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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 1994 饮食男女，“父亲三部曲”之三，李安诠释人之大欲，亲情是疗愈味蕾的良药：郎雄 吴倩莲 杨贵媚 王渝文 归亚蕾 张艾嘉

雄霸天下 发布于：

                                                                                           —— 图文整理自网络

 

 《银幕内外DVD》2006年4月份 总52期 封套：

 

 

饮食男女  飲食男女 (1994)

 

又名: Eat Drink Man Woman

评分：时光网 8.5，豆瓣 9.1，IMDb ，个评 8.8

        No.60，豆瓣电影Top250

导演: 李安

编剧: 李安 / 王蕙玲 / 詹姆斯·夏慕斯

主演: 郎雄、杨贵媚、吴倩莲、

        王渝文、张艾嘉、归亚蕾、赵文瑄

类型: 剧情 / 家庭

国家: 中国台湾 / 美国

语言: 汉语普通话 / 闽南语 / 湖南话

上映: 1994-08-03(美国)

片长: 124分钟

IMDb 链接： tt0111797

 

　　台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。

 

　　三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了 “黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。

 

 

饮食男女，TOP-831G 美版封套：

 

 饮食男女 

 

编号：TOP-831G

配置：台一区特别收藏版+日二+三区官方中文字幕+国配+OST+花絮

音轨：国语2.0-192k 

字幕：中繁 英文 法文 西班牙文 日文

片长：134 分钟



     1994年，李安执导了《饮食男女》，把中国烹调艺术带入家庭和情感的戏剧之中，不仅增加了可视性，而且展现了东方文化迷人的魅力。李安表现中国家庭伦理、东西方文化冲突、新旧观念冲突的一系列影片，在这个特殊的形式中达到顶峰，李安也成功地完成了他的 “父亲三部曲” 或者说 “家庭三部曲”。影片获得了第七届台北电影奖优秀作品奖，第三十九届亚太电影展最佳作品、最佳剪辑奖，第七十七届大卫格里菲斯奖最佳外语片奖，名列1994年台湾十佳华语片第一名。

 

 

饮食男女，TOP-831G

 

 

花絮：

 

杨贵媚：

      拍《饮食男女》有一场三姐妹在一起洗碗的戏让我印象最为深刻，当时拍了几条李安也没喊过，但他只是每次走过来看我一眼，然后说再拍一次。我知道问题一定出在我身上，但我真的想不出错在哪里，只好一次次地演。最后李安终于绷不住了，他过来问我，你怎么没哭？这时摄影师说了一句，她不但哭了，而且每次眼泪都落在同一个位置。因为那场戏我一直在低头洗碗，眼泪并没有滑落在脸上，而李安在监视器前又看不清楚，所以他是错怪我了。不过后来当我听到李安在接受采访时对我做评价 “她的精准度让我没有办法剪镜头” 的时候，我知道我已经获得了他的认可。不过我问他精准是一件好事还是坏事的时候，他的回答却是 “有时是好事，有时又是坏事。” 这就是李安，在第一时间捕捉他的想法是一件很困难的事情，获取他的信任并不是一件简单的事情。

 

 

 

 

 

饮食男女（第二版）

 

编号：SJ-0974B

配置：台3区中影全新2K数码修复版+官方中英法日韩字幕+3区自带无损LPCM声轨+

        米高梅1区独有花絮+韩3独有花絮+OST+

        1994年香港《银色世界》杂志本片专题报道扫描件

音轨：国语2.0-192k 国语LPCM2.0

字幕：中繁 中简 英 法 西 日

 

 

 

 

 饮食男女  Eat Drink Man Woman 李安经典家庭三部曲全新洗版

 

编号：SJ-0434B【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享科赫媒体德B区最佳影音版本，复合索尼台A区及各区各版DVD素材精华，

        DTS-HD 2.0高清无损原音，集成独家粤配，官方中英法西日德字幕，

        保留原版全新幕后花絮内容并集成1区/港版独有幕后花絮内容，

        皆附独家全程中文字幕。

音轨：国语DTS-HD2.0

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 德

花絮：

1、生活本质 22：33

2、父亲最懂 12：56

3、一饱眼福-李安在台北 14：14（1区）

4、经典剧照（港版）

5、精彩图册（不外挂）


 

 

 

 

 

奥斯卡金像奖(1995；第67届) ，提名：1

奥斯卡奖-最佳外语片 李安 Ang Lee  

 

 

英国电影和电视艺术学院奖 (1995；第48届) ，提名：1

电影奖-最佳非英语片 徐立功 Li-Kong Hsu、李安 Ang Lee  

 

 

 

饮食男女 Eat Drink Man Woman(1994)

8 .5 / 8 .8

饮食男女(1994)

影评(475)

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标签：
李安 郎雄 杨贵媚 吴倩莲 张艾嘉
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