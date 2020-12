—— 图文整理自网络

卧虎藏龙 臥虎藏龍 (2000)

又名: Crouching Tiger, Hidden Dragon

评分:时光网 7.5,豆瓣 8.3,IMDb x,个评 7.8

导演: 李安

编剧: 王蕙玲 / 詹姆斯·夏慕斯 / 蔡国荣

武指:袁和平

服装:叶锦添

摄影:鲍德熹

配乐:谭盾

歌曲:李玟《月光爱人》

主奏:大提琴 马友友

主演: 周润发、杨紫琼、章子怡、

张震、 郎雄、 郑佩佩

类型: 剧情 / 爱情 / 武侠

国家: 中国台湾 / 中国香港 / 美国 / 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映 2000-07-07(中国台湾) / 2000-10-13(中国大陆) / 2000-05-16(戛纳电影节)

片长: 120分钟

IMDb 链接:tt0190332

一代大侠李慕白有退出江湖之意,托付红颜知己俞秀莲将自己的青冥剑带到京城,作为礼物送给贝勒爷收藏。这把有四百年历史的古剑伤人无数,李慕白希望如此重大决断能够表明他离开江湖恩怨的决心。谁知当天夜里宝剑就被人盗走,俞秀莲上前阻拦与盗剑人交手,但最后盗剑人在同伙的救助下逃走。有人看见一个蒙面人消失在九门提督玉大人府内,俞秀莲也认为玉大人难逃干系。九门提督主管京城治安,玉大人刚从新疆调来赴任,贝勒爷即不相信玉大人与此有关,也不能轻举妄动以免影响大局。

俞秀莲为了不将事情复杂化一直在暗中查访宝剑下落,也大约猜出是玉府小姐玉蛟龙一时意气所为。俞秀莲对前来京城的李慕白隐瞒消息,只想用旁敲侧击的方法迫使玉蛟龙归还宝剑,免伤和气。不过俞秀莲的良苦用心落空,蒙面人真的归还宝剑时,不可避免地跟李慕白有了一次正面的交锋。而李慕白又发现了害死师傅的碧眼狐狸的踪迹,此时李慕白更是欲罢不能。

玉蛟龙自幼被隐匿于玉府的碧眼狐狸暗中收为弟子,并从秘籍中习得武当派上乘武功,早已青出于蓝。在新疆之时,玉蛟龙就瞒着父亲与当地大盗 “半天云” 罗小虎情定终身,如今身在北京,父亲又要她嫁人,玉蛟龙一时兴起冲出家门浪迹江湖。

任性傲气的玉蛟龙心中凄苦无处发泄,在江湖上使性任气,俨然是个小魔星。俞秀莲和李慕白爱惜玉蛟龙人才难得,苦心引导,总是无效。在最后和碧眼狐狸的交手之中,李慕白为救玉蛟龙身中毒针而死。玉蛟龙在俞秀莲的指点下来到武当山,却无法面对罗小虎,在和罗小虎一夕缠绵之后,投身万丈绝壑。

李安谈角色

·周润发的眼睛

周润发造型出来的感觉很好,大侠,气魄慑人。他个子不高但灵活,可是架势十足,仅一袭长袍,就侠气干云,造型简练。厉害之处就在他的眼睛,气度不凡。拍下来,我觉得目前整个华语影坛还没人有这种神气。编剧王惠玲就特别爱慕他的眼神,她说:“他的同一个眼神,可以看敌人也可以看情人。”

·杨紫琼的纯真

杨紫琼没看剧本就答应演这部戏了,我们第一次碰面谈得不多,但我告诉她:“我要拍一部武侠版的《理智与情感》,讲两个女人的故事。你演艾玛·汤普森的角色!” 在演戏方面,她是我见过的一个特例,从影多年,可是没演过什么好戏,所以都已经是大明星了,可是还有那份纯真在。我觉得,她一辈子好像就为了等待俞秀莲这个角色。

