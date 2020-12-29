临渊而立 淵に立つ (2016)，7.2，日本 / 法国，吹不响的小风琴(港)，120分钟
深田晃司，浅野忠信
伯格曼：人生中的那一年 Bergman — ett år, ett liv (2018)，7.9，瑞典 纪录片，116分钟
简·马格努森，英格玛·伯格曼
小丑 Joker (2019)，8.7，美国 犯罪，小丑起源电影：罗密欧 / Romeo，122分钟，
托德·菲利普斯，罗伯特·德尼罗
逃走的女人 도망친 여자 (2020)，7.2，韩国 剧情，77分钟，洪常秀，金敏喜
无邪 شیطان وجود ندارد (2020)，7.2，伊朗，150分钟，穆罕默德·拉索罗夫，金熊奖
库布里克谈库布里克 Kubrick by Kubrick (2020)，7.5，美国 纪录片，73分钟，
格雷戈瑞·门罗，斯坦利·库布里克、马尔科姆·麦克道威尔、杰克·尼科尔森
美国，传记 犯罪 纪录片，/集，90分钟，伊斯拉·埃德尔曼
绿皮书 Green Book (2018)，8.9，美国 喜剧 / 传记，130分钟，彼得·法雷里
小毕的故事 (1983)，8.3，台湾，陈坤厚，100分钟
两天一夜 Deux jours, une nuit (2014)，7.5，比利时，95分钟，
让-皮埃尔·达内 / 吕克·达内，玛丽昂·歌迪亚
大河之歌 অপরাজিত (1956)，8.7，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，不屈者/质朴的人，110分钟
大地之歌 পথের পাঁচালী (1955)，8.9，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，大路之歌 / 道路之歌，122分钟
大树之歌 অপুর সংসার (1959)，8.7，印度 萨蒂亚吉特·雷伊，阿塔的世界/阿菩的世界，105分钟
大卫·林奇：艺术人生 David Lynch: The Art Life (2016)，7.1，美 纪录片，乔恩·阮
24帧 24 فریم (2017)，8.3，伊朗，114分钟，阿巴斯·基亚罗斯塔米
爱的激流 Love Streams (1984)，8.1，美国 喜剧，141分钟，约翰·卡萨维蒂
美国 纪录片 音乐，84分钟，默里·勒纳，宋庆龄
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