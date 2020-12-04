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喜宴 囍宴 (1993)

又名: The Wedding Banquet

评分：时光网 8.4，豆瓣 8.9，IMDb 7.6，个评 8.3

No.150，豆瓣电影Top250

导演: 李安

编剧: 李安 / 冯光远 / 詹姆斯·夏慕斯

主演: 赵文瑄、郎雄、归亚蕾、

金素梅、米切尔·利希藤斯坦

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情 / 同性 / 家庭

国家: 中国台湾 / 美国

语言: 汉语普通话 / 英语

上映: 1993-02(柏林电影节) / 1993-08-04(美国)

片长: 108分钟

IMDb 链接：tt0107156

定居美国的高国伟是一个同幸恋者，他和他的恋人、一位叫塞蒙的美国男子，一起住在纽约的曼哈顿。但高国伟在台湾的父母并不知道自己的儿子是同幸恋，他们不断地催促国伟快点结婚，好承继高家的香火。恰好高国伟的公寓里借住着一位来自大陆的非法女移民顾玮玮，于是塞蒙出了个主意：让国伟和玮玮结婚。这样一来既安抚了国伟远在台湾的父母，又能使顾玮玮拿到梦寐以求的绿卡，而且还能保持塞蒙和国伟之间的同居关系。

一切照着塞蒙和伟同的计划在进行。高妈妈高伯伯如期来了纽约，稍作安顿伟同就带他们去市政局办理结婚仪式，可是，高妈妈高伯伯非常不愿意自己的独子如此草率的婚事，他们此次来美国专程带了台湾亲朋好友3万多的礼金，就是想好好给伟同办个漂漂亮亮的婚礼。

可巧天公作美，一家人在纽约著名的中国饭店吃饭的时候，碰上了高伯伯的老部下，正是这家饭店的老板，他一个劲地应承要替高家办一个热闹又隆重的婚礼。很快，婚礼举行了，带有强烈的中国色彩，欢快、热闹、吉祥，让高妈妈高伯伯甚是欢心。伟同和玮玮被闹洞房的一帮年轻人整到一张床上而且脱了个精光，玮玮虽知道伟同是个同志但还是按耐不住对他的爱慕，趁势与伟同做了性事。不久，玮玮有了生孕反应，这令塞蒙无比的懊恼，他埋怨伟同没采取措施，他俩当着一家人的面发生了激烈的争吵，以为高妈妈高伯伯他们听不懂英文；其实高伯伯懂英文，这一下他全明白是怎么一回事了，第二天他就犯了血压高住进了医院。在医院里，伟同终于下了决心跟高妈妈说明了这一切，高妈妈无可奈何但有什么办法，儿子都那么大了，只能接受这个事实吧。

一开始玮玮下了决心要堕胎，可是看到高妈妈高伯伯难过的样子，她又觉得这样做是不是太残忍了，可生了孩子以后自己又要读书，真是无法承担这个重负，唯一的补救办法就是让伟同、塞蒙都来承担抚养的责任。在塞蒙选择退出伟同的生活时，伟同和玮玮上门来挽留，他们要塞蒙做孩子的另一个父亲，结果三个人破涕为笑。各种各样的情感纠纷、人际冲突在一个热闹忙乱的中国式喜宴背后展开。

《家庭三部曲》

编号：BY-0393 ，2D9+D5

配置：推手，台3+日2；

喜宴，法日台美+花絮；

饮食男女，美日法台+OST+花絮+MP3数据包；

《推手》的成功，使台湾中影公司对李安更加有信心，决定投拍题材比较敏感的《喜宴》，仍旧由库德玛西恩公司再度合作制片。这部关于同幸恋的影片的基本素材来自李安身边的一个真实故事，李安并没有本着猎奇的态度拍摄这样一个当时还很敏感的题材，而是强调一个家庭——一个 “正常” 的家庭面对这个问题的多向度反应。在这里，同幸恋固然是一个特殊的题材领域，但李安成功地把它拉回到普通生活之中，放到家庭这个社会基本单位中加以考验，得出最为现实也最有人情味的试验结果。父亲形象又一次出现在这部影片之中，作为家庭最权威的代表，成了李安影片的一个标志。影片上映后获得更为盛大的成功，曾成为 93年全球回报率最高电影，在欧美大受欢迎。不仅获得第三十届台湾金马奖最佳作品、导演、编剧奖以及观众投票最优秀作品奖，而且还获得柏林电影节金熊奖、第十六届亚洲人、美洲人国际电影节最佳编辑奖，李安也一跃成为世界知名导演。