·章子怡的刻苦

玉娇龙这个角色我拍过很多演员,章子怡是很好的代言人。其实我第一次也看走了眼,因为她有舞蹈基础,才要她来再试一次。后来上妆试拍,发现有很多可能性。

纯真是新人的长处之一,她尚未经历太多社会跟演技的磨练,做一个表情或动作时,她是真的力不从心,想达到你的要求,有份诚恳,那个纯真感就够吃了。

卧虎藏龙 Crouching Tiger, Hidden Dragon

编号:SJBD-0710A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置:德国B区版(全球独有DTS-HD声轨),官方中英法日韩泰字幕,

收录导演李安及编剧詹姆斯·沙姆斯联合主持随片讲评并附全程中文字幕,

集成60分钟全球最完整花絮并附全程中文字幕。

音轨:国语DTS-HD5.1 国语DD-HD5.1 粤语2.0-192

英语5.1-640k 日语5.1-640k 泰语5.1-640k 英语评论2.0-192k

字幕:英 法 西 中繁 中繁 中简 日 韩 泰 中简评 日评 韩评 葡

花絮:1、导演李安与制片人詹姆斯·夏慕斯全程幕后解说讲评

2、制作特辑,纵横驰骋华夏大地的影片制片专题(BD中文等字幕,20:47),5/10。

3、龙族飞腾,5/10。

4、电影原声作者访谈(谭盾、陈友),5/10。

5、杨紫琼专访(BD中文等字幕,13:50),5/10。

6、剧照回廊,动感剧照影集(6:44),6/10。

编号:4GBD25 7204,未收

音轨:国 Dolby TrueHD5.1/粤 DD2.0/英 DD5.1/日 DD5.1/泰 DD5.1/英导 DD2.0

字幕:英/法/西/葡/中繁/中繁/中简/中繁/日/韩/泰/日导/韩导/中导

保留:全部花絮内容,附高清中文字幕

就算坠入最黑暗的地方,

我的爱,

也不会让我成为永远的孤魂。

《卧虎藏龙》拥有多项获奖记录,其中荣获第73届奥斯卡最佳外语片等4项大奖,也是华语电影历史上第一部荣获奥斯卡金像奖最佳外语片的影片。

2019年9月,该片被英国《卫报》评选 “21世纪最佳影片100部” 位列第51名 。

《卧虎藏龙》在2000年的所有华语电影中应该是最突出的,不仅吸引了整个华人世界的眼球,而且在世界影坛上再次掀起了一阵中国古典武侠的飓风。这部根据王度庐的小说改编的电影可以说是将文学语言和电影语言结合得相当完美。导演李安一改其所擅长的情感伦理片风格,从另一个更为现代的全新的角度将中国古典美学传统和情感理念诠释到一个新的高度。从电影语言的角度来看,无论是摄影、舞美、动作设计、录音、音乐等所有的视听元素也都充分体现了导演深沉的风格和对中国古典文化的赞誉及热爱。

江湖里卧虎,人心里藏龙

2001年李安携《卧虎藏龙》奔赴奥斯卡,获得十项提名,并最终捧得最佳外语片等四项奖项,将华语电影带入一个口碑上的新境界,也掀起了华语影坛新一波武侠电影风潮。不过李安镜头里的 “江湖”,并不仅仅是一个刀光剑影的世界,从之前的《喜宴》、《饮食男女》,到之后的《绿巨人》、《断背山》,无论背景与主题如何变化,一份中国传统文人的情怀始终没有变。“江湖里卧虎藏龙,人心里又何尝不是呢?” 这句台词就是这部电影的最好注脚。

一心向往 “布尔乔亚” 武侠

我想拍武侠片,除了一偿儿时的梦想外,其实是对 “古典中国” 的一种神往。武侠世界对我最大的吸引力,在于它是一个抽象的世界,我可以将内心许多感情戏加以表相化、具体化,动作场面有如舞蹈设计,是一种很自由奔放的电影表现形式。

一心向往的是儒侠、美人 …… 的侠义世界,一个中国人曾经寄托情感及梦想的世界。我觉得它是很布尔乔亚品位的。

这些在小说里尚能寻获,但在港台的武侠片里,却极少能与真实情感及文化产生关联,长久以来仍停留在感官刺激的层次,无法提升。

可是武侠片、功夫动作片,却成为外国老百姓及海外华人新生代———包括我的儿子,了解中国文化的最佳管道,甚至是惟一途径,然而他们接触的却是中国文化里比较粗俗劣质的部分。对此,我始终耿耿于怀,却无能为力。

