—— 图文整理自网络

血战钢锯岭 Hacksaw Ridge (2016)

又名: 钢锯岭 / 钢铁英雄(台) / The Conscientious Objector

评分:时光网 8.3,豆瓣 8.7,IMDb x,个评 7.9

No.143 豆瓣电影Top250

导演: 梅尔·吉布森

编剧: 安德鲁·奈特 / 罗伯特·申坎

主演: 安德鲁·加菲尔德 / 萨姆·沃辛顿 / 文斯·沃恩 / 雨果·维文 / 卢克·布雷西 / 更多...

类型: 传记 / 历史 / 战争

官网: www.hacksawridge.movie/

国家: 澳大利亚 / 美国

语言: 英语 / 日语

上映: 2016-12-08(中国大陆) / 2016-09-04(威尼斯电影节) / 2016-11-04(美国)

片长: 139分钟(中国大陆) / 140分钟(美国)

IMDb 链接:tt2119532

1945年,第二次世界大战接近尾声,作为邪恶轴心重要成员的日本,其嚣张态势已成强弩之末。是年,决定战局走向的冲绳岛战役拉开序幕,成千上万斗志昂扬的美国大兵被派往冲绳,等待他们的则是敌军重兵防守、凶险异常的钢锯岭。在这群人中间,却有一个不愿拿起武器的军医。他名叫戴斯蒙德·道斯(安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰),来自美国的弗吉尼亚。太平洋爆发之际,瘦弱的戴斯蒙德志愿成为救死扶伤的军医而应征入伍。可因童年和家庭的原因,他始终不愿拿起枪支操练,为此宁愿背上拒服兵役的罪名被送上军事法庭。几经周折,戴斯蒙德最终和战友来到了钢锯岭。他坚守信仰及原则,无惧枪林弹雨和凶残日军,誓死拯救即使一息尚存的战友。数以百计的同胞在敌人的土地上伤亡惨重,他一人冲入枪林弹雨,不停地祈祷,乞求以自己的绵薄之力尽再救一人,75名受伤战友最终被奇迹般的运送至安全之地,得以生还。

本片根据真人真事改编。

血战钢锯岭 Hacksaw Ridge(第四版)

编号:SJBD-2518C 洗版,加独家法B蓝光无静音水印高清音轨

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享狮门美A区、Metropolitan法B区双版蓝光复合版本,

复合独家台3、独家泰3等各区DVD素材精华,

优选法B区独有DTS-HD 7.1无静音水印高清无损原音,

集成独家国内数字版高清晰公映国配,官方中(含台3及对应国配)英法西泰字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕。

音轨:英语DTS-HD7.1 法语DTS5.1-1536K 西语5.1-640K 国语2.0-192K 泰语2.0-192K

字幕:英 法 西 中简 中繁 中繁 泰

花絮:1、战争之魂:制作特辑

2、梅尔·吉布森现身老兵节

3、删剪片段

片长:139 分钟

2020-12-21 晚,同陈飞、蔡老师、沈老师、刘子政、张峰等等共赏本碟,感触随笔:

1、有信仰的的人,就是最值得信赖的人,高于时间事N多倍。

2、拖布逃生枪射敌人,颇有创意.

3、正义可能会迟到,但不会缺席。

4、前半部分的文戏,颇为精彩,士兵与长官、正义与理智,碰撞惊人。

5、后半部分的战争戏颇为震撼,血肉横飞、残肢断臂,不忍目睹,少儿不宜。

梅尔·吉布森又一导演经典,海内外口碑票房一致飘红,IMDB评分8.4,豆瓣评分8.7,2017奥斯卡获最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳剪辑等六项大奖提名并斩获最佳剪辑、最佳混音大奖。





血战钢锯岭 Hacksaw Ridge (2016)

编号:4GBD25 4468B,未收

音轨:英Dolby True HD 7.1 /西5.1-640 /

国2.0-192 /泰5.1-448 /英导2.0-224 /英导2.0-224

字幕:英/西/中简/中繁/泰

保留:全部花絮内容

血战钢锯岭 Hacksaw Ridge

编号:SJD9-3529C 洗版

配置:独享狮门美1区DVD版、Metropolitan法B区版,复合独家台3、独家泰3等各区DVD素材精华,集成独家国内数字版高清晰公映国配,官方中(含台3及对应国配)英法西泰字幕,

保留原版完整幕后花絮内容并附独家全程中文字幕,附OST。

音轨:英语DD5.1-384K、英语DTS5.1-768K、法语DD5.1-384K、西语5.1-384K、

国语2.0-192K、泰语2.0-192K

字幕:英 法 西 中简 中繁 中繁 泰

花絮:1、战争之魂:制作特辑

2、梅尔·吉布森现身老兵节

3、删剪片段

片长:139 分钟

《血战钢锯岭》是根据二战期间美国太平洋战场上的传奇英雄,国会荣誉勋章获得者德斯蒙德·道斯的真人真事创作的军事文学经典,并获得德斯蒙德·道斯遗产基金会授权出版。《血战钢锯岭》出版至今11位美国总统推荐。历经半个世纪,德斯蒙德·道斯坚守信念、勇敢、博爱的形象成为世人心中不灭的传奇。2016年根据本书改编的同名电影《血战钢锯岭》狂揽89界奥斯卡金像奖6项提名,一举杀入美国百部伟大电影之列。

