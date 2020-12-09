—— 图文整理自网络

撞车 Crash (2004)

又名: 冲击效应(台) / 冲撞 / L.A. Crash

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.6，IMDb 7.7，个评 6.5

导演: 保罗·哈吉斯

编剧: 保罗·哈吉斯 / 罗伯特·莫里斯克

主演: 桑德拉·布洛克、唐·钱德尔、

马特·狄龙、布兰登·费舍

类型: 剧情 / 犯罪

官网: http://www.crashfilm.com/

国家: 美国 / 德国

语言: 英语 / 波斯语 / 西班牙语 / 汉语普通话 / 韩语

上映: 2004-09-10(多伦多电影节) / 2005-05-06(美国)

片长: 112分钟 / 115分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0375679

都若偶然的凑巧，结果却又若宿命的必然，在短短的36个小时内，一场意外的车祸把事件前后生活在洛杉矶素昧平生的一群人推入了多米诺式的情绪深渊中……

地区检察官里克(布兰登·费舍尔饰)与娇惯的妻子简(桑德拉·布洛克饰)被两个黑人小伙儿用枪指着头，只能无奈地看着他们抢走自己心爱的SUV座驾。回到家之后，余惊未消的里克和简又雇用了墨西哥锁匠丹尼尔，为他们家所有的门换上新锁，以免再遭遇到被窃被劫之类的恐怖经历，但当简无意中瞥见丹尼尔的文身时，她断定丹尼尔也是黑社会分子，会私配许多的钥匙卖给同伙，实际上，丹尼尔只是在勤劳努力地生活着，有着可爱漂亮的妻女……

白人巡警瑞恩(马特·狄龙 饰)希望能够为久病的父亲寻求到更好的医疗救助，但HMO机构负责相关事宜的黑人职员却办事拖沓，以至瑞恩的父亲迟迟无法得到适合的医生的诊疗。随后，内心不快而又有些种族倾向的瑞恩在处理交通堵塞的时候，把心中的怨气通通发泄在一对儿黑人夫妇的身上，而这对儿黑人夫妇——身为电视导演的卡梅隆和克里斯汀(桑迪·纽顿 饰)一直没弄清自己到底违章在哪儿，克里斯汀委屈地认为卡梅隆不爱她，因为爱她就应该保护她，不应该在警察莫名的盘查面前显得那么懦弱，而卡梅隆也是一肚子委屈……

黑人刑警格拉罕姆家中有着一个瘾君子的妈妈和一个窃车贼的弟弟，家里烦心事不断的他近日又接手了一个烫手的山芋：负责调查一起白人警员枪击黑人警员的案件……

一个又一个的角色在观众吃惊的目光地注视下，由正义到邪恶、由被伤害者到施暴者不断的转换着。

就像暴躁的简喊道的那样：“我一直很愤怒，但却不知为什么”，踯躅于种族、阶级、生活、命运漩涡之中的人们似乎每个人都有自己愤怒的理由，平静的日常生活表面之下始终煨炖着不幸与冲撞。

看似毫无牵连的他们唯一共同之处就是：他们都住在洛杉矶。不过，在未来的三十六个小时里，一场意外的车祸，把这些生活在洛杉矶却素不相识的一大群陌生人拉到了一起，在短短的36个小时内，彻底地改变了他们的人生……

UPS-121 美版封套，碟出，镜像未留：

花 絮 ：

1、为了能够参与这部影片的演出，桑德拉·布洛克甚至自掏腰包买机票前往影片拍摄现场。

2、影片中卡伯特家的房子其实就是本片导演保罗·哈吉斯自己的。

3、由于本片的预算只有600万美元，为了节约开支，导演保罗·哈吉斯在一些场景中甚至动用了自己家的房子和自己的爱车。

4、 尽管这部影片最早上映是在2004年（加拿大），但是由于没有在洛杉矶上映（奥斯卡评选规则要求参与评选的影片必须在洛杉矶上映至少1周），所以本片不能参与2004年奥斯卡评选；因此当本片于2005年在洛杉矶上映后，就完全符合2005年奥斯卡的评选，并最终拿下了当年的奥斯卡最佳影片。

5、这是唯一的一次本年度最佳影片上映发行在上届最佳影片之前的情况（2004年最佳影片《百万美元宝贝》上映发行于2004年12月15日，而本片作为2005年最近影片，却上映发行于2004年9月10日）。

