二战经典电影典藏 第一辑

编号：[WHD] W5157 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

碟一：中途岛战役 偷袭珍珠港 血战钢锯岭

碟二：苏捷斯卡战役 瓦尔特保卫萨拉热窝 珍珠港

碟三：斯大林格勒 斯大林格勒战役 拯救大兵瑞恩

WHD压缩蓝光：

蓝光的容量，DVD的品质！画质清晰度和DVD差不多，部分年代久远的老片，因母版清晰度有限，效果请不要预期过高 ，很多画面比例都是4比3的，在16比9比例的电视机上看，左右有黑边！

二战经典电影典藏 第一辑

编号：[WHD] W5158 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

碟一：巴顿将军 兵临城下 桥

碟二：桂河大桥 黑皮书 伦敦上空的鹰

碟三：虎口脱险 魔窟寻谍 十二金刚

二战经典电影典藏 第三辑

编号：[WHD] W5173 蓝光三碟

配置：A区蓝光版+官方国配+官方中文字幕

音轨：英语5.1 国语2.0

字幕：英 中简 中繁

碟一：K19寡妇制造者 敦刻尔克 从海底出击1

碟二：从海底出击2 刀锋冷/针眼 纳瓦隆第十突击队

碟三：猎杀U-571 潘菲洛夫28勇士 联合舰队司令长官：山本五十六