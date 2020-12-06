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阿甘正传 Forrest Gump (1994)

又名: 福雷斯特·冈普

评分：时光网 9.1，豆瓣 9.5，IMDb 8.8，个评 8.5

No.3，豆瓣电影Top250

导演: 罗伯特·泽米吉斯

编剧: 艾瑞克·罗斯 / 温斯顿·格鲁姆

主演: 汤姆·汉克斯、罗宾·怀特

类型: 剧情 / 爱情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1994-06-23(洛杉矶首映) / 1994-07-06(美国)

片长: 142分钟

IMDb 链接： tt0109830

阿甘（汤姆·汉克斯 饰）是个智商只有75的低能儿。在学校里为了躲避别的孩子的欺侮，听从一个朋友珍妮（罗宾·莱特·潘 饰）的话而开始 “跑”。他跑着躲避别人的捉弄。在中学时，他为了躲避别人而跑进了一所学校的橄榄球场，就这样跑进了大学。阿甘被破格录取，并成了橄榄球巨星，受到了肯尼迪总统的接见。

在大学毕业后，阿甘又应征入伍去了越南。在那里，他有了两个朋友：热衷捕虾的布巴和令人敬畏的长官邓·泰勒上尉。这时，珍妮已经堕落，过着放荡的生活。甘一直爱着珍妮，但珍妮却不爱他。在战争结束后，甘作为英雄受到了约翰逊总统的接见。在一次和平集会上，甘又遇见了珍妮，两人匆匆相遇又匆匆分手。在 “说到就要做到” 这一信条的指引下，甘最终闯出了一片属于自己的天空。在他的生活中，他结识了许多美国的名人。他告发了水门事件的窃听者，作为美国乒乓球队的一员到了中国，为中美建交立下了功劳。猫王和约翰·列侬这两位音乐巨星也是通过与他的交往而创作了许多风靡一时的歌曲。最后，甘通过捕虾成了一名企业家。为了纪念死去的布巴，他成立了布巴·甘公司，并把公司的一半股份给了布巴的母亲，自己去做一名园丁。甘经历了世界风云变幻的各个历史时期，但无论何时，无论何处，无论和谁在一起，他都依然如故，纯朴而善良。

在隐居生活中，他时常思念珍妮。而这时的珍妮早已误入歧途， 陷于绝望之中。 终于有一天，珍妮回来了。她和甘共同生活了一段日子。在一天夜晚，珍妮投入了阿甘的怀抱，之后又在黎明悄然离去。醒来的甘木然坐在门前的长椅上，然后突然开始奔跑。他跑步横越了美国，又一次成了名人。在奔跑了许久之后，甘停了下来，开始回自己的故乡。在途中， 他收到了珍妮的信。 他又一次见到了珍妮，还有一个小男孩，那是他的儿子。这时的珍妮已经得了一种不治之症。甘和珍妮三人一同回到了家乡结婚，一起度过了一段幸福的时光。

珍妮过世了，他们的儿子也已到了上学的年龄。甘送儿子上了校车，坐在公共汽车站的长椅上，回忆起了他一生的遭遇。

阿甘正传 【2BD】Forrest Gump (1994)

编号：SJ-0907A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：华纳美A区双碟20周年纪念钻石豪华版，复合港3、法2、日2、泰3等各区DVD素材精华，

非常纯真DTS-HD 5.1高清无损原音，集成央视、八一、中录德加拉三国配及明珠台粤配，

官方中英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，

保留原版含彩蛋在内花絮并集成蓝光缺失之DVD历史版本花絮，

总计内容逾4个半小时悉数附全程中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640k 西班牙语5.1-640k

国语5.1-448k 国语2.0-192k 国语2.0-192k 粤语2.0-192k

日语2.0-192k 泰语2.0-192k 英语导评2.0-224k 英语导评2.0-224k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英导评 英导评 中导评繁 中导评繁

