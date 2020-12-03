—— 图文整理自网络
卧虎藏龙：青冥宝剑
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)
又名:铁骑银瓶
评分：时光网 5.9，豆瓣 4.8，IMDb x，个评 6.9
编剧: 约翰·福斯克 / 王度庐
主演: 甄子丹、杨紫琼、原丽淇、吴青芸
类型: 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装
国家: 中国大陆
语言: 英语
上映: 2016-02-19(中国大陆) / 2016-02-26(美国)
片长: 103分钟
IMDb 链接：tt2652118
影片改编自王度庐小说《铁骑银瓶》。
卧虎藏龙：青冥宝剑
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)
编号：SJBD-2046A【独有原版及全中文导航双模菜单】
配置：独享千勣港A区首发正式版，集成Netflix网络版素材精华，
特别卧虎藏龙杜比TrueHD 5.1高清国粤语配音，集成网络版携带英语5.1原音，
官方中英法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。
音轨：粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 英语DD5.1-640
字幕：中繁 中简 英文 法
花絮：1、预告片
2、制作特辑之袁和平
3、制作特辑之杨紫琼
4、制作特辑之刘承羽
镜像：完成
今晚同歌神、蔡老师欣赏本碟，感觉没有网络评分那么差，虽然剧情、对白、配乐、境界等均无法与原作相比，但袁和平掌镜，武指绝对说得过去，画面、配乐也说得过去，当做武侠、功夫片娱乐一下，还是不错的。
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)
编号：SJ-8238A【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换】，未收
配置：独享千勣港A区首发正式版，集成Netflix网络版素材精华，
特别卧虎藏龙杜比TrueHD 5.1高清国粤语配音，集成网络版携带英语5.1原音，
官方中英法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。
音轨：粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 英语DD5.1-640
字幕：中繁 中简 英文 法
花絮：1、预告片
2、制作特辑之袁和平
3、制作特辑之杨紫琼
4、制作特辑之刘承羽
影片整个团队从编剧、摄影、剪辑、视觉特效到配乐、美术指导、服装设计，每个环节的幕后制作人员都是国际人员，工作照中，电影拍摄、道具制作的过程也得到展示，小到每一件兵器、服饰，大到整个王府、冰湖，雪峰、宝塔四大场景，冰湖是人工搭建长达30米的冰冻湖面，而影片中的贝勒府是派出专业团队实地测量北京恭王府。
1、筹拍阶段出品公司曾找过李安担任导演，但遭到李安婉拒，香港导演于仁泰也因担心无法超越经典而婉拒，最后袁和平知难而上，同意执导该片。
2、电影在新西兰拍摄剧组遭遇火灾，两个片厂发生大火，被烧毁的其中一个片厂中搭建了一个非常华丽的主景。
3、制片人哈维·韦恩斯坦找到袁和平时，袁和平对剧本很不满，因为它过于西方化。
4、甄子丹此次是第一次用纯英文演古装片。
5、杨紫琼坚持在开拍前进行武术训练，每天早上练功一小时，为拍摄做好充分准备。
6、演员刘承羽是跆拳道黑带，本身就有功夫底子，但是她还在开拍前用4周的时间进行武打训练。