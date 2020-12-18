—— 图文整理自网络

我不是药神 (2018)

又名: 中国药神 / 印度药神 / 印度药商 / 生命之路 / Dying to Survive / Drug Dealer

评分：时光网 8.8，豆瓣 9.0，IMDb 7.9，个评 9.4

No.44，豆瓣电影Top250

导演: 文牧野

编剧: 韩家女 / 钟伟 / 文牧野

主演: 徐峥 / 王传君 / 周一围 / 谭卓 / 章宇

类型: 剧情 / 喜剧

国家: 中国大陆

语言: 汉语普通话 / 英语 / 上海话 / 印地语

日期: 2018-07-05(中国大陆) / 2018-06-30(大规模点映)

片长: 117分钟

IMDb 链接： tt7362036

普通中年男子程勇（徐峥 饰）经营着一家保健品店，失意又失婚。不速之客吕受益（王传君 饰）的到来，让他开辟了一条去印度买药做 “代购” 的新事业，虽然困难重重，但他在这条 “买药之路” 上发现了商机，一发不可收拾地做起了治疗慢粒白血病的印度仿制药独家代理商。赚钱的同时，他也认识了几个病患及家属，为救女儿被迫做舞女的思慧（谭卓 饰）、说一口流利 “神父腔” 英语的刘牧师（杨新鸣 饰），以及脾气暴烈的 “黄毛”（章宇 饰），几个人合伙做起了生意，利润倍增的同时也危机四伏。程勇昔日的小舅子曹警官（周一围 饰）奉命调查仿制药的源头，假药贩子张长林（王砚辉 饰）和瑞士正牌医药代表（李乃文 饰）也对其虎视眈眈，生意逐渐变成了一场关于救赎的拉锯战。

本片改编自慢粒白血病患者陆勇代购抗癌药的真实事迹。

我不是药神

编号：3G-H-BD4429

配置：港版蓝转+港三+官方中文字幕

音轨：国语2.0-640K、国语LPCM2.0

字幕：中英文双显（内置）

片长：117分钟

独自一人，静静欣赏了这部迟到的佳作，本片没有收到过任何好的版本，3G蓝转画质不错，遗憾的是有3处略微卡顿，不值得镜像。查了一下，SJ曾出过BD/DVD版本，值得补上。影片取自事实背景，故事新颖，肯定了主人公最后的大爱精神，同时也针灸了时弊，是一部满满正能量的佳作，意义深远。

Dying to Survive (2018)

编号：SJBD，BKMS001

音轨：国语Dolby Atmos、配乐DTS-HD MA5.1

字幕：英文 中文

保留：全部花絮皆附

Dying to Survive(2018)

编号：BKMS001D

音轨：国语Dolby Digital5.1、配乐Dolby Digital5.1

字幕：英文 中文

保留：全部花絮皆附

夜是秋月明

又名: 电影《我不是药神》音乐观后感

豆评：7.6

表演: 罗大佑

流派: 流行

类型: 单曲

介质: 数字(Digital)

发行: 2018-07-08

出版: 听见时代

此一时彼一时 身处洪荒林

彷彿当时我已

送别了昨日的心

当明日来到

帮我挥走我身上的云

内地现象级口碑电影联袂罗大佑，

走心献作 “音乐观后感”

作为一部点映后便在全行业与全年龄引起评论热潮的电影，观看影片后的每个人，都有着独一无二的感受，而电影《我不是药神》更与知名音乐人罗大佑联动合作，诚意推出一篇关于《我不是药神》的 “音乐观后感”。《夜是秋月明》由罗大佑倾情创作。作为一代音乐人的代表，罗大佑曾谱写演唱诸多脍炙人口的经典歌曲，同样不乏为影视作品赋予灵魂的原声OST。罗大佑音乐中的时代沧桑与柔软情怀，已然成为大众心中美好的回忆。此次联动 “音乐观后感”《夜是秋月明》，由罗大佑亲自谱写词曲，并包办演唱制作，用自己的音乐书写对 “药神” 故事的观影体验。影片传达出生命的坚韧力量，碰撞罗大佑的动人音乐，带来意义非凡的联动作品。

