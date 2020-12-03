—— 图文整理自网络

卧虎藏龙：青冥宝剑

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

又名:铁骑银瓶

评分：时光网 5.9，豆瓣 4.8，IMDb x，个评 6.9

导演: 袁和平

编剧: 约翰·福斯克 / 王度庐

主演: 甄子丹、杨紫琼、原丽淇、吴青芸

类型: 剧情 / 动作 / 武侠 / 古装

国家: 中国大陆

语言: 英语

上映: 2016-02-19(中国大陆) / 2016-02-26(美国)

片长: 103分钟

IMDb 链接：tt2652118

武当弃徒戴阎王（李截 Jason Scott Lee 饰）为抢夺青冥古剑夜袭铁小贝勒府，俞秀莲（杨紫琼 饰）重出江湖，携手旧友孟思昭（甄子丹 饰）保护宝剑，被蒙蔽的魏方（岑勇康 Harry Shum Jr. 饰）助纣为虐，雪瓶（刘承羽 Natasha Liu Bordizzo 饰）告知魏方其身世之谜。一场江湖混战，众人力擒戴阎王，保护宝剑周全。

影片改编自王度庐小说《铁骑银瓶》。

卧虎藏龙：青冥宝剑

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

编号：SJBD-2046A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享千勣港A区首发正式版，集成Netflix网络版素材精华，

特别卧虎藏龙杜比TrueHD 5.1高清国粤语配音，集成网络版携带英语5.1原音，

官方中英法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 英语DD5.1-640

字幕：中繁 中简 英文 法

花絮：1、预告片

2、制作特辑之袁和平

3、制作特辑之杨紫琼

4、制作特辑之刘承羽

镜像：完成

今晚同歌神、蔡老师欣赏本碟，感觉没有网络评分那么差，虽然剧情、对白、配乐、境界等均无法与原作相比，但袁和平掌镜，武指绝对说得过去，画面、配乐也说得过去，当做武侠、功夫片娱乐一下，还是不错的。

卧虎藏龙：青冥宝剑 （3D版）

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

编号：SJ-8238A【独有原版及全中文导航双模菜单，3D、2D随心选择切换】，未收

配置：独享千勣港A区首发正式版，集成Netflix网络版素材精华，

特别卧虎藏龙杜比TrueHD 5.1高清国粤语配音，集成网络版携带英语5.1原音，

官方中英法字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨：粤语DD-HD5.1 国语DD-HD5.1 英语DD5.1-640

字幕：中繁 中简 英文 法

花絮：1、预告片

2、制作特辑之袁和平

3、制作特辑之杨紫琼

4、制作特辑之刘承羽

《卧虎藏龙：青冥宝剑》在新西兰拍摄13周，北京拍摄4周，其中一个关键场景的拍摄超过70次，在新西兰拍摄中所用到的中国古董都是在国内对照原物一比一仿造，再海运至新西兰，的幕后人员大部分都是外国团队，20多个国家的700多人参与了该片的拍摄，3吨道具，影片用时2年完成，剧本花7年改稿10次，原始素材长达1800分钟，剧照拍摄多达4个T，共计道具制作3400件，服装缝制1000件。

影片整个团队从编剧、摄影、剪辑、视觉特效到配乐、美术指导、服装设计，每个环节的幕后制作人员都是国际人员，工作照中，电影拍摄、道具制作的过程也得到展示，小到每一件兵器、服饰，大到整个王府、冰湖，雪峰、宝塔四大场景，冰湖是人工搭建长达30米的冰冻湖面，而影片中的贝勒府是派出专业团队实地测量北京恭王府。

花 絮：

1、筹拍阶段出品公司曾找过李安担任导演，但遭到李安婉拒，香港导演于仁泰也因担心无法超越经典而婉拒，最后袁和平知难而上，同意执导该片。

2、电影在新西兰拍摄剧组遭遇火灾，两个片厂发生大火，被烧毁的其中一个片厂中搭建了一个非常华丽的主景。

3、制片人哈维·韦恩斯坦找到袁和平时，袁和平对剧本很不满，因为它过于西方化。

4、甄子丹此次是第一次用纯英文演古装片。

5、杨紫琼坚持在开拍前进行武术训练，每天早上练功一小时，为拍摄做好充分准备。

6、演员刘承羽是跆拳道黑带，本身就有功夫底子，但是她还在开拍前用4周的时间进行武打训练。