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朗读者 The Reader (2008)

又名: 为爱朗读(台) / 读爱(港) / 生死朗读

评分：时光网 8.2，豆瓣 8.6，IMDb 7.6，个评 7.8

No.234，豆瓣电影Top250

导演: 史蒂芬·戴德利

编剧: 戴维·黑尔 / 本哈德·施林克

主演: 凯特·温丝莱特、大卫·克劳斯、

拉尔夫·费因斯、詹妮特·海因

类型: 剧情 / 爱情

国家: 美国 / 德国

语言: 英语 / 德语

上映日期: 2008-12-10(纽约首映) / 2009-01-30(美国) / 2009-02-26(德国)

片长: 124 分钟

IMDb 链接：tt0976051

15岁的少年米夏·伯格（大卫·克劳斯 David Kross 饰）偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰），后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在米夏怀里听米夏为他读书，她总是沉浸在那朗朗的读书声中。年轻的米夏沉溺于这种关系不能自拔的同时，却发现他自己根本不了解汉娜。忽然有一天，这个神秘女人不告而别，米夏在短暂的迷惑和悲伤之后，开始了新的生活。

二战虽然结束了，但德国对于纳粹战犯的审判还在继续。成为法律学校的实习生的米夏，在一次旁听对纳粹战犯的审判过程中，竟然发现一个熟悉的身影。虽然已经事隔8年，但米夏还是一眼便认出那就是消失8年的汉娜。而这一次，她坐上了纳粹战犯审判法庭的被告席，这个神秘女人的往事在案件的审理过程中逐渐清晰。然而，米夏却发现了一个汉娜宁愿搭上性命也要隐藏不识字的秘密。汉娜最终被判无期徒刑，伯格无法了解汉娜为守住这一秘密所付出的代价。

两人的故事并没有因为汉娜的入狱而终结，在随后的人生中，伯格慢慢体会到了汉娜的想法。他开始给狱中的汉娜寄去各种录着自己朗读声音的录音带，汉娜也开始了识字，并给伯格寄去了一封又一封的信件，但伯格却始终没有回信。迈克从来没有回过。也许他想逃避那份自责的心情；也许他没有勇气面对汉娜。这让汉娜感到无比的孤单。汉娜出狱的时间到了，迈克来到狱中看见已经白发苍苍的汉娜，虽然承诺给汉娜提供出狱后物质上的援助，却拒绝了心灵沟通。汉娜绝望丧失了勇气，她以上吊自杀的方式结束了自己的生命……

帮助汉娜处理遗愿并不能使迈克逃出自责，他最后选择倾诉来宣泄内心的痛楚。

朗读者 The Reader(2008)

编号：SJBD-0629A【独有原版及全中文导航双模菜单】

配置：美国A区版，德版独有DTS-HD声轨，全套官方中英法日韩泰字幕，

独有日版独占花絮，110分钟完整花絮附全程中文字幕

音轨：英语DTS-HD5.1 法语5.1-640k 日语5.1-448k 泰语2.0-192k 德语评论2.0-192k

字幕：英 法 西 中简 中繁 日 韩 泰

花絮 ，7/10 ：

1、删减片段--42:15。

2、制作特辑--23:03。

3、导演及演员专访--09:47。

4、《朗读者》化妆--12:50。

5、《朗读者》配乐--04:08。

6、面对过去:制作人专访--07:21 。

7、日本记者会--12:43

2020-12-12 同何老师二人共同欣赏本碟，并做深入交流，散谈：

1、剧情对于男主角老年后和青少年时的剧情交接不太明晰，以至于很久没看出是同一人；

2、男主角在听审时没有勇气作证女主角非领导者，适合遗憾；

3、最后男主角在狱中见女主角，只给她安排了住所和工作，并没有表示念旧同居，导致了女主角绝望上吊自杀，是个悲剧；

4、少年熟妇的幸爱情爱，非常自然生活化；

5、男主疯狂的录制磁带寄给女主来表示自己的歉意，很震撼；

6、在爱情与朗读的感召下，女主变态学文化的精神很震撼；

7、个人不喜悲剧结局。

花 絮：

1、导演史蒂芬·戴德利对于女主角的第一选择就是凯特·温丝莱特，但凯特此时要拍摄《革命之路》，所以影片公司选择了妮可·基德曼。但当妮可·基德曼正式开始参与本片拍摄时，却因怀孕而放弃了这个角色，此时凯特·温丝莱特有了空档期，她最终正式出演本片。

2、朱丽叶·比诺什曾被考虑过来饰演汉娜一角。但后来导演认为凯特·温丝莱特更适合汉娜的人选而放弃。

3、本片制作人西德尼·波拉克和安东尼·明格拉都在本片完成前逝世。

催人泪下的原著

每一个看过《朗读者》同名原著的读者，几乎都为书中汉娜的悲惨命运而潸然泪下。原著小说是连续多周的畅销书籍，并被译成了十多国的语言文字。对于这次的电影版，曾经在2002年凭借《时时刻刻》横扫金球奥斯卡的导演史蒂芬·戴德利也坦言倍感压力：“这是一本有很多读者曾经为之深深动容的小说。在和电影公司商量影片的拍摄之时，有时候我在睡觉之前常常想，我究竟是否能够把握好这部电影的改编？这个问题在很长一段时间里一直困扰着我。后来，我的家人和不少影迷一直支持鼓励我，他们对我说，‘这是一个精彩的故事，你能把握住它’，在电影的拍摄过程中，我一直在想着自己如何能够做得更好，现在影片终于拍摄完毕了，我真的得感谢他们，他们给了我太多的精神上的支持与帮助。”