亲自操刀词曲，

音乐观后感经典升级

“总有一种叫做善良的品性能叫人热泪盈眶。” 影迷，如此形容真切的观影感受，而此次罗大佑的音乐观后感在保留其特有的音乐风格之外，也将是一首传达情怀与善意的歌曲，诚如《夜是秋月明》的歌词：“仿佛当时我已送别了昨日的心。当明日来到，帮我挥走身上的云。” 诗意美好的字句中，透露出希望的光芒，呼应影片中小人物蜕变的过程，亦为时代和社会的进步而歌颂。

对于此次为内地电影操刀包揽词曲，这首歌对于罗大佑来说是对于观影的纯粹自然流露，看过电影后，他更是多次在电影资料中求索，打磨出更深层的理解与思考，对于这部电影，罗大佑表示：“有关「生命」这样的议题因为太过严肃，一直以来都不容易表达，或是表达了以后不容易被接受。《我不是药神》用了笑泪与共的模式来 讲述一个真人发生过的真的故事，将「善意」这个我们平常不自觉在碰触的人性的触角伸展到我们愿意很开心的面对它，是这部电影打动我的地方。” 而歌曲则传达了比语言和文字更加深刻的立意：“歌曲必须为固执的人性解围。我在歌曲中透过不同的角度、快慢的节奏、电子与模拟乐器的对比，来描绘一个老生常谈的 ‘风花雪月’ 的主题，有可能使我们对于人的安于现状和为何进化有一个比较深的认识。”

《我不是药神》作为一部颇具内核与力量的电影，采用独特的音乐观后感形式，诚意邀请罗大佑联袂献作，打造艺术与社会意义的极致表达。

香港电影金像奖 (2019；第38届) ，获奖：1

金像奖-最佳两岸华语电影

台湾电影金马奖 (2018；第55届) ，获奖：3 ，提名：4，

获奖

·金马奖-最佳原创剧本文牧野 Muye Wen 钟伟 Wei Zhong 韩家女

·金马奖-最佳男主角徐峥 Zheng Xu

·金马奖-最佳新导演文牧野 Muye Wen

提名

·金马奖-最佳剧情片

·金马奖-最佳化妆和服装设计奖

·金马奖-最佳男配角奖章宇 Yu Zhang

·金马奖-最佳电影剪辑

中国电影金鸡奖 (2019；第32届) ，获奖：1 ，提名：7

获奖

·金鸡奖-最佳导演处女作 文牧野 Muye Wen

提名

·金鸡奖-最佳故事片

·金鸡奖-最佳编剧韩家女 钟伟 Wei Zhong 文牧野 Muye Wen

·金鸡奖-最佳男主角徐峥 Zheng Xu

·金鸡奖-最佳男配角王传君 Eric

·金鸡奖-最佳男配角章宇 Yu Zhang

·金鸡奖-最佳美术

·金鸡奖-最佳剪辑

该片不仅是一部完成度极高少见的国产现实主义电影，同时也是一部用诚意来打破所谓制度壁垒并靠规矩的拍摄手法来赢得观众的作品。

—— 南方周末评

该片的剪辑流畅，镜头语言干脆富有幽默感。影片有笑有泪，还有思考。在生活小细节的层层推进下，导演将小人物的日常平凡、卑微、无甚波澜的生活带到了更为深远的一步。

—— 《新快报》评

该片以草根群像式的现实刻画，生动展开小人物坚韧的生命故事。王传君、谭卓、章宇、杨新鸣和王佳佳等一众演员所扮演的小人物，也都充满闪光点，每个人都贡献了扎实的表演。

——《信息时报》评