俗话说 “穷文富武”,武侠片要想打得好看,制作费就不能省,经费有限时文戏也不能不牺牲,可文戏又关乎意境。袁和平常常问 “你到底要打还是要意境,是要跑远路拍山水,还是要花时间打?钱就这么多,到底你要什么?” 之所以这么的不痛不快,就因为我心理对武侠类型的爱恨纠缠。

忠不忠于原著都无所谓

回台湾拍《饮食男女》时,我读到了王度庐的《卧虎藏龙》。武侠小说里,我最喜欢白羽的小说,其次就是王度庐。拍《理智与情感》时,我一面构思《冰风暴》,同时由徐立功代表洽购《卧虎藏龙》的版权。就我所知,这本小说以前只有四川电视台在上世纪80年代拍了部电视剧,和一部少有人知的台语片《玉娇龙与罗小虎》。

一般武侠小说总以男人为主角,比较阳刚。《卧虎藏龙》的重心则是女主角玉娇龙,心理层次诡谲复杂,白天是千斤大小姐,晚上开打、谈情说爱,是个对江湖儿女情有所幻想的难驯少女,也是个中国戏剧少见的角色。

当初大家并不看好,因为书中的大侠李慕白与俞秀莲戏份不多,篇幅甚多、十分传神有趣的小人物刘泰保无法挑大梁,主角玉娇龙又是个人人避之惟恐不及的凶角色,除了我喜欢外,没人赞成。

加上版权接洽过程也不顺利,于是着手找寻其他中文题材,但几年下来,真的没动心的。我就跟徐立功说:“拍了三部西片,我一定要拍国片了,定下来,就拍这个。”

关于怎么改编?美国行内有个说法蛮合我的想法:“两条路,你可以选择毁掉原著拍部好电影,或是忠于原著拍部烂片。” 我觉得电影和小说是不同的媒体,改编时常常从里子到面子都得换掉,以片子好看为主。它如果是本烂小说,何必要忠于原著?如果是本好小说,其文字里行间之妙,岂能以声影代之。反之,最好的电影必是笔墨难以形容。那么忠不忠于原著,也都无所谓了。

女人戏仿若《理智与情感》

一开始,我的着眼点就想放在两个女人身上。

尤其是玉娇龙与俞秀莲的 “阴阳两性”,很好玩。书里玉娇龙的戏份不够撑起一部电影,就加入俞秀莲。于是有了构想,一个是 “外阴内阳” 的玉娇龙,一个是 “外阳内阴” 的俞秀莲,以两者的互换来推展剧情。

我对 “阴阳” 虽无深究,但始终极感兴趣。我觉得这是中国文化里的一部分精髓,足以跟西方文化较劲而毫不逊色。

因为我最有兴趣的是这女人戏,当时并没有怎么留意男角,因为小说里根本没有提供这方面素材。就连李慕白本来都是个不大的角色,但越拍越深入,不自觉地就陷进这个角色之中了。我想可能是 人到中年,胸中有块垒待申,不觉藉着李慕白的心境抒情言志罢了 !

一般武侠片里,当大侠面对引诱或者道德上的挑战时,情节自然会帮他解决。但在这部片里,恕我有点煞风景,我希望看到大侠真正面临人性的挣扎,面对武艺与武德的冲突。本来我没想到玉娇龙跟李慕白之间会有任何情愫联想,但碰到章子怡就改了,当时章子怡是个很娇滴滴的女孩,做不出我原先想象的 “阴阳共生” 的玉娇龙,她的特点就是性感,看不到阳刚的一面,顶多演出凶一点,演个被惯坏、任性的女孩,山不转路转,于是顺着她的特性发展,结果是一次很有意思的经验。

李慕白因为是周润发演,我就改变原先计划。朝感情戏方面发展。如果是李连杰,可能就照我原先的计划,感情戏集中在两个女人身上。我会一再问自己,在李慕白心中,玉娇龙到底是什么?这些纠结是否就是 “藏龙”?是一种 “自我毁灭” 的力量在背后驱策着他?!看到这个女孩,他就知道将有不祥的事情发生,就像 “青冥剑” 的 “冥” 字,看着就令人发毛。人就是有一种 “自我毁灭” 的倾向,这与 “浪漫” 是非常类似的力量,亦即 “感性”。对李慕白而言,就如同是一种难舍行走江湖的兴奋感,也牵引着他走向最后的悲剧。

