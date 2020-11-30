—— 图文整理自网络

金峰 D5，台三版，已出，镜像未留 ：

推 手 (1991)

又名: Pushing Hands

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.4，IMDb x，个评 7.4

导演: 李安

编剧: 李安 / 詹姆斯·夏慕斯

主演: 郎雄 / 王莱 / 王伯昭 / 戴布·斯内德 / 李涵

类型: 剧情 / 家庭

国家: 中国台湾 / 美国

语言: 汉语普通话 / 英语 / 粤语

上映: 1991-12-07(金马影展)

片长: 105 分钟

IMDb 链接： tt0105652

一所不大的房子里，一个穿中国衣服打太极拳的老者和一个整天打电脑的金发碧眼的美国女子很不协调的一起生活。77岁的老朱是来自北京的一位功底深厚的太极拳师，美国女子是他儿子晓生的作家妻子，老人是一个月前才来到美国的，和儿子、儿媳、孙子生活在一起。

老人平时也没什幺事，看电视、练拳、练字，最多也就是到会馆教教并不怎幺用心的学生打打太极拳，而同样不上班的儿媳玛莎和他难免互相干扰。老朱在教拳的时候见到了一位陈太太，一时兴起，老朱卖弄手段把一个大胖子推出十几米远，撞翻了陈太太教导包包子的摊子，两个老人相识了。第二天，陈太太搬到另外一个会馆去教了，老朱象丢了魂一样，整天在家等电话。转天准时去见陈太太，送上自己的书法，连门都没进就被儿子拉走去看生病的儿媳了。

玛莎受到干扰，怎幺也写不出东西，一气之下关了老朱的电视。老朱却不声不响地来了个离家出走，害得晓生和玛莎大闹了一场。

晓生想把老朱送到老人公寓，却始终说不出口。听到老朱念叨陈太太，晓生想到一个好办法。

在两家儿女的促成下，两个家庭一起出去郊游野餐。陈太太虽然对老朱也不无好感，但还是告诉老朱是儿女们为了摆脱老人才想出这个主意。老朱当夜给儿子留字，独自再次出走，要独立生活。

老朱在一家餐馆打工洗盘子，手脚不够麻利被老板挖苦漫骂。老朱来了脾气，施展绝技，任人推拉，没有挪动半步，中国的流氓美国的警察伤了十几个也无济于事。晓生和玛莎看到电视新闻的报道，赶到警局，老朱心灰意冷只是要求一间公寓独立生活。

老朱正在一个新的地方教一群学生太极拳，陈太太来找他，她如今也另租了公寓单独出来住，两位老人感叹一番也无可奈何。陈太太出了门，站在阳光中正在发愣，老朱追出门来问道：“你下午有没有事。” 陈太太略一犹豫，轻轻答道：“没有”。老朱应答：“没事！”

推 手 （第二版）Pushing Hands 李安经典家庭三部曲全新洗版

编号：SJ-0432B【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享科赫媒体德B区最佳影音版本，复合索尼台A区及各区各版DVD素材精华，

DTS-HD 2.0高清无损原音，集成独家粤配，官方中英西日德字幕，

保留原版全新幕后花絮内容并集成港版剧照内容，皆附独家全程中文字幕。

音轨：国英混合DTS-HD2.0 粤语2.0-192

字幕：英 西 中简 中繁 日 德

花絮：1、重力中心 33：36， 8/10。

2、经典剧照（港版）

3、精彩图册（不外挂）

晚上，同各位影音同修欣赏本碟，受益匪浅：

1、推手文化内涵即为包容，仅夫妻演练进行了一小段表现，诠释欠缺，浅尝而止；

2、凡事需自立，不靠父母、子女；

3、家庭幸福不一定隔代同堂。分开居住情三分，同堂居住无情分；

4、中西文化差异、隔代文化差异，不能并立或者相容，就要分开。

5、结尾非常有意境：

女：有空过来坐坐吧！

男：下午有事吗？

女：嗯，没事！

男：没事，没事！

推手， BY-0393，D5：

《家庭三部曲》

编号：BY-0393 ，2D9+D5

配置：推手，台3+日2；

喜宴，法日台美+花絮；

饮食男女，美日法台+OST+花絮+MP3数据包；









1990年，为了台湾新闻局徵选剧本的高额奖金，李安编写了《推手》的剧本，结果真的得到台湾1990年的政府优秀剧作奖，奖金四十万元（另一份李安和冯光远合写的《喜宴》剧本也同时得奖）。之后很快由台湾中央电影公司投资、纽约库德玛西恩公司制片开拍了这部电影，使得《推手》成为李安导演生涯的第一部长片，而此时他已经三十七岁了。