提及影片中有关于二战和纳粹的故事，史蒂芬·戴德利也是感慨良多：“第一次看这本小说是，我很惊叹于作者本哈德·施林克的视角竟然如此独特。也许很多人提及二战中纳粹灭绝人性的表现，去关注的都是一些惨无人道的罪行，但小说用了另一种触角，他关注的是在战争中，一些普通人的所作所为，以及他们对这个战争所带来的影响。也许并不是每个人生下来就注定是一个杀人不眨眼的侩子手， 更多的人会像汉娜这样，不自觉的参与到一个罪恶当中，并且自己也最终付出了惨痛的代价。在某种程度上而言，他们也是受害者，只是从来就没有人关注过他们。 这部小说提供了这样的思路，我们终于可以明白那段不堪回首的往事里，更多的事实真相。”

三位主演的精彩表演

对于出演《朗读者》中汉娜的角色，凯特·温丝莱特说：“这个角色是我演艺生涯中颇有难度的一次演出经历，因为汉娜的身份很特殊，而影片中，她的身份经历了几次转换，有几场戏例如法庭上面的情景，我在演出前都很紧张，这种感觉很久没有了。这个角色让我有一种责任感，使我不得不认真的演出她。曾经我还和导演认真考虑过，角色的身份是德国人，是否影片本身也应该用纯正的德语来进行对白，后来我发现这个难度太大，而且也不符合影片在美国上映的相关规定……最重要的是，我没有那么多的时间去学德语（笑），配音那更加不好，气氛就完全被冲淡了。所以最后我和导演商量之后，采取了一种折中的办法，观众在电影中可以找到答案。”

虽然影片的焦点都集中在扮演汉娜的凯特·温丝莱特身上，但男主角成年米夏的出演者拉尔夫·费因斯也不是等闲之辈。同是英国演员的他，以《辛德勒的名单》《红龙》等电影为人所熟知，对于米夏这个角色，拉尔夫·费因斯说：“这个角色从我看剧本的第一眼起就喜欢上了，他是整个电影的旁白，也是讲述人，在影片里，观众会跟随他的回忆慢慢的进入整个故事里。他在影片的最后祈求一种救赎，这种救赎也同样打动了我自己，因为他的确伤害了其他人，虽然这种伤害并没有涉及肉体，以致于他不会收到法律的惩罚，但他已经为自己所忏悔。这也是这个角色最打动我的地方，我希望同样也能打动观众。”

影片中给扮演少年米夏的演员大卫·克劳斯所发挥的空间也很大。影片中，他与凯特·温丝莱特有大量的对手戏。对于这个年仅18岁的德国少年，他对这次在《朗读者》中的演出显得很兴奋：“从来没有想过我能接到这样的角色，我很感谢导演能够在这么多选角的人选里肯定我。从我小时候起，我的父母就对我讲述着国家的历史，我也很清楚影片发生的年代中的故事，不过导演显得还是不太放心，他常常在片场问我，嘿，大卫，你对这段戏有没有什么疑问？这让我很轻松，有什么不明白的地方都能和他沟通。凯特·温丝莱特是非常棒的演员，我从来没有想过能和她如此近距离的演对手戏，整个影片的拍摄对我而言都是相当宝贵和难忘的经历！”

奥斯卡金像奖 (2009；第81届) ，获奖：1，提名：4

获奖

·奥斯卡奖-最佳女主角 凯特·温丝莱特 Kate Winslet

提名

·奥斯卡奖-最佳影片 安东尼·明格拉 Anthony Minghella、西德尼·波拉克 Sydney Pollack、

唐娜·吉利奥蒂 Donna Gigliotti、雷德芒德·莫瑞斯 Redmond Morris

·奥斯卡奖-最佳导演 史蒂芬·戴德利 Stephen Daldry

·奥斯卡奖-最佳改编剧本 戴维·黑尔 David Hare

·奥斯卡奖-最佳摄影 克里斯·门格斯 Chris Menges 、罗杰·狄金斯 Roger Deakins

英国电影和电视艺术学院奖 (2009；第62届) ，获奖：1，提名：4

获奖

·电影奖-最佳女主角凯特·温丝莱特 Kate Winslet

提名

·电影奖-最佳剧本-改编 戴维·黑尔 David Hare

·电影奖-最佳摄影 克里斯·门格斯 Chris Menges、罗杰·狄金斯 Roger Deakins

·电影奖-最佳影片 安东尼·明格拉 Anthony Minghella、西德尼·波拉克 Sydney Pollack、

唐娜·吉利奥蒂 Donna Gigliotti、雷德芒德·莫瑞斯 Redmond Morris

·电影奖-最佳导演 史蒂芬·戴德利 Stephen Daldry

朗读者 （第2版）

编号：3G-BD0705B ，蓝转，未收

音轨：英HD5.1/英满档DTS/法5.1/泰5.1

字幕：英/西/中2条/泰