喜宴 （第二版）

编号：SJ-0972B

配置：台3区中影全新2K数码修复版+官方中英法日字幕+3区自带无损LPCM声轨+

港3区官方粤配+法2区独有花絮+米高梅1区独有花絮+OST+

1993柏林影展原始场刊扫描件+台版附带明信片扫描件

音轨：国语2.0-192k 国语LPCM2.0 粤语2.0-192k 英语2.0-192k 法语2.0-192k

字幕：中繁 中简 英 英 中简 中繁 法 法 西 日

来自SJBD 蓝光花絮的信息：

李安的父亲，确实是李安高中时的校长，电影中父亲的形象与言行，很多来自李安的父亲。即使李安成功，李安的父亲人不喜欢李安做电影，认为是不务正业。

库德玛西恩公司如果卖不出本片，就会因交不起房租而破产。柏林影节放映完毕，2000名观众响声如雷，持续了10分钟左右，台ZF还因此设立了庆功宴。

本片投资仅70万，是93年最赚钱的电影，利润是《侏罗纪公园》的2倍。





喜 宴 The Wedding Banquet 李安经典家庭三部曲全新洗版

编号：SJ-0433B【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享科赫媒体德B区最佳影音版本，复合索尼台A区及各区各版DVD素材精华，

DTS-HD 2.0高清无损原音，集成独家粤配，官方中英法西日德字幕，

保留原版全新幕后花絮内容并集成法2/1区/港版独有幕后花絮内容，

皆附独家全程中文字幕。

音轨：国语DTS-HD2.0 粤语2.0-192 法语2.0-192

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 德

花絮：

1、家庭价值 25：58， 8/10。

2、再婚喜剧 22：16， 8/10。

3、最佳男人 21：14， 8/10。

4、导演李安访谈一 04：07（法2）， 8/10。

5、导演李安访谈二 19：35（1区）， 8/10。

6、经典剧照 01：24（港版）

7、精彩图册（不外挂）





镜像：完成，存经典系列类









本碟的各篇访谈花絮非常精彩，值得逐个欣赏！









喜宴，Q-1039 法二版，碟已出 镜像未留：









花絮：





·出现在喜宴的众多客人中也包括导演李安。

·李安是本片拍摄6年前写的剧本，本片拍摄的前一年——1992年，李安导演了他的第一部电影《推手》。

·影片前半部的剧情来自李安好朋友 Neil Peng 的亲身经历，他也参与了本片编剧。

·徐立功回忆，《喜宴》获得金熊奖后摆庆功宴，当天李安一看到桌子上的鱼翅汤就哭了起来，后来徐立功到厕所悄悄问他才知道，那碗鱼翅，让他想到美国家里的太太和孩子，在他从事电影工作奋斗过程中，家里过得很苦，现在他得到了荣耀，有人请他吃鱼翅，这是妻儿多年吃不到的，他很希望家人能够跟他一起分享这碗珍贵的鱼翅。





















奥斯卡金像奖 (1994；第66届) ，提名：1

奥斯卡奖-最佳外语片 李安 Ang Lee













柏林国际电影节 (1993；第43届) ，获奖：1

·金熊奖李安 Ang Lee













台湾电影金马奖 (1993；第30届) ，获奖：5 ，提名：1





获奖

·金马奖-最佳影片 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳男配角奖 郎雄 Xiong Lang

·金马奖-最佳女配角奖 归亚蕾 Kuei Ya-Le

·金马奖-最佳导演奖 李安 Ang Lee

·金马奖-最佳原创剧本 李安 Ang Lee、冯光远 Neil Peng

提名

·金马奖-最佳剪辑奖 李安 Ang Lee