日军密集如蜘蛛网一样的丛林攻势,轻重型机枪从各种刁钻的角度射来,“地狱恶魔” 毫不停顿地收割着美军士兵的生命。在如此惨烈的情况下,美军第77步兵师医务兵德斯蒙德·道斯却坚持不持武器辗转于美军在关岛、菲律宾莱特岛、冲绳岛的整个太平洋战场。并参与了美军二战太平洋战场上史无前例的残酷战役——钢锯岭战役。日军的高射炮、迫击炮、步兵炮、掷弹筒劈头盖脸,两军的拉锯战瞬间让钢锯岭硝烟弥漫、尸横遍野。经过数日惨绝人寰的战斗,精疲力竭多处受伤的德斯蒙德·道斯在没有后援没有武器之时,仍坚持不撤退,坚守整夜,机智地躲过日军的扫荡,秉持着“让我再救一个”的信念,无畏地穿梭在枪林弹雨中,徒手救助了75名伤员,并将他们一个个安全转移到山脊下。直到美军最后的大反攻,夺下钢锯岭高地时,被炸伤的德斯蒙德·道斯才走下了战场。

杜鲁门总统在亲自给德斯蒙德·道斯的授奖辞中说道:“杰出的英勇远超出了使命的召唤。”

血战钢锯岭 (4K修复版)Hacksaw Ridge (2016)

编号:LBD-KK0260,未收

配置:美国狮门A区全球首发4K蓝光正式版+杜比全景声多维高清无损原声音频+

长影公映国语配音及官方中文字幕+完整幕后花絮

音轨:英语TRUE-HD7.1/英语DD2.0(不静音)/西班牙语DD5.1/国语DD2.0/国语DD5.1

字幕:英/西/中简/中繁/缅甸

花絮:1、灵魂之战:幕后制作纪录片,69:45 分钟;

2、导演梅尔·吉布森致敬美国退伍军人节,01:02 分钟;

3、删剪片段,04:32 分钟。

一次对信念和坚守信念的人的伟大致敬,

是一部震撼人心的英雄史诗。

奥斯卡金像奖 (2017;第89届) ,获奖:2,提名:4

获奖

·奥斯卡奖-最佳音响效果 Peter Grace、凯文·奥康奈尔 Kevin O'Connell、

罗伯特·麦肯齐 Robert Mackenzie、Andy Wright

·奥斯卡奖-最佳电影剪辑 约翰·吉尔伯特 John Gilbert

提名

·奥斯卡奖-最佳男主角安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield

·奥斯卡奖-最佳导演梅尔·吉布森 Mel Gibson

·奥斯卡奖-最佳影片比尔·梅凯尼克 Bill Mechanic 大卫·珀马特 David Permut

·奥斯卡奖-最佳音效剪辑罗伯特·麦肯齐 Robert Mackenzie Andy Wright

英国电影和电视艺术学院奖 (2017;第70届) ,获奖:1,提名:4

获奖

·电影奖-最佳剪辑约翰·吉尔伯特 John Gilbert

提名

·电影奖-最佳化妆/发型 Shane Thomas

·电影奖-最佳男主角 安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield

·电影奖-最佳改编剧本 安德鲁·奈特 Andrew Knight、罗伯特·施恩坎 Robert Schenkkan

·电影奖-最佳音效 Peter Grace、凯文·奥康奈尔 Kevin O'Connell、

罗伯特·麦肯齐 Robert Mackenzie、Andy Wright

花絮:

1、《血战钢锯岭》是梅尔·吉布森执导的第五部作品,距离上部《启示录》(2006)近十年。

2、影片故事背景发生在第二次世界大战太平洋战争中伤亡人数最多的——冲绳岛战役,

改编自上等兵军医戴斯蒙德·道斯的真实经历。

3、《血战钢锯岭》被梅尔·吉布森戏称为 “百分百澳洲血统的电影”。虽然《钢锯岭》讲述了一个发生在弗吉尼亚州林奇堡和冲绳岛的故事,但是影片全部在澳洲取景,工作人员和大部分的演员都是澳洲人。

4、为了真实再现那片惨绝人寰、尸横遍野的战场,梅尔·吉布森选中澳大利亚悉尼西南部郊区布伦格利的一个农场,并不惜花重金将其炸毁,伪装成钢锯岭的顶端,成功拍出了几万平米的浴血战地场景。

5、为了以 “纯实拍” 完成拍摄,梅导要求团队将电脑特效的使用降到最低。美术团队在不允许使用3D技术、设计工具、三维动画软件的情况下,用黏土雕塑三维模型,再由置景团队等比还原战场沟壑。

6、钢锯岭戏份均采用实景拍摄,尤其是 “火烧鬼子” 的戏份,也是采用特殊火直接 “喷烧” 真人。

7、特效团队做出一种特殊且安全的 “炸弹箱”,让镜头与演员都可以无限接近炸点,以营造逼真的拍摄效果。

8、2016年12月,《血战钢锯岭》被选为2016美国电影学会十佳电影。

《血战钢锯岭》用毫无保留的手段,真实还原了冲绳战役的宏大奇景和点滴细节。呼啸而过的子弹声、震耳欲聋的爆炸声,焦土上横尸遍野,《血战钢锯岭》中对于战争如何血腥与残酷的展现,以及战斗规模的宏大,都是在同类题材影片中少见的。影片和导演梅尔·吉布森一贯的风格一样,不仅有宏大的战争场面,更有无法割舍的亲情、浪漫忠贞的爱情和坚忍笃定的信念。

新浪网 、腾讯网 评

《血战钢锯岭》故事节奏有张有弛,既极度写实更饱含诗化的美学风格,在惨烈中努力营造出一份崇高之美。同时,全片成功塑造了有血有肉的人物形象,全片浑然一体地展现出极为震撼人心的艺术效果。影片虽然大篇幅渲染了极为惨烈血腥的战斗场面,但同时擅长以细腻动人的镜头语言着重刻画人物的心灵世界,展现出一个凶残杀戮和至善拯救并存的现实图景。该片按照叙事风格大概分割成两个部分,双重风格交相辉映,共同营造出一份震撼人心的视觉冲击和灵魂涤荡。

(军报评)

《血战钢锯岭》摒弃了眼下最热门的手提摄影,反而采取了非常老式的战争片的拍法,固定摄影机、固定镜头、客观视角,虽然场景不过几个阵地,但是却把战场的残酷体现得淋漓尽致。

(《每日新报》评)

《血战钢锯岭》是导演吉布森的一次胜利,主要归功于影片杰出的后半段,也就是主角戴斯蒙参加的冲绳战役。吉布森作为导演的才华一直是展现暴力的战争场面,并将恐怖片的元素融入传统严肃战争片中。

(英国《卫报》评)

《血战钢锯岭》是一部关于反战主义的暴力剧情片,成功地将优雅与恐怖融合在一起。吉布森对如何调动观众情绪了如指掌。

(《好莱坞报道者》评)

专辑: Rupert Gregson-Williams

语种: 英语

公司: Varèse Sarabande Club

时间: 2016年11月04日

类别: 录音室专辑

风格: 原声 Soundtrack

曲目:

1、Okinawa Battlefield

2、I Could Have Killed Him

3、A Calling

4、Pretty Corny

5、Climbing For A Kiss

6、Throw Hell At Him

7、Sleep

8、Dorothy Pleads

9、Hacksaw Ridge

10、Japanese Retake The Ridge

11、I Can't Hear You

12、One Man At A Time

13、Rescue Continues

14、A Miraculous Return

15、Praying

16、Historical Footage

冲绳岛战役,代号为 “冰山行动”(Operation Iceberg),是美国和日本在琉球群岛中的冲绳岛进行的一场战役,是第二次世界大战太平洋战场中规模最大的两栖登陆行动,也是太平洋战场最为血腥的战役。

为期82天的战役从1945年4月上旬开始直至6月中旬结束,彻底消灭了日本海上和空中力量,为二战胜利奠定了基础。

经过漫长的跳岛战役后,盟军逐渐接近日本本土,并计划利用冲绳这个距离日本本土仅340英里的岛屿作为一个空中作战基地,以实行战略中进攻日本国土的计划(没落行动)。美国陆军第10军团的5个师,包括第7、第27、第77、第81和第96步兵师为陆地主要战队。美国海军陆战队第1和第6师提供在陆地上必要的支援。第2陆战师则作为两栖预备队。进攻行动得到海军、两栖作战部队和空中打击力量的配合。

该战役是第二次世界大战太平洋战争中伤亡人数最多的战役。日本方面共有超过10万名士兵战死或被俘虏,美军遭受的人员伤亡亦超过8万人。同时,数万名当地平民丧生、受伤或被迫自杀。而在冲绳的战斗结束数星期后,美军得以使用原子弹轰炸广岛及长崎,最后导致日本投降。

德斯蒙德·道斯 (1919—2006),二战期间美国第一位不持武器、以医务兵的身份参加了关岛战役、菲律宾莱特岛战役、冲绳岛战役,经历整个美国太平洋战争的传奇英雄。获得了美国最高军事荣誉勋章国会荣誉勋章、英勇铜星勋章、紫心勋章、亚太作战奖章、滩头箭头、陆军品德优良奖章、本土防御服役奖章、总统集体嘉奖令。

历届美国总统都会邀请道斯作为美国总统就职典礼的嘉宾。