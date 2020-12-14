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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2004 金赛性学教授引人入性，连姆·尼森课题研究瞠目结舌，劳拉·琳妮酸甜苦辣相濡以沫

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

 

DJ-903 美1版，碟出，镜像未留：

 

 

金赛性学教授 Kinsey (2004)

 

又名: 性学大师：金赛博士 / 引人入性

评分：时光网 7.7，豆瓣 7.8，IMDb 7.0，个评 8.7

导演: 比尔·康顿

编剧: 比尔·康顿

主演: 连姆·尼森、劳拉·琳妮、克里斯·奥唐纳、

        彼得·萨斯加德、蒂莫西·赫顿

类型: 剧情 / 传记

官网: http://www2.foxsearchlight.com/kinsey/site/

国家: 美国 / 德国

语言: 英语 / 斯洛文尼亚语

上映: 2004-11-12

片长: 118 分钟

IMDb 链接：tt0362269

 

　　1894年6月23日，阿尔弗莱德·金塞(连姆·耐森 饰)出生在新泽西的一个贫困家庭，他的父亲是一名机械学教师，偶尔也在星期天兼任学校传教士的工作，带着强烈的反叛个性，金塞违背家庭的意愿，成为了哈佛大学一名专攻黄蜂研究的动物学学生，自此也进入了他钟情并为之奉献一生的生物世界。

 

　　毕业并被印弟安纳大学聘用成为一名生物学教师之后，金塞遇到了机智开朗的女学生克莱拉·麦克米兰(劳拉·莲莉 饰)，两人相爱并最后结婚。在教学过程中，金塞发现在性行为研究上科学存在着惊人的盲区，当有学生向他就性关系和性问题提问的时候，他发现没有任何实践数据可以帮助他得出答案。

 

　　面对着科学的禁区，金塞决定亲自探索感情和心理对性行为的影响，通过实验获得第一手的性行为的科学数据。为此，他组建了一个包括克莱登·马丁(彼德·萨斯杰德 饰)、沃戴尔·波梅伊(克里斯·奥唐纳 饰)和保罗·杰哈德(蒂莫西·哈顿 饰)在内的研究小组。他们确定了一种采访方法，利用它来打破人们害羞、胆怯、负罪心理，自由地说出他们的性历史。金塞同时也在一个小组内创造一个开放的性环境，鼓励他们在60年代性解放前开始自由的对性的交流。

 

 

 

引人入性 

 

编号：博宇 BY-0369

配置：福克斯1区DTS特别版+独家日2完整素材+法2+港3+泰3

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS-5.1-768K、西班牙语DD2.0-192K、法语DD2.0-192K、

         英语导评DD2.0-192K、日语DD2.0-96K、泰语DD2.0-128K

字幕：英文CC、西班牙文1-2、法文、日文、泰文、中文1-2

片长：118分钟

 

 

剧情：

　　美国印第安纳大学的教授阿尔弗莱德·金赛，在1939年发表了震惊世界的《金赛性学报告》，这部迄今为止最为完整和坦率的性生态学调查的学术基础，是面谈了12000名美国人的惊人工作量。在金赛（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）对学生们的访谈培训中，他一生的故事娓娓道来……

　　金赛出生在一个由父亲强力掌控的家庭，热爱自然的金赛在青年时终于摆脱了父亲钳制，选择了心仪的生物学研究，在大学任教时，金赛与研究生 麦克米兰（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）结为伉俪。婚后他继续着自己的瘿峰研究，然而在与学生的接触中，他发现道德教条造成的性困惑无处不在，于是开始调整自己的研究方向……

 

 

 

花絮

 

1、影片曾在印第安纳大学义映，当时比尔·康顿和劳拉·琳妮也曾出现在现场，以帮助金赛学会筹措科研经费。

2、罗素·克劳、凯文·史派西、拉尔夫·费因斯和迈克尔·道格拉斯等诸多明星都曾希望扮演金赛，但他们最后都认为这会是一部容易坠入色晴泥潭的影片而拒绝接拍。以《金赛性学报告》的头号攻击者朱迪思·黑斯曼为首的一批人纷纷发表声明，反对拍摄这样一部“不能真实反映金赛其人”的影片。黑斯曼甚至给主演连姆·尼森写了一封措辞强硬的公开信，信中称 “像您这样一位有名望的演员不应扮演一个骚扰儿童的性变态狂”。导演比尔·康顿和连姆·尼森对这些言论不屑一顾，他们认为，金赛的核心意义是 “冲破束缚，获得解放”，现在是重温金赛思想的时候了。

3、纽约的福特汉姆大学、布朗克斯社区学院、哥伦比亚大学校园，都曾充当影片的主要外景地。

 

 

 

 

 

专辑：Kinsey (Soundtrack from the Motion Picture)》

艺人：Carter Burwell

语种：英语

发行：2005年10月10日

 

1、Calls of the Wild

2、The Proposal

3、Make This Work

4、The Confession

5、Get a Million

6、A Father's History

7、Problem of Marital Fidelity

8、Test Your Theories

9、The Sermon

10、State of Indiana

11、Sempervirens

 

 

 

 

 

 

 

 

      影片再现了金赛充满酸甜苦辣的研究过程，同时也刻画了美国主流社会对性的陌生与恐惧。                                                                              —— 《环球时报》评

 

      影片让 “性”这个具有刺激性甚至敏感的题材变得平和。片中画面唯美，配乐悠扬，加上对爱情的描绘，是一部不可多得的电影。连姆·尼森的表演更加增添了影片的真实性，年纪已不小的尼森在饰演年轻时代的金赛时，仍然能给观众一种 “愣头青” 的感觉，演绎到位。

                                                                          —— 《重庆晨报》评

 

      虽然影片获得了影评界的好评，但却有失福克斯探照灯公司一贯的制片水准。片中有很多关于性的玩笑话，但直接地讨论性这个主题却让不少观众感到紧张。

                                                                         —— 《都市快报》评

 

      片以看似生猛的片名哗众取宠，实际炒作多于内涵。  —— 《北京晚报》评

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金赛性学教授 Kinsey(2004)

7 .7 / 8 .7

金赛性学教授(2004)

影评(34)

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连姆·尼森
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