15、Leaving Wallbrook / On The Road

16、Las Vegas / End Credits

电影《雨人》的原型金·皮克(Kim Peek),是一名来自美国犹他州盐湖城的自闭症患者。他拥有超常的记忆力,被人们称之为 “专家”,精通从文学到历史在内的15门学科,能一字不漏背诵至少9000本书的内容。

皮克出生时,医生发现他的脑部构造与众不同,但他的父母始终没有放弃他,并以全部的爱心带他融入社会。1987年,好莱坞编剧巴瑞·莫罗从皮克的个性中汲取灵感,创作了《雨人》。当社会各界知道《雨人》一片是以皮克的经历为蓝本后,竞相对他发出邀请,父亲带着他到全美许多社区、中小学、大学、福利机构演讲与拜访,而且不收取演说酬劳,希望告诉社会大众有关自闭症的种种,以及分享皮克的个人经历。2009年12月19日,58岁的皮克因突发严重心脏病,不幸去世,结束了他富有传奇色彩的一生。

《雨人》曾先后请过多位导演,如斯蒂芬·斯皮尔伯格、马丁·布雷斯特、西德尼·波拉克等。其中斯蒂芬·斯皮尔伯格最初考虑导演此片,他还开始为影片开拍筹措资金。后来其好友乔治·卢卡斯需要帮忙拍摄他的印第安娜琼斯系列第三部,只好推迟。最后,巴瑞·莱文森接受了导演任务,他重新改写剧本后才令影片起死回生。

影片名《雨人》,是指一种 “自我封闭症” 患者。这类人性格孤僻、不善社交,只会自我思考,类似白痴,其中也不乏在某一方面智力超群者。

影片反映了一个社会上普遍关注的问题,给人以有益的启示。原来许多人以为这类患者不能治好,但看过影片后发现他们还是通人性的,如给予关怀和温暖,便有可能使之从自我封闭的困惑中解脱出来。影片生动的故事和具体的形象所发挥的作用,大大超过了书本、报刊上的宣传。

同时,影片还侧面反映了家庭伦理道德与情感问题。查理之所以能从一个不通人情、图谋遗产的不义之徒,最终放弃邪念,变成一个知情达理的人,主要是为手足之情所动。虽然这种转变还太快,但观众却从影片里享受到了美国社会生活中十分缺少的那种温馨的手足之情。

作为一部黑色喜剧片,导演一方面通过雷蒙的视角来观看和批判美国社会中正常人所过的生活方式,另一方面又细致地描绘了兄弟两人心态和情感的变化。整个影片的调子有时温和,有时冷酷。

在好莱坞众多演员中,霍夫曼身材矮小、其貌不扬,可他在演技上却有深厚的功力。因雷蒙这一角色没什么对白,基本上靠外形动作,如脑袋歪斜、两眼呆滞,有时甚至两眼的目光凑不到一起,与人交谈时也不注视对方而是两眼上翻等,把其内心的情感变化淋漓尽致地表现出来,从而把一个 “一半白痴、一半天才” 的 “自闭症” 患者形象刻画得惟妙惟肖。与霍夫曼搭档的克鲁斯,则较好地把握了查理复杂的心态,既生动地刻画了其贪财自私的一面,又较真切地表现了查理对雷蒙的手足之情,使这一人物性格也没有落入简单化的窠臼(网易评)。