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近日，有李小龙粉丝求碟，转让出这三张，留个纪念！

真·小龙





上映：1973

导演：Larry Dolgin

主演：李小龙 黎小龙

类型：纪录片

评分：IMDb 4.7

编号：Q9-1733

配置：港3千绩+MP4视频

音轨：英语DD2.0-256K、英语DD5.1-384K

字幕：中文1-2、英文

片长：95 分钟

屏幕：4:3 满屏

He's back. An early Bruce Lee film found in the Chinese archives, which introduces the "new sensation" Dragon Lee and Bruce Li - the complete fury of martial arts as never before.

李小龙生与死 / 李小龙传奇

Bruce Lee, the Legend (1984)

导演: 吴石 、Leonard Ho

主演: Bruce Lee / James B. Nicholson：Himself - Narrator (voice)

类型: 纪录片

国家: 中国香港

语言: 英语

上映: 1987-01-22(澳大利亚)

片长: USA: 88 分钟

IMD b链接： tt0075788

编号：Q9-2990

配置：港3千绩

音轨：英语、国语

字幕：英文、繁体中文

片长：86分钟

分章节讲述李小龙短暂一生，有些珍贵片段，如在华纳面试时，表演讲解功夫的很好。

The Official Golden Harvest tribute to the Master of the Martial Arts Film, Bruce Lee.

李小龙如何改变了世界

How Bruce Lee Changed the World (2009)

上映：2009

评分：时光网 7.9，豆瓣 8 .2，IMDb 7.8

导演: Steve Webb

主演: 李小龙 / 吴宇森 / 艾迪·格里芬 / 布莱特·拉特纳 / 斯坦·李 /

甄子丹、 Sebastian Foucan

类型: 纪录片 / 传记 / 历史

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2009-05-17

片长: 90分钟

IMDb 链接：tt1437833

How Bruce Lee Changed the World (TV Movie 2009) - IMDb

https://www.imdb.com/title/tt1437833/?ref_=fn_al_tt_1

编号：BW-0763

配置：美1历史频道系列+花絮+死亡写真（2004，彭顺，米雪、郑伊健，5.8）

音轨：英语DD2.0

字幕：中文1-2

片长：94分钟

类型：纪录片

美国历史频道纪录片，讲述李小龙对武术、健身、电影、乃至文化上的影响。采访了搏击界、电影界的很多名人。

How Bruce Lee Changed the World explores the amazing multitude of ways that Bruce Lee - the first international Asian superstar - has influenced pop culture.

拓展阅读：

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