口述:李安,整理:记者 张悦,来源:新京报

奥斯卡金像奖 (2001;第73届) ,获奖:4 ,提名:6

获奖

·奥斯卡奖-最佳摄影 鲍德熹 Peter Pau

·奥斯卡奖-最佳艺术指导 叶锦添 Tim Yip

·奥斯卡奖-最佳配乐 谭盾 Dun Tan

·奥斯卡奖-最佳外语片 李安 Ang Lee

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 江志强 Bill Kong、徐立功 Li-Kong Hsu、李安 Ang Lee

·奥斯卡奖-最佳导演 李安 Ang Lee

·奥斯卡奖-最佳改编剧本 王蕙玲 Hui-Ling Wang、詹姆士·沙姆斯 James Schamus、

蔡国荣 Kuo Jung Tsai

·奥斯卡奖-最佳服装设计 叶锦添 Tim Yip

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 蒂姆·史奎尔 Tim Squyres

·奥斯卡奖-最佳原创歌曲 Jorge Calandrelli、谭盾 Dun Tan、

詹姆士·沙姆斯 James Schamus

美国金球奖 (2001;第58届) ,获奖:2,提名:1

获奖

·电影类-最佳外语片

·电影类-最佳导演李安 Ang Lee

提名

·电影类-最佳电影配乐谭盾 Dun Tan

香港电影金像奖 (2001;第20届) ,获奖:8 ,提名:8

获奖

·金像奖-最佳音响效果奖 Eugene Gearty

·金像奖-最佳原创电影歌曲奖 李玟 CoCo Lee

·金像奖-最佳电影配乐奖 谭盾 Dun Tan

·金像奖-最佳动作指导 袁和平 Woo-ping Yuen

·金像奖-最佳女配角 郑佩佩 Pei-pei Cheng

·金像奖-最佳导演 李安 Ang Lee

·金像奖-最佳摄影 鲍德熹 Peter Pau

·金像奖-最佳影片 江志强 Bill Kong、徐立功 Li-Kong Hsu、李安 Ang Lee

提名

·金像奖-最佳剪辑蒂姆·史奎尔 Tim Squyres

·金像奖-最佳编剧王蕙玲 Hui-Ling Wang 詹姆士·沙姆斯 James Schamus 蔡国荣 Kuo Jung Tsai

·金像奖-最佳美术指导叶锦添 Tim Yip

·金像奖-最佳服装造型设计奖叶锦添 Tim Yip

·金像奖-最佳男主角周润发 Yun-Fat Chow

·金像奖-最佳女主角杨紫琼 Michelle Yeoh

·金像奖-最佳女主角章子怡 Ziyi Zhang

·金像奖-最佳男配角张震 Chang Chen

台湾电影金马奖 (2000;第37届), 获奖:5 ,提名:8

获奖

·金马奖-最佳影片 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳动作执导奖 袁和平 Woo-ping Yuen

·金马奖-最佳剪辑奖 蒂姆·史奎尔 Tim Squyres

·金马奖-最佳音效 Eugene Gearty

·金马奖-最佳视觉效果奖 卢海鹰 Leo Lo Rob Hodgson

提名

·金马奖-最佳女主角奖 杨紫琼 Michelle Yeoh

·金马奖-最佳女主角奖 章子怡 Ziyi Zhang

·金马奖-最佳导演奖 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳跨媒介改编剧本 王蕙玲 Hui-Ling Wang 詹姆士·沙姆斯 James Schamus