《推手》的构思和细节处理，几乎就来自李安闲居美国的生活状况，恐怕也只有李安这样既受过传统中国文化教育，又在美国有过长期生活的人才能写得出如此感同身受的作品来。其中诸如那个什么也写不出的美国女作家之类的很多细节，都带着李安自己生活的影子，6年的忍耐和中年男人的细心在这部带着温情的电影中显露出李安特有的温文尔雅的气质。郎雄饰演的老拳师成了李安作品中的第一个 “父亲” 形象，影片也成了后来被称为 “父亲三部曲” 的第一部。影片上映后好评如潮，所有人都在一直赞赏这个突然杀出的中年导演。

推手 （第二版）

编号：SJ-0973B

配置：台3区中影全新2K数码修复版+官方中英日字幕+3区自带无损LPCM声轨+

港3区官方粤配+米高梅1区独有《喜宴》花絮

音轨：国语2.0-192k 国语LPCM2.0 粤语2.0-192k

字幕：中繁 中简 中简 中繁 英 日





花 絮：

1、在拍《推手》前，李安已经到了山穷水尽的地步，当时他银行存折里只剩下43美元，连回台湾领最佳剧本奖的飞机票都舍不得买。得到徐立功所在台湾中央电影公司1200万新台币支持后，李安找来他在纽约大学的学弟学妹，加上独立制片公司 “好机器” 特德·获普和詹姆斯·沙姆斯协助，用了24天拍完这部处女作。第一次拍电影，李安就很享受导演的位置，但资金紧张使得他不得不让自己的儿子上阵，甚至连家里的餐桌都被用作道具而被毁。

2、李安在片中设置了洋媳妇玛莎的角色，这个经常呆在家写稿照顾孩子的女人，其实就是李安蜗居六年的写照。

台湾全区版：

该片以中西文化差异和两代人的代沟作为基本矛盾冲突展开叙述，富有戏剧性的情节给观众提供了很多的思考空间。其戏剧性的情节反映了中西方各自不同的文化模式和价值观。导演通过电影这一艺术表现形式让观众直接地感受到东西方文化在传播过程中的摩擦和困境 。

—— 《电影评介》

由于李安独特的个人经验和中西视角，该片中的父子关系被细腻地刻画出来，导演借晓生这一人物形象，表露出自己在面对 “传统父亲” 的家庭角色和权利意识时的焦虑与压力。但最终导演为父权选择了一个尊严的下台方式。值得一提的是，通过父子关系的镜头语言和行为描写，该片也阐述了在西方语境下，中国式父亲的尴尬。

—— 《电影文学》评

1990年，为了台湾新闻局征选剧本的高额奖金，李安编写了《推手》的剧本，结果得到台湾1990年的政府优秀剧作奖，奖金四十万元。李安的存折里只剩下43美元，甚至连回台湾领奖的飞机票都舍不得买。他得到徐立功所在台湾中央电影公司1200万新台币支持后，李安找来他在纽约大学的学弟学妹，加上独立制片公司 “好机器” 特德·获普和詹姆斯·沙姆斯协助，用了24天拍完这部处女作。

台湾电影金马奖 (1991；第28届) 获奖：3 提名：6

获奖

·金马奖-最佳男主角奖 郎雄 Xiong Lang

·金马奖-最佳女配角奖 王莱 Wang Lai

·金马奖-评委会特别奖

提名

·金马奖-最佳影片 b李安 Ang Lee

·金马奖-最佳导演奖 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳原创剧本 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳摄影奖 林良忠 Jong Lin

·金马奖-最佳剪辑奖 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳原创音乐 徐大安 Daan Xu