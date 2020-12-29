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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 永盛寻碟，目录一览

雄霸天下 发布于：

 

临渊而立 淵に立つ‎ (2016)，7.2，日本 / 法国，吹不响的小风琴(港)，120分钟

             深田晃司，浅野忠信

伯格曼：人生中的那一年 Bergman — ett år, ett liv‎ (2018)，7.9，瑞典 纪录片，116分钟

             简·马格努森，英格玛·伯格曼

更好的世界 Hævnen‎ (2010)，丹麦 剧情，文明社会，119分钟，苏珊娜·比尔

小丑 Joker‎ (2019)，8.7，美国 犯罪，小丑起源电影：罗密欧 / Romeo，122分钟，

       托德·菲利普斯，罗伯特·德尼罗

气球‎/ དབུགས་ལྒང་། / Balloon (2019)，7.9，大陆 剧情，102分钟，万玛才旦

逃走的女人 도망친 여자‎ (2020)，7.2，韩国 剧情，77分钟，洪常秀，金敏喜

朝颜‎ (2020)，6.8，大陆，爱情 / 家庭，87分钟，陈天衣，袁梵

无邪 شیطان وجود ندارد‎ (2020)，7.2，伊朗，150分钟，穆罕默德·拉索罗夫，金熊奖

库布里克谈库布里克 Kubrick by Kubrick‎ (2020)，7.5，美国 纪录片，73分钟，

     格雷戈瑞·门罗，斯坦利·库布里克、马尔科姆·麦克道威尔、杰克·尼科尔森

辛普森：美国制造 O.J.: Made in America‎ (2016)[剧集]，9.5，

     美国，传记 犯罪 纪录片，/集，90分钟，伊斯拉·埃德尔曼

绿皮书 Green Book‎ (2018)，8.9，美国 喜剧 / 传记，130分钟，彼得·法雷里

 

 

木屐树 L'albero degli zoccoli‎ (1978)，8.8，意大利，埃曼诺·奥尔米，186分钟

小毕的故事‎ (1983)，8.3，台湾，陈坤厚，100分钟

两天一夜 Deux jours, une nuit‎ (2014)，7.5，比利时，95分钟，

             让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内，玛丽昂·歌迪亚

大河之歌 অপরাজিত‎ (1956)，8.7，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，不屈者/质朴的人，110分钟

大地之歌 পথের পাঁচালী‎ (1955)，8.9，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，大路之歌 / 道路之歌，122分钟

大树之歌 অপুর সংসার‎ (1959)，8.7，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，阿塔的世界/阿菩的世界，105分钟

大卫·林奇：艺术人生 David Lynch: The Art Life‎ (2016)，7.1，美 纪录片，乔恩·阮

野梨树 Ahlat Ağacı‎ (2018)，8.1，土耳其，188分钟，努里·比格·锡兰

24帧 24 فریم‎ (2017)，8.3，伊朗，114分钟，阿巴斯·基亚罗斯塔米

爱的激流 Love Streams‎ (1984)，8.1，美国 喜剧，141分钟，约翰·卡萨维蒂

从毛泽东到莫扎特 From Mao to Mozart: Isaac Stern in China‎ (1981)，8.9，

     美国 纪录片 音乐，84分钟，默里·勒纳，宋庆龄

 

 

全半部分蓝色为没有收到的，

后半部分黑色为已经收到的。

 

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