蔡国荣 Kuo Jung Tsai

·金马奖-最佳造型设计 叶锦添 Tim Yip

·金马奖-最佳摄影奖 鲍德熹 Peter Pau

·金马奖-最佳艺术指导 叶锦添 Tim Yip

·金马奖-最佳原创音乐 谭盾 Dun Tan

英国电影和电视艺术学院奖 (2001;第54届), 获奖:4 ,提名:10

获奖

·大卫·林恩导演奖 李安 Ang Lee

·安东尼·阿斯奎斯奖:最佳电影音乐 谭盾 Dun Tan

·电影奖-最佳服装设计 叶锦添 Tim Yip

·电影奖-最佳非英语片 李安 Ang Lee 徐立功 Li-Kong Hsu 江志强 Bill Kong

提名

·电影奖-最佳剪辑 蒂姆·史奎尔 Tim Squyres

·电影奖-最佳特效成就奖 Travis Baumann、Rob Hodgson、Jonathan F. Styrlund、

Bessie Cheuk、卢海鹰 Leo Lo

·电影奖-最佳艺术指导 叶锦添 Tim Yip

·电影奖-最佳化妆/发型 Siu-Mui Chau、Yun-Ling Man

·电影奖-最佳女主角 杨紫琼 Michelle Yeoh

·电影奖-最佳女配角 章子怡 Ziyi Zhang

·电影奖-最佳剧本-改编 詹姆士·沙姆斯 James Schamus、蔡国荣 Kuo Jung Tsai、

王蕙玲 Hui-Ling Wang

·电影奖-最佳摄影 鲍德熹 Peter Pau

·电影奖-最佳音效 Robert Fernandez、Eugene Gearty、Drew Kunin、Reilly Steele

·电影奖-最佳影片 李安 Ang Lee、徐立功 Li-Kong Hsu、江志强 Bill Kong

原声曲目

Crouching Tiger, Hidden Dragon/卧虎藏龙

A Wedding Interrupted/闹婚

The Eternal Vow/永恒的誓约

Night Fight/夜斗

Through the Bamboo Forest/穿越竹林

Silk Road/丝绸之路

Yearning of the swors/思慕青冥剑

Sorrow/悲

Farewell/离

Desert Capriccio/荒漠奇情

in the Old Temple/古寺

To the South/南行

A Love Before Time/月光爱人中文版(李玟)

The Encounter/交锋

A Love Before Time/月光爱人英文版(李玟)

卧虎藏龙 (4K修复版)

编号:LBD-KK0132,未收

配置:美国索尼A区全球最佳4K蓝光修复终极版+全套官方中英日韩泰文及中译评论字幕

+国粤语配音+完整幕后花絮并附全程官方中文字幕

音轨:国TRUE-HD5.1/粤2.0/英5.1/日5.1/泰5.1/英导2.0

字幕:英/西/葡/中/中/日/韩/泰/日导/西导/葡导/韩导/中导3条

花絮:1、删剪片段

2、制作特辑

3、龙族飞腾

4、电影原声带

5、杨紫琼专访

6、剧照回廊

这部影片牢牢地抓住了西方人的目光,仿佛为西方人量身定做了两对主角和两条线索。李慕白和于秀莲这对主角是为西方的知识分子准备的,柏拉图式的爱情、莎士比亚式的对白、崇高的人文境界都恰中要害;罗小虎和玉娇龙这种敢爱敢恨、敢打敢杀的西部牛仔性格的主角是为普通的美国观众准备的;李慕白为师傅报仇杀死碧眼狐狸的故事暗合了《基督山伯爵》的主线,而盗走青冥剑的这条线索又像极了美国的通俗剧。所以说这部电影的意义并不在于李安展示了多少中国元素,而在于如何用恰当的方式让众多美国人理解和接受这种展示。

—— 时光网评

影评的配乐由旅美大陆作曲家谭盾谱写,国际知名的华裔大提琴家马友友担任主奏,兼容东西方流行文化的李玟负责以中、英文演唱主题曲《月光爱人》(A Love Before Time),搭配相当新鲜。电影的主题音乐风格幽运,哀而不伤,配合上片中含蓄的爱情表达,可谓相得益彰。在飞檐走壁的一段配上紧密有致的击鼓声,则充分烘托出紧张刺激的武打气氛,堪称是中国电影配乐中的极品。

—— 网易娱乐评

影片没有一般武侠片那种笑傲江湖的豪气,取而代之的是寻找江湖人文内涵的一种深沉思索与含蓄。影片直逼了中国传统文化中极其深刻的一点:即对个体的人的压抑和约束,同时展示了这种东方社会规范的强力作用和存在必要、以及他与人性的矛盾碰撞和最终的悲剧调和。

—— 南方网评