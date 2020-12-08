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特工 공작 (2018)

又名: 北风(台) / 北寒谍战(港) / 工作 / The Spy Gone North / Gongjak

评分：时光网 7.7，豆瓣 8.6，IMDb x，个评 8.0

导演: 尹钟彬

编剧: 尹钟彬

主演: 黄政民 / 李星民 / 赵震雄 / 朱智勋

类型: 剧情

国家: 韩国

语言: 韩语 / 汉语普通话 / 日语

上映: 2018-05-11(戛纳电影节) / 2018-08-08(韩国)

片长: 137分钟

IMDb 链接：tt8290698

20世纪90年代中期，朝鲜对外宣传已经拥有了核武器，对韩国形成巨大威胁。韩国需要获得朝鲜核开发的情报以加以阻止，于是，代号 “黑金星” 的特工朴皙映（黄政民饰）在安企部室长崔学成（赵震雄饰）指挥下，以商人身份接触跟朝鲜高层领导有联系的官员，抓住朝鲜当时经济困难的弱点，帮助朝鲜对外经济部的处长李明云（李星民饰）解决 “张成勋事件”，获得对方信任，不但潜入朝鲜，更直接面见了朝鲜领袖金正日。以此为节点，安企部策划的广告项目开始推进，一旦成功则韩方可借拍摄广告之机窥探朝方核计划。正当一帆风顺之时，韩国执政党为了阻止宣扬南北和解的金大中当选，竟欲花大价钱求金正日在边境制造紧张气氛。朴皙映由此卷入了权力斗争的风暴中，和李明云冒死谏言金正日，阻止了挑衅。南韩执政党报复朴皙映，登报披露出卖朴皙映特工真相，李明云帮助朴皙映逃出北韩。

1997年，南北韩首次在中国上海合作明星广告事宜，两位老友再次遇见，心照不宣的展示了对方赠送的纪念品：劳力士手表、“浩然正气”领带夹！

特工 / 北寒谍战/北风/공작/The Spy Gone North 2018

编号：SJBD-3892A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：独享HKV法B区蓝光首发正式版，复合独家台版iTunes素材精华，

DTS-HD 5.1高清无损原音，官方中英法文字幕，

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨：韩语DTS-HD5.1 法语DTS-HD5.1

字幕：英 法 中繁

花絮：制作特辑 04:51

镜像：存JD和韩国

2020-12-06 晚，同 王长东一起欣赏本碟：

前半部分的铺垫略显拖沓，高超气氛在窃听南北韩高层秘密会晤开始，最感人的二段，就是两个敌对好友放逃和重逢的场景！

特工 / 北寒谍战 / 北风 /공작/The Spy Gone North 2018

编号：SJBD-10698A

配置：独家HKV法2区+独家台版iTunes+蓝光HD内核高清DTS+官方中英法文字幕+完整花絮

音轨：韩语5.1-448K 法语5.1-448K 韩语DTS5.1-768K

字幕：英 法 中繁

花絮：1、制作特辑 04:51

2、预告片

改编自90年代吹皱南北韩政局，最诡谲惊心的真实「核」间谍事件！

特工 (2018)【BD】

编号：LBD-UU7671，未收

配置: 韩国A区全球首发蓝光正式版+独占精准校译中文字幕+完整幕后花絮

音轨: 韩语DTS-HD5.1/韩语DD5.1

字幕: 中文简体/中文繁体

花絮: 精彩片段

片长: 137分钟/豆瓣评分8.3

编号：3G-A-BD3751，D9蓝转，未收

配置：韩版A区蓝光视频+韩3区+优质中文字幕

音轨：韩5.1 640 韩 DTS 1536

字幕：中简、中繁

该片基本依靠于情节编排、对历史的还原以及众位演员的表演，从某种程度上来讲，可以被看作是韩朝谍战历史和交流开放历史的一份电影文献报告。继《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》之后，导演尹钟彬再次体现出紧握全局的掌控力。而影片最亮眼的部分是两位主人公达成默契从而演变出令人难以预料的情节逆转，以及二人之间微妙而动人的敌友情谊。影片的煽情可以说恰到好处，主人公因为职业关系情感甚少外露，编导很好地将其融入到剧情的设计之中，并最终把兄弟情表达得含蓄却又极具冲击力。而在影片的后半段，李圣旻与黄政民两位演员一张一驰的精湛表演可谓交相辉映。

~《环球银幕》评

该片沉着、朴实、温暖、坚定，可以说是一部回到传统英雄叙事的电影，但是另一方面，它依然对韩国时任政府进行着大胆而又不动声色的讽刺 。

~《当代电影》评

第39届韩国电影青龙奖 (2018)

最佳影片(提名) 尹钟彬

最佳导演 尹钟彬

最佳男主角(提名) 李星民

最佳男配角(提名) 朱智勋

最佳剧本(提名)

最佳摄影(提名)

最佳剪辑(提名)

最佳美术

最佳配乐(提名)

第55届百想艺术大赏 (2019)

电影类 最佳影片

电影类 最佳导演(提名) 尹钟彬

电影类 最佳男主角 李星民

电影类 最佳编剧(提名) 尹钟彬

电影类 最佳艺术奖(提名)

第55届韩国电影大钟奖 (2018)

最佳影片(提名)

最佳导演(提名) 尹钟彬

最佳男主角 黄政民 / 李星民

最佳男配角(提名) 纪柱峰

最佳剧本(提名)

最佳企划(提名)

最佳摄影(提名)

最佳剪辑(提名)

最佳美术

最佳服装(提名)

最佳技术奖(提名)

最佳照明(提名)

第5届豆瓣电影年度榜单 (2018)

评分最高的外语电影(提名)

评分最高的韩国电影

电影原声带

1.《북으로 간 사나이》（spy gone to north part 1）

2.《스파이》（I spy）

3.《납치》（kidnapped）

4.《흑금성》（Black venus ）

5.《위장침투》（camouflage）

6.《공작》（operation no.1）

7.《접선》（enter the enemy）

8.《리처장》（Mr. Lee）

9.《작전》（t operation 2）

10.《탐색》（ferret out）

11.《작전성공》（trace of target）

12.《안기부》（NSP）

13.《긴급상황》（military actio）

14.《미궁》（rude）

15.《북으로 가다》（flight to the north）

16.《낯선 곳으로의 여행 stranger）

17.《첫 대면》（first encounter）

18.《임무 완수》（mission ready）

19.《혼돈에 빠지다》（chaos）

20.《대선공작》（dirty tricks）

21.《위기》（desperado）

22.《모험하다> risky business）

23.《배신자》（odd man out）

24.《대선》(election）

25.《반전》（counterattack）

26.《한밤의 탈출 》（escape）

27.《숙청》（a purgee）

28.《재회》（a nod）

29.《북으로 간 스파이》（spy gone to north part 2）