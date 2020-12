—— 图文整理自网络

近日,有李小龙粉丝求碟,转让出这三张,留个纪念!

真·小龙





上映:1973

导演:Larry Dolgin

主演:李小龙 黎小龙

类型:纪录片

评分:IMDb 4.7

编号:Q9-1733

配置:港3千绩+MP4视频

音轨:英语DD2.0-256K、英语DD5.1-384K

字幕:中文1-2、英文

片长:95 分钟

屏幕:4:3 满屏

He's back. An early Bruce Lee film found in the Chinese archives, which introduces the "new sensation" Dragon Lee and Bruce Li - the complete fury of martial arts as never before.

李小龙生与死 / 李小龙传奇

Bruce Lee, the Legend (1984)

导演: 吴石 、Leonard Ho

主演: Bruce Lee / James B. Nicholson:Himself - Narrator (voice)

类型: 纪录片

国家: 中国香港

语言: 英语

上映: 1987-01-22(澳大利亚)

片长: USA: 88 分钟

IMD b链接: tt0075788

编号:Q9-2990

配置:港3千绩

音轨:英语、国语

字幕:英文、繁体中文

片长:86分钟

分章节讲述李小龙短暂一生,有些珍贵片段,如在华纳面试时,表演讲解功夫的很好。

The Official Golden Harvest tribute to the Master of the Martial Arts Film, Bruce Lee.

李小龙如何改变了世界

How Bruce Lee Changed the World (2009)

上映:2009

评分:时光网 7.9,豆瓣 8 .2,IMDb 7.8

导演: Steve Webb

主演: 李小龙 / 吴宇森 / 艾迪·格里芬 / 布莱特·拉特纳 / 斯坦·李 /

甄子丹、 Sebastian Foucan

类型: 纪录片 / 传记 / 历史

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2009-05-17

片长: 90分钟

IMDb 链接:tt1437833

How Bruce Lee Changed the World (TV Movie 2009) - IMDb

https://www.imdb.com/title/tt1437833/?ref_=fn_al_tt_1

编号:BW-0763

配置:美1历史频道系列+花絮+死亡写真(2004,彭顺,米雪、郑伊健,5.8)

音轨:英语DD2.0

字幕:中文1-2

片长:94分钟

类型:纪录片

美国历史频道纪录片,讲述李小龙对武术、健身、电影、乃至文化上的影响。采访了搏击界、电影界的很多名人。

How Bruce Lee Changed the World explores the amazing multitude of ways that Bruce Lee - the first international Asian superstar - has influenced pop culture.

