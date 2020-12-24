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色，戒 (2007)

又名: 色戒 / Lust, Caution

评分：时光网 7.8，豆瓣 8.5，IMDb 7.5，个评 8.5

No.208 豆瓣电影Top250

导演: 李安

编剧: 王蕙玲 / 詹姆斯·夏慕斯 / 张爱玲

主演: 梁朝伟、汤唯、陈冲、王力宏、钱嘉乐

类型: 爱情 / 晴色

国家: 中国台湾 / 中国大陆 / 美国 / 中国香港

语言: 汉语普通话 / 上海话 / 英语 / 粤语 / 日语 / 印地语

上映: 2007-09-24(中国台湾) / 2007-09-26(中国香港) / 2007-11-01(中国大陆) /

2007-08-30(威尼斯电影节) / 2007-10-26(美国)

片长: 158分钟 / 145分钟(中国大陆)

IMDb 链接：tt0808357

本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名 “麦太太” 的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的 “麦太太” 也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。

此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以 “麦太太” 的身份出现在易先生的面前。

重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……

色·戒 Lust Caution 2007

编号：SJ-0102A（LJ-0093A，未收）

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】独享希杰娱乐韩A区版，

复合安乐港3区双碟版DVD素材，荟萃中法日泰悉数官方精华，

DTS-HD 7.1高清无损原音，官方中英法西日韩泰字幕，

保留原版完整并集成3区DVD独有幕后花絮内容，皆附全程官方中文字幕。

音轨：国语DTS-HD 7.1/国语6.1-640/法语5.1-384/日语2.0-192/泰语2.0-192

字幕：英/法/西/中繁/中简/日/韩/泰

花絮：1、《色·戒》制作特辑

2、相片及海报集

3、多地多版本推广宣传片

4、独有导演及演员访谈

色戒

编号：UPS蓝转 V-0192

配置：韩A+港3+国语+OST

音轨：国语DTS5.1-1509K、国语DD5.1-640K

字幕：中文国语繁体、中文粤语繁体、中文简体、英文、韩文、中英双显

片长：159分钟

镜像：存导演

色戒

编号：WX-1499，2D9，正片已出，只留花絮

配置：港3一刀未剪完整版+台三+

原著电子书+港3礼盒版电影书扫描件+完整花絮+TVB花絮+OST+电影原声APE数据包

音轨：国语DTS-ES 5.1-768K、国语DD-EX 5.1-384K

字幕：港三中文、台三中文

片长：158分钟

镜像：只留花絮，存导演

花絮：

特别收录，

1、电影预告：国际版、亚洲版；

2、电视广告；

3、电影剧照、海报；

4、导演及众演员简介；

5、访谈片段：导演、众演员、监制、摄影师；

6、幕后花絮；

独家收录，

7、全民开讲之 谈色论戒（李安、汤唯等接受陶杰、林奕华、谷德昭等联合访问）；

8、志云饭局之李安专访；

9、25首OST（花絮菜单 “电影预告” 顶向上进入）；

10、ROM：张爱玲原著电子书。

色·戒 Lust Caution 2007

编号：LBD-KK0046

配置：安乐港A区全球最佳蓝光加长影音版+全套官方中英法日韩泰文字幕+完整幕后花絮

音轨：国语DTS-HD5.1/国语5.1/法语2.0/日语2.0/泰语2.0

字幕：中/英/韩/中/西/法/韩/日/泰马来西亚文

花絮：1、电影广告；

2、电影预告；

3、相片及海报集；

4、制作特辑。

（英皇）盈信YX-0001 港A安乐版，镜像完成存导演，目前片基彻底氧化：

威尼斯电影节 (2007；第64届) ，获奖：1

金奥赛拉奖-杰出技术贡献奖 罗德里格·普瑞托 Rodrigo Prieto

美国金球奖 (2008；第65届)， 提名：1

电影类-最佳外语片

台湾电影金马奖 (2007；第44届) ，提名：3

金马奖-最佳女主角奖 汤唯 Wei Tang

金马奖-最佳艺术指导 Sai-Wan Lau 朴若木 Lai Pan

金马奖-最佳剪辑奖 蒂姆·史奎尔 Tim Squyres

英国电影和电视艺术学院奖 (2008；第61届) ，提名：2

电影奖-最佳非英语片 李安 Ang Lee、江志强 Bill Kong、詹姆士·沙姆斯 James Schamus

电影奖-最佳服装设计 朴若木 Lai Pan

亚洲电影大奖 (2008；第2届) ，获奖：1 ，提名：5

获奖

·最佳男演员 梁朝伟 Tony Leung

提名

·最佳电影 李安 Ang Lee

·最佳女演员 汤唯 Wei Tang

·最佳导演 李安 Ang Lee

·最佳编剧 王蕙玲 Hui-Ling Wang、詹姆士·沙姆斯 James Schamus

·最佳原创音乐 亚历山大·迪普拉 Alexandre Desplat

华语电影传媒大奖 (2008；第8届) ，获奖：1 ，提名：5

获奖

·最佳新演员汤唯 Wei Tang

提名

·最佳电影李安 Ang Lee

·最佳导演李安 Ang Lee

·最佳男演员梁朝伟 Tony Leung

·最佳女演员汤唯 Wei Tang

·百家传媒年度致敬电影

花 絮 ：

1、梁朝伟扮演易先生这个阴暗的角色，无法从戏中自拔，拍摄过程中瘦了16斤。也因此他称很想演喜剧。

2、李安称拍摄中遇到的最大困难并非改编张爱玲原著，而是怎样去还原那个时代的场景。《色戒》耗资1亿2千万港元，为了重现3、40年代旧上海的繁荣，剧组斥资2000万重建南京西路，聘请了超过200名工人，日夜赶工4个月铺出南京西路最繁华的一段800米长的路，搭建13幢建筑物，当中包括有名的平安电影院、原著中提及过的凯司令咖啡馆、西比利亚皮货店、绿屋夫人时装店及附近的一些建筑等，更重新打造当时的古老电车、人力车等等。

3、李安拍片十分严格，有一场戏讲述的是剧中男二号王力宏，从 “东胜客栈” 楼梯走下来、跑到女主角汤唯等人面前、露出后悔的表情。这场戏花费了5个多小时，NG超过40次。

4、何赛飞扮演的 “萧太太”，李安特意要求她用带宁波腔的普通话来表演，在李安看来，国民党官员祖籍宁波的非常多，所以何赛飞如果能带点宁波口音，会让人物更加逼真。

5、何赛飞的主要戏份集中在与