碟一 花絮：

1历史的音乐路标 35：17

2透过阿甘的双眼 30：07

碟二 花絮：

1、绿茵堡日志 25：59

2、剧本改编之艺术 26：58

3、逾越不可能：《阿甘正传》与视觉特效革命 27：04

4、小阿甘 14：48

5、与《阿甘正传》共度的一夜 55：08

6、妆扮魔法 08：03

7、透过阿甘的双耳-声效设计 15：14

8、打造阿甘的世界-美工设计 07：18

9、信以为真-《阿甘正传》视效谈 30：28

10、试镜镜头 09：15

11、彩蛋-“阿甘”的由来 00：57

2020-12-04 晚，同歌神、沈老师、蔡老师、马老师共同欣赏本片本碟，除了清晰的音画迷人，故事感动依旧，可惜，原来的观影日记和淘碟记录被时光网无端端的删除了，而且没有任何通知。

花絮太多，时间有限，没有欣赏。

阿甘正传 Forrest Gump (1994) 2BD 第二版

编号：SJBD-0907B【独有原版及全中文导航双模菜单】，

未收，除了美港A视频素材，其余与第一版完全相同。

配置：独享2019新发华纳美A区全新数码修复双碟版、港A区蓝光复合版本，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，杜比全景声7.1.4沉浸式高清无损原音，

集成央视、八一、中录德加拉（与4K版自带一致）三国配及明珠台粤配，

官方中英法西日韩泰字幕，附双汉化评论字幕，

保留原版含彩蛋在内花絮并集成蓝光缺失之DVD历史版本花絮，

总计内容逾4个半小时悉数附全程（大部分官方）中文字幕。

音轨：英DD-Atmos7.1.4 法5.1-640 西5.1-640

国5.1-448 国2.0-192 国2.0-192 粤2.0-192

日2.0-192 泰2.0-192 英讲评2.0-224 英讲评2.0-224

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英讲评 英讲评 中繁讲评 中繁讲评（日讲评 日讲评）

碟一 花絮：

※历史的音乐路标 35:17

碟二 花絮：

1、绿茵堡日志 25:59

2、剧本改编之艺术 26:58

3、逾越不可能:阿甘正传的视觉特效革命 27:04

4、小阿甘 14:48

5、与阿甘正传攻共度的一夜 55:08

6、妆扮魔法 8:03

7、透过阿甘的双眼 30:07

8、透过阿甘的双耳-声效设计 15:36

9、打造阿甘的世界-美工设计 7:18

10、信以为真:阿甘正传视效谈 30:28

11、试镜片段 9:15

12、彩蛋:阿甘的由来 0:57

阿甘正传 【BD】（20周年纪念钻石豪华版）Forrest Gump

编号：LJ-0006A【独有原版及全中文导航双模菜单】，未收

配置：市面独享全新发行华纳美A区双碟20周年纪念钻石豪华版及4K UHD版复合版本，

荟萃港3、法2、日2、泰3等各区DVD素材精华，

非常纯真杜比全景声7.1.4沉浸式高清无损原音，

集成央视、八一、中录德加拉三国配及明珠台粤配，官方中英法西日韩泰字幕，

附双汉化评论字幕，保留原版碟一完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：英语DD-Atmos 7.1.4 法语5.1-640k 西班牙语5.1-640k

国语5.1-448k 国语2.0-192k 国语2.0-192k 粤语2.0-192k

日语2.0-192k 泰语2.0-192k 英评2.0-224k 英评2.0-224k

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英导评 英导评 中导评繁 中导评繁

花絮：历史的音乐路标 35：17

阿甘正传 【BD】Forrest Gump

编号：4GBD25 8773 ，未收

音轨：英 DTS-HD5.1/法 DD2.0/国 DD5.1/英导 DD2.0/英导 DD2.0/

国 DD2.0/国 DD5.1/粤 DD2.0/日 DD2.0/泰 DD2.0

字幕：英/法/西/葡/中繁/中简/中繁/中简/中繁/中繁/日/韩/泰/缅甸/英/

英导/中导简/中导繁/日导/英导/中导简/中导繁/日导

保留：全部花絮内容，附高清中文字幕

阿甘正传 Forrest Gump

编号：TOP-966G

配置：一区特别收藏版+法二+日二+韩三+泰三+三区官方中文字幕+

六区国配+完整三国配+中评字幕+花絮

音轨：英5.1/国配5.1/国语5.1/国语2.0/评论声轨

字幕：中英法日韩泰字幕