6、阿诺·施瓦辛格也曾在本片中出现；不过不是作为演员，而是他作为加州州长的画像挂在狄克逊办公室的墙上。

7、在2004年的多伦多国际电影节上，狮门电影公司以400万美元买下这部电影的发行权。

8、影片中，在车库中被盗的黄色Mini Cooper是导演保罗·哈吉斯的爱车。

9、影片的拍摄仅用时36天。

10、导演保罗·哈吉斯原本打算安排克里斯汀驾驶一辆雷克萨斯SUV或者类似的车以彰显她的社会地位；但是由于剧本的安排，这辆车在后面的交通事故中要被撞毁，考虑到影片的低预算，因此后来使用的是一辆1992年的吉普车。

11、与《希尔街的布鲁斯》（1981年）一样，贝弗莉·托德与唐·钱德尔再次扮演一对母子。

12、尽管桑德拉·布洛克在本片中的角色很出彩，但是其实她在整部影片中的戏份也不到6分钟。

YJ-0395 日版内封套：

影片一举打败获奖大热门《断臂山》，获得第78届奥斯卡金像奖最佳影片。这是一个多线索共同进行的故事，单单看导演有条不紊的把这个纷繁的故事巧妙的串连在一起，就可以看出他深厚的功力了。不过看过他的前一部编剧的作品《百万宝贝》的人应该不会有丝毫的惊奇，因为《撞车》所带来的震撼与思考，与《百万宝贝》敲击人心的痛楚比起来，有过之而无不及。哈吉斯希望观众们在看这部电影的时候，不要报着 “逃避生活” 的目的来度过这将近两个小时的时间。他希望人们都能从自己的内心来检测一下，看看自己有没有类似影片中的心态。

关于种族以及人际交往的问题，现在仍然是争论颇多。哈吉斯利用电影语言，向人们揭示了这种糟糕的人与人之间关系的由来。选择洛杉矶作为故事发生的背景，正是由于洛杉矶的城市特点所决定的。多民族文化在这个城市中相互碰撞着，更容易引发新的冲突。为了烘托影片中的思想氛围，导演哈吉斯将镜头中的洛杉矶处理得象一座人间地狱。不过，在影片的结尾的地方，在文化碰撞的碎片当中，创作者还是给观众们留下了希望。

撞车 Crash (2004/I)

编号：YJ-0395

配置：1区导演剪辑DTS-ES版+三区+日二+中文导评+六区DD5.1国配+OST

音轨：英EX5.1、英DD5.1、日语DD2.0、国配5.1、评论声轨

字幕：英、西、日、中文1-2（三区）、中文3（六区）、中文评论字幕、双显字幕

编号：VS-655，未收

配置：1区导演剪辑DTS-ES版+三区+日二+中文导评+六区DD5.1国配+OST

音轨：英EX5.1\英DTS ES\国配5.1\评论声轨

字幕：中英法西日韩泰字幕\中评论字幕\双显字幕

如今我们身处的美国，到处充满了恐惧，总统习惯用恐惧来控制他的人民，媒体则喜欢用恐惧来应付大众。我创作和拍摄这部电影的目的，就是要探寻有关人与人之间关系的话题，让人们重新去认识已被歪曲了的恐惧定义，再次用心去观察我们的世界。我并无意去冒犯某些人或因此而挑起什么争端，只是想通过这部电影来表达出我对这个问题的看法。电影就是这样一种奇妙的工具，它能够让你体味到陌生人的心路历程。我希望观众们在看完这部电影之后并不只是感知到我所指出的问题，更重要的是能够推动民众去分享你们的爱心。

—— 保罗·哈吉斯

撞车 （全球独家自制无缝双T珍藏版）Crash

编号： SJBD-2744A，本碟片基损坏严重，不能欣赏不能镜像

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享Metropolitan法B、Filmauro意大利B区、乌发影业德B、台A区四版蓝光复合版本，

荟萃中法日泰悉数官方素材精华，优选法B区最全花絮框架及意大利B区最优画质视频，

盛佳全球独有自制无缝双Title功能一碟尽览导演剪辑版及剧院公映版双版正片，

特别冲击DTS-HD 5.1高清无损原音（台版所谓DTS-HD 7.1是假货)），

集成6区官方5.1国配，官方中英法西日韩泰字幕，附汉化评论字幕，

保留原版完整并集成1区单碟剧场版独有幕后花絮内容，皆附独家全程中文字幕。

导演剪辑版（115分钟）：

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-384 国语5.1-448 日语2.0-192 泰语2.0-192 讲评2.0-192

