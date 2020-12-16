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唐朝豪放女 (1984)

又名: An Amorous Woman of Tang Dynasty

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.6，IMDb 6.7，个评 8.9

导演: 方令正

编剧: 秦天南 / 方令正 / 邱刚健

主演: 夏文汐 饰 鱼玄机

万梓良 饰 崔博侯

张国柱 饰 欧阳铸剑

林凯玲 饰 绿翘

潘震伟 饰 永道士

谷峰 饰 李郎 （鱼玄机前夫）

类型: 动作 / 晴色 / 武侠 / 古装

国家: 中国香港

语言: 汉语普通话 / 粤语

上映: 1984-06-01(中国香港)

片长: 102分钟

IMDb 链接： tt0121787

《唐朝豪放女》，打着言情片的邵氏晚期作品。主角是唐朝奇女子——鱼玄机。她说，有学问的女人应该做什么呢？我不喜欢做别人的妻，不爱做妾，也不爱做伎女，我爱惜我的头发，不能去做尼姑，我该做什么呢？最终去了道观。

我入道门，只不过想做一个独立自主的女人罢了。她翘着腿似笑非笑狎着一口酒便说出了这个秘密。道观里修行的人不全是清心寡欲，在贵人家中为一布匹巴结说尽好话，鱼玄机骑着一匹白马，扬着清瘦而美丽的手臂挥舞着利剑撕毁一切，宣告她的自由。

道观终也是不安静的地方，于是她去了于康里。长安城最糜烂的地方。她要证明，证明女人也可像男人那样独立洒脱，甚至欢乐无边。于是她呼朋唤友，于康里夜夜歌舞升平，好不热闹。她是有 “夫君” 的，一个再普通不过的茶商，他给她金钱，要她回去。她拒绝，拒绝的动作谦卑而坚决，眉宇倔强。女人自有女人的招数，可在那样的环境之中又能作何反抗。最不想看到的事情最后还是发生了。她是有爱着的那么一个人，可惜他是个浪子。她甚至寂寞地在侍女绿翘身体上寻找安慰。她以为女人是真的可以独立的，但是当一群强盗出现时，在男性暴力的面前终究是弱小和无能为力，还是需要男人的搭救。好在个她爱着的人来了。可她还是那样固执，任何男人都不可能主宰她的生命以及身体。就连云雨她也要主动。

鱼玄机，仍旧寂寞。身边的绿翘也不能理解她，最后她亲手杀死了这个没能和她站在一条战线上的再普通寻常不过的可怜女人。剧情发展到最精彩的一幕，就是劫法场。 她背着手立起，微笑，男人伸手，她微笑着躲过。他错愕，再次伸手，再次躲过。 你是什么人？你想来就来，想走就走？还是那颗女权至上的孤傲寂寞无人理会的心。 我只想找个男人一起归隐，生的时候你不跟我走，死时那就一路同行吧。

一代才女鱼玄机(夏文汐饰)不甘做人妻妾，带着侍婢绿翘(林凯玲饰）入观为女道士，但其不安于室的不羁个性难以管束，时常外出与诗人墨客酬唱往来。一日，玄机在湖中畅泳遇豪侠崔博侯(万梓良饰)，两人谈心之余，玄机以身相许。博侯却因生性浪漫，后舍弃玄机只身浪荡江湖。博侯去后，心中惆怅的玄机回到长安，寂寞难耐，与绿翘发生同幸恋关系，被住持发现后将其逐出道观。后来便夜夜笙歌，荒瘾无度。毛贼孔孟闻名而至，武意欲掳绑玄机、绿翘，危难中得博侯相救。然博侯又不辞而别。

易求无价宝，难得有心郎。鱼玄机不过也是寻常的困于情感之中的女子而已。 近水，远山，木舟，纸灯笼。画面安静。尽显古典的旖旎与华美，冠以言情片的名号，有点冤枉。夏文汐实在是一个拿捏得当的好演员。一卧，一起，一颦，一笑，什么落寞什么放纵统统表现的淋漓尽致，眉宇间稍带些倔强，很难让人想象当时只是一个19岁的女子。

才女传奇一生引人入胜，发人深省。画面艺术感极强，是方令正导演比较经典的一部古典晴色剧。

这是邵氏诸多言情片中比较受人青睐的一部经典之作，导演以 “豪放女” 鱼玄机的遭遇，折射世间各式人等的淋漓丑态，可谓是沾了点点批判色彩。但作为言情片而言，商业味道当然是要体现在脱上，饰演鱼玄机的是在《烈火青春》里担纲的夏文汐，其扮相倒是周正端庄，但入了床第之后倒也尽现幸感风韵。两者反差之大，让人倒不得不佩服她的演技本领。影片的摄影颇为华丽，为古朴的故事营造了一种影像所烘托出的诗情画意。

