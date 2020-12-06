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雄霸天下

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编辑 | 删除 丹麦大导演 拉斯·冯·特里尔监制的成仁片：情玉三部

雄霸天下 发布于：

                                                                                 —— 图文整理自网络

      Zentropa ，是丹麦的一家电影制片和出品公司，也是目前北欧地区最大的电影制片公司之一。它是由制片人 Peter Aalbæk Jensen 和导演 Lars von Trier  1992年 在合作拍摄电影 Europa 时候成立的，距今已经制作或者参与制作了丹麦以及其他国家的电影数百部。另外它也是 道格玛95 电影运动的基地。 

 

班级里的下流仔

Zentropa 在20世纪90年代迎来了艺术创作的最高峰，特别是倡议和制作的一系列 道格玛95 电影赢得了全世界的关注，同时也让公司在经济上获得了足够的主动权。在 道格玛95 运动之后，公司开始为全世界的年轻导演提供资金和舞台，帮助他们实现电影创作的梦想。

作为世界上唯一一家参与制作色-情电影的主流电影制片公司，它专门设立了 Puzzy Power 公司，用于制作色情电影。与此同时 Zentropa 公司还经常由于不寻常的管理体制而为人津津乐道。


 新世纪

在能够轻松获得国际和国内的电影资金同时，Zentropa 也加速了公司成功的步伐，它在英国、法国、德国、荷兰、瑞典和挪威等地陆续成立了自己的制作公司。不过在吸引国外电影资金的同时，也受到了许多合作伙伴要求停止制作色-情电影的压力，比如在 Thomas Vilhelm 2007年 出版的关于介绍电影城发展和现状的的新书《Filmbyen》中，就提到了这点。与此同时,这种压力也表现在他们2006年制作的动画片公主中，电影就是抨击色-情行业最有力的武器。

  

2008年2月7日，对于这家成了了16年的电影公司来说，是一个值得庆祝的日子。北欧地区最大的电影公司北欧电影公司收购了公司的50%股份，这个金额目前还不为人知，但是从公司两位所有者眉开眼笑的采访中可以推测，这个数字是惊人的。与此同时，公司其他成员，包括导演 Susanne Bier 和 Per Fly 也都获利不少。当然更重要的是，现在Zentropa再也不用为制作电影的经费东奔西走了。在新闻记者发布会上，公司董事局主席、制片人Peter Aalbæk Jensen 提到将不用再担心制作大成本的电影了。

 

 

 

 

欧洲艺术大师

         拉斯.冯.提尔监制的成人级“情欲三部曲”

 

     目前北欧最大影片制作公司 Zentropa ，由丹麦导演Lars Von Trier及制作 者Peter Aalbaeck共创。Zentropa 也是一个商标，标榜为视听界带来不一样的声音。该公司获得欧盟赞助制作《破浪而出》《在黑暗中漫舞》等著名DOGMA-95作品，均获得了名利双丰收。但很少有人知道，这个公司曾在拉斯.冯.提尔的监制下拍摄过一套18禁级别的成人电影三部曲，前两部均在世界各地影展（包括成人电影节）获得一致好评，其终结章《关于安娜的一切》更运用了“色、香、味”等技术手段，首次实现了盲人也能欣赏成人片的“壮举”。

 

 

 

页1 、情欲三部曲 引言；

页2、1998年 康斯坦丝/祖母情欲日记 ，FA-0357 ；

页3、1999年 红粉监狱/   情欲收容所 ，FA-0324 ；

页4、2005年 安娜情欲史 ，

        Q-0936 / WX-0280，丹麦二区导演版+制作人剪辑版+完整花絮+花絮字幕；

        LT- / SJ-，

        DB-1700，1区特别收藏版+花絮；

 

 

附 ：不得不看的十部主流色情电影 (+3)    dean5 4020546 dean5 
       十部“打真军”的情色电影 （转）

 

       北欧天才导演：拉斯·冯·特里尔 5K作品集

      （丹麦）拉斯·冯·特里尔：情欲三部曲

      （丹麦）拉斯·冯·特里尔：格蕾斯/美国 三部曲

      （丹麦）拉斯·冯·特里尔：良心三部曲

       标准CC ：（丹麦）拉斯·冯·特里尔~ 欧洲三部曲

 

安娜情欲史 All About Anna(2005)

6 .5

安娜情欲史(2005)

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