字幕：英 法 西 中繁 中简 日 韩 泰 法评 中评

剧院公映版（112分钟）音轨：英语DTS-HD5.1 国语5.1-448 讲评2.0-192

剧院公映版（112分钟）字幕：英 中简 中繁

花絮：

1、制作特辑 28:13

2、保罗·哈吉斯 05:10

3、主角洛杉矶 14:22

4、难言之隐 11:32

5、删减片段 10:22

6、脚本对银幕

7、故事板对银幕

8、音乐视频

9、音乐蒙太奇之金属- Metal Music Montage 03:28

10、音乐蒙太奇之玻璃- Glass Music Montage 01:15

11、专访保罗·哈吉斯Interview de Paul Haggis et Matt Dillon - 07:53

12、导演介绍 00:17（1区单碟剧场版）

13、幕后特辑 10:08（1区单碟剧场版）

对于保罗·哈吉斯来说，《撞车》包涵了太多的元素：有关生活，有关恐惧，对种族和阶级问题的思考。哈吉斯已经在洛杉矶生活了25年，一天晚上，当他刚刚从邻居的录像带出租店里面走出来的时候，发现他所面对的是一个黑洞洞的枪口。那天晚上，他回到家之后，换了所有的门锁 ……

从那之后，哈吉斯开始关注身边每个人的生活，突然强烈的意识到了他的生活是多么的 ‘片面’，从未关心过不属于自己生活范围之内的人或事物。这时，发生了9/11事件，哈吉斯开始着手写作，最终完成了《撞车》的剧本。

制片人哈里斯于2002年底将完整的剧本交给了牛眼公司，2003年1月影片的选角工作正式开始。制片方都很清楚，如此一部小成本的独立影片通常都需要明星的光彩来将其照亮，金球最佳男演员唐·钱德勒成了他们首先确定的目标。在看过剧本后，钱德勒很干脆的答应出演任何角色，而他本人也成了《撞车》的制片人之一。“剧本看起来太真实了，好像那就是发生在我们身边的事情一样，这是《撞车》吸引我的原因。” 有了钱德勒的加盟，影片阵容方面得到了保证，各路明星如马特·狄龙、桑德拉·布洛克、布兰登·弗雷泽在看过剧本后纷纷加盟，为影片增色不少。

关于种族以及人际交往的问题，现在仍然是争论颇多。哈吉斯利用电影语言，向人们揭示了这种糟糕的人与人之间关系的由来。

之所以选择洛杉矶作为故事发生的背景，正是由于洛杉矶的城市特点所决定的。多民族文化在这个城市中相互碰撞着，更容易引发新的冲突。时至今日，种族问题仍然在困扰着这个城市中的居民。为了烘托影片中的思想氛围，导演哈吉斯将镜头中的洛杉矶处理得象一座人间地狱。不过，在影片的结尾的地方，在文化碰撞的碎片当中，创作者还是给观众们留下了希望。

[ 谁是保罗·哈吉斯 ]

2003年3月，《剃刀》杂志列出了一份25人名单。入选的人都是一些所谓的 “挑战权威的新教徒，有着独立思想的反教条者，拒绝传统的激进分子”，总之，什么是传奇？看看他们的经历就知道了。其中有山姆·谢泼德、巴兹·鲁赫曼、比尔·克林顿以及《撞车》的导演保罗·哈吉斯。

哈吉斯1953年出生在英国伦敦，从小就对电影和电视艺术兴趣浓厚，为此，他曾考入艺术学校学习摄影。22岁时，哈吉斯离开家乡，带着自己的剧作家梦来到好莱坞。初到好莱坞的日子非常艰苦，他一边做家具搬运工，一边在百货公司里做室内摄影师，晚上还要上课。经过3年的奋斗，哈吉斯的才华终于得到了赏识，从此他便开始了剧作家生涯。此后，哈吉斯开始在电视剧领域崭露头角，他创作过多部优秀的电视作品，并获得过两项艾美奖。2000年，保罗做出了一个挑战性的决定，离开了已大获成功的电视领域，而全心投入电影剧本的创作工作。他的作品多以小人物为主题，关注现实生活的残酷性和人性的阴暗面。2004年，是保罗·哈吉斯的幸运年，由他改编并创作剧本的《百万美元宝贝》，在第77届奥斯卡颁奖晚会上大获全胜，这使哈吉斯在好莱坞的地位更上层楼。2006年，《撞车》以 “黑马” 姿态一举 “撞翻”《断臂山》而夺得奥斯卡最佳影片，这也让我们有理由期待他与伊斯特伍德再度连手创作的影片《父辈的旗帜》，希望这部影片能为哈吉斯的影坛神话再添上了传奇的一笔。