临渊而立 淵に立つ‎ (2016),7.2,日本 / 法国,吹不响的小风琴(港),120分钟

深田晃司,浅野忠信

伯格曼:人生中的那一年 Bergman — ett år, ett liv‎ (2018),7.9,瑞典 纪录片,116分钟

简·马格努森,英格玛·伯格曼

更好的世界 Hævnen‎ (2010),丹麦 剧情,文明社会,119分钟,苏珊娜·比尔

小丑 Joker‎ (2019),8.7,美国 犯罪,小丑起源电影:罗密欧 / Romeo,122分钟,

托德·菲利普斯,罗伯特·德尼罗

气球‎/ དབུགས་ལྒང་། / Balloon (2019),7.9,大陆 剧情,102分钟,万玛才旦

逃走的女人 도망친 여자‎ (2020),7.2,韩国 剧情,77分钟,洪常秀,金敏喜

朝颜‎ (2020),6.8,大陆,爱情 / 家庭,87分钟,陈天衣,袁梵

无邪 شیطان وجود ندارد‎ (2020),7.2,伊朗,150分钟,穆罕默德·拉索罗夫,金熊奖

库布里克谈库布里克 Kubrick by Kubrick‎ (2020),7.5,美国 纪录片,73分钟,

格雷戈瑞·门罗,斯坦利·库布里克、马尔科姆·麦克道威尔、杰克·尼科尔森

辛普森:美国制造 O.J.: Made in America‎ (2016)[剧集],9.5,

美国,传记 犯罪 纪录片,/集,90分钟,伊斯拉·埃德尔曼

绿皮书 Green Book‎ (2018),8.9,美国 喜剧 / 传记,130分钟,彼得·法雷里

木屐树 L'albero degli zoccoli‎ (1978),8.8,意大利,埃曼诺·奥尔米,186分钟

小毕的故事‎ (1983),8.3,台湾,陈坤厚,100分钟

两天一夜 Deux jours, une nuit‎ (2014),7.5,比利时,95分钟,

让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内,玛丽昂·歌迪亚

大河之歌 অপরাজিত‎ (1956),8.7,印度 萨蒂亚吉特·雷伊,不屈者/质朴的人,110分钟

大地之歌 পথের পাঁচালী‎ (1955),8.9,印度 萨蒂亚吉特·雷伊,大路之歌 / 道路之歌,122分钟

大树之歌 অপুর সংসার‎ (1959),8.7,印度 萨蒂亚吉特·雷伊, 阿塔的世界/阿菩的世界, 105分钟

大卫·林奇:艺术人生 David Lynch: The Art Life‎ (2016),7.1,美 纪录片,乔恩·阮

野梨树 Ahlat Ağacı‎ (2018),8.1,土耳其,188分钟,努里·比格·锡兰

24帧 24 فریم‎ (2017),8.3,伊朗,114分钟,阿巴斯·基亚罗斯塔米

爱的激流 Love Streams‎ (1984),8.1,美国 喜剧,141分钟,约翰·卡萨维蒂

从毛泽东到莫扎特 From Mao to Mozart: Isaac Stern in China‎ (1981),8.9,

美国 纪录片 音乐,84分钟,默里·勒纳,宋庆龄