唐朝豪放女 （1984）

编号：大唐成仁 CR-10026

音轨：粤语LPCM2.0 粤语DTS-HD2.0 国语2.0

字幕：字幕：中文

配置：独家天映娱乐数码修复高清版+官方国粤语音轨+官方中文字幕

2020-12-16 晚，同何老师重温本片本碟，几点感受：

1、夏文汐不算是绝色美女，但绝对是有特色美女，尤其是本片中的表现，相当惊艳，无论缠绵女儿柔情，还是骏马打扮中性，令人赞叹，不输青霞；

2、精致的画面、匠心的配乐，均可称道；

3、观念前卫：女权颠覆、女女情爱、情人自潇洒、大庭群P、伎女正职，慨叹盛唐；

4、片尾最绝的点睛之笔：

万梓良冒死劫法场，夏文汐不从甘斩头，重伤深情同赴难，剑师斩首真知己！

唐朝豪放女

An Amorous Woman Of Tang Dynasty (1984)

编号：SJD9-5980A，未收

配置：洲立港3区数码修复版+官方5.1国粤语+官方中英文字幕+完整花絮

音轨：国语DD5.1-384K、粤语DD5.1-384K

字幕：中繁 英

花絮：1、预告片

2、电影资料

《九歌·国殇》 是战国时期楚国诗人屈原创作的一首诗，是《九歌》中的一篇。这是追悼楚国阵亡士卒的挽诗。此诗分为两节，第一节描写在一场短兵相接的战斗中，楚国将士奋死抗敌的壮烈场面；第二节颂悼楚国将士为国捐躯的高尚志节，歌颂了他们的英雄气概和爱国精神。全诗生动地描写了战况的激烈和将士们奋勇争先的气概，对雪洗国耻寄予热望，抒发了作者热爱祖国的高尚感情。诗篇情感真挚炽烈，节奏鲜明急促，抒写开张扬厉，传达出一种凛然悲壮、亢直阳刚之美，在楚辞体作品中独树一帜。

版本一

操吴戈兮被犀甲，车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行，左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马，援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒，严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反，平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓，首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄！

版本二 （《唐朝豪放女》电影版本）

操吴戈兮披犀甲，车错毂兮短兵接。

旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮士争先。

凌余阵兮躐余行，左骖殪兮右刃伤。

霾两轮兮絷四马，援玉枹兮击鸣鼓。

天时怼兮威灵怒，严杀尽兮弃原野。

出不入兮往不反，平原忽兮路超远。

带长剑兮挟秦弓，首身离兮心不惩。

诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。

身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。

赠邻女 · 寄李亿员外

作者：鱼玄机

羞日遮罗袖，愁春懒起妆。

易求无价宝，难得有心郎。

枕上潜垂泪，花间暗断肠。

自能窥宋玉，何必恨王昌。

崔博侯：玄机，你为什么不走？

鱼玄机：我走过了很多女人不敢走的路，没心情再走，博候，你为什么不流浪？

崔博侯：救了你一起流浪，救不了你，还流浪什么，我陪你一起死。

鱼玄机 ，女，晚唐诗人，长安（今陕西西安）人。初名鱼幼微，字蕙兰。咸通（唐懿宗年号，860—874）中为补阙李亿妾，以李妻不能容，进长安咸宜观出家为女道士。与文学家温庭筠为忘年交，唱和甚多。后被京兆尹温璋以打死婢女之罪名处死。鱼玄机性聪慧，有才思，好读书，尤工诗。与李冶、薛涛、刘采春并称唐代四大女诗人。其诗作现存五十首，收于《全唐诗》。有《鱼玄机集》一卷。其事迹见《唐才子传》等书。

鱼玄机生平不见正史。尽管鱼玄机名传千古，但因其非官宦显要，正史官文终不能留下片纸只字，其生平传记资料散见于晚唐皇甫枚《三水小牍》、宋初孙光宪《北梦琐言》、元代辛文房《唐才子传》等书。另外《太平广记》、《南部新书》、《直斋书录解题》和《全唐诗》等书中还存留有相关的断章短句。无论是正史还是野志对鱼玄机之记载资料均甚少，故于其之研究多在其诗。其作品有《鱼玄机集》一卷，诗作现存有五十首之多，《全唐诗》有收录。