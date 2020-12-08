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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 WHD 二战经典电影典藏，3辑9碟27部：让你省心爽个够！

雄霸天下 发布于：

 

 

 

 二战经典电影典藏 第一辑

 

编号：[WHD] W5157 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

 

碟一：中途岛战役      偷袭珍珠港               血战钢锯岭     

碟二：苏捷斯卡战役   瓦尔特保卫萨拉热窝    珍珠港 

碟三：斯大林格勒      斯大林格勒战役          拯救大兵瑞恩

 

 

WHD压缩蓝光：

      蓝光的容量，DVD的品质！画质清晰度和DVD差不多，部分年代久远的老片，因母版清晰度有限，效果请不要预期过高 ，很多画面比例都是4比3的，在16比9比例的电视机上看，左右有黑边！

 

 

 

 

 

 二战经典电影典藏 第一辑

 

编号：[WHD] W5158 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

 

 

碟一：巴顿将军    兵临城下    桥 

碟二：桂河大桥    黑皮书      伦敦上空的鹰 

碟三：虎口脱险    魔窟寻谍   十二金刚

 

 

 

 

 

 

 二战经典电影典藏 第三辑

 

编号：[WHD] W5173 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

 

碟一：K19寡妇制造者  敦刻尔克  从海底出击1

碟二：从海底出击2  刀锋冷/针眼  纳瓦隆第十突击队

碟三：猎杀U-571    潘菲洛夫28勇士   联合舰队司令长官：山本五十六

 

 

 

 

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标签：
二战
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