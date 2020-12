—— 图文整理自网络

一 一 (2000)

又名: Yi yi / Yi yi: A One and a Two

No.112,豆瓣电影 Top250

评分:时光网 8.7,豆瓣 9.0,IMDb ,个评 8.5

导演: 杨德昌

编剧: 杨德昌

主演: 吴念真、李凯莉、金燕玲 、张洋洋、萧淑慎、尾形一成、陈希圣

类型: 剧情 / 爱情 / 家庭

国家: 中国台湾 / 日本

语言: 汉语普通话 / 闽南语 / 英语 / 日语

上映: 2017-07-28(中国台湾) / 2000-05-14(戛纳电影节) / 2000-12-16(日本)

片长: 173分钟

IMDb 链接: tt0244316

在台北市住着一户中等阶层的家庭:丈夫简南俊(吴念真 饰),妻子敏敏(金燕玲 饰),大女儿婷婷(李凯莉 饰)和年仅8岁的小儿子杨杨(张杨洋 饰),他们和敏敏的母亲共同生活着。

在敏敏的兄弟阿迪的婚礼中发生了一系列的麻烦事,先是阿迪的旧情人云云在阿迪与小燕的婚礼上大吵大闹,而后在电梯口,简南俊与自己30年前的旧情人谢瑞相遇,接着因为婷婷忘记倒掉阳台上的垃圾,婆婆下楼倒垃圾导致中风而陷入了昏迷状态,婷婷一直很内疚,认为婆婆的病和自己有关。而在这一系列的打击之下,敏敏的精神几乎崩溃,她开始整天烧香拜佛。

医生告诫家人需要每天轮流跟婆婆讲话,以帮助其康复。这样的对话,类似于自言自语,每个人都在这样面对自己时,有很多的感触,敏敏发现自己每天告诉婆婆的事情都一样,因为她每天都在重复同样的事情,最后不得不请护士念报纸来解脱尴尬困境,为寻求精神上的解脱,敏敏上山入宿寺庙了。

新搬来的邻居丽丽和她的男友吵架了,两人分手后,丽丽的男友胖子开始主动和婷婷约会。这一段三角恋的背后发展为一起凶杀,这一切都让婷婷觉得悲伤。

儿子洋洋受父亲的影响爱上了照相机,他觉得人只能看到一半儿的事情——只能看到前面,看不到后面,于是他开始拍摄人的背面,用儿童单纯而奇特的视角拍摄周围的生活。

胖子杀死了和丽丽母亲和丽丽都有不正当男女关系的丽丽的英文老师。

简南俊借着去日本出差的机会和旧情人谢瑞重叙旧情,两人虽然彼此知道自己是对方的真爱,却无法从头再来。

不久婆婆去世了,敏敏下山回家。生活一如既往。

在婆婆的葬礼上,杨杨念了一段自己写的话送给婆婆:“婆婆,我好想你……我觉得我也老了。”…

CC标准收藏版,已故台湾电影大师杨德昌的代表作之一,导演以简约而又冷静的电影语言探讨了时代变革下台湾都市人的文化变迁,家族亲情乃至生命意义等命题,也因而赢得了戛纳影展最佳导演奖殊荣。

2020-12-7 晚,

同何老师、倪老师、张峰共同欣赏本碟,几点随笔:

1、前面大半部分太过拖沓,很多细节对主题并不重要,近三个小时的片长很难看下来;

2、有的剧情细节不太合理;

3、针灸时弊:每天早上醒来不愿起,起来不知到做什么重要工作,哪些工作最重要,没有主要的方向感和方法;

4、坚守原则的自律,可以拿下一座城。简南俊(吴念真 饰)和小时候的恋人一直互相喜欢对方,甚至直至结婚、多次再婚都没有忘记对方,感情可谓真挚。在即使条件成熟的状况下,简南俊仍旧拒绝与女友发生关系,好像上了对方,但实际上是为对方感情归宿着想、对自己的家庭负责,模范男人 堪称楷模。

5、简南俊就是因为女友和家庭强迫自己学习电子系专业违背了自己的出新,才和痛心和深爱的女友分手。在不违反社会规则、原则、道德、损人利己的前提下,切勿把自己的意识强加于人,最终受伤的是自己;

6、简南俊小时候坚持原则不与女友发生关系,同样的情况也发生在自己女儿和男友的身上,最终没有伤害到任何人!

7、简南俊善良对待社会,感动了大田公司老总以及他的助手(前女友),在没有同志自己的情况下,暗暗与自己公司签了合同;

8、简南俊不同流合做,脱离看不惯的公司不正之风和思想,宁可回家闲着也不出山。

9、简南俊妻子敏敏(金燕玲 饰)在向母亲说话时才发现自己一成不变的生活台没有意义,去了寺庙修心养性,在母亲去世回来后,发现在寺庙也是一成不变的生活。

一定要有自己喜欢的生活方式,并且为之付出、努力,人生才会有意义。

10、花絮非常重要:

汤尼·雷恩讲解台湾电影发展史;

本片数十年后终于回到台湾本土重映,各位演员、工作者重逢,不胜感慨。

杨德昌说影片名 《一一》 :

“这部电影讲的单纯是生命,描述生命跨越的各个阶段,身为作者,我认为一切复杂的情节,说到底都是简单的。所以电影命名为《一一》,就是每一个的意思。这意味着电影透过每一个家庭成员从出生到死亡每个具有代表性的年龄,描绘了生命的种种。爵士乐手在即兴演奏前,总会低声数着 ‘a one and a two and a …… ’ 来定节奏,英文片名由此而来,表示片中内容并没有紧张、沉重、或者压迫感,生命的调子应该像一阕爵士乐曲。”

“一一,就是开始,我们翻开字典的第一页,就是一嘛;我常常觉得很多时候,我们都是站在一个开始的位置上。”

戛纳电影节 (2000;第53届), 获奖:1 ,提名:1

获奖

·主竞赛单元-最佳导演奖 杨德昌 Edward Yang

提名

·主竞赛单元-金棕榈奖 杨德昌 Edward Yang

诚意可以装,老实可以装,做生意可以装,交朋友可以装,那这个世界还有什么是真的?

——NJ

婆婆,我好想你,尤其是我看到那个还没有名字的小表弟,就会想起,你常跟我说:你老了。我很想跟他说,我觉得,我也老了…

——洋洋

每天做不喜欢的事情,怎么会快乐呢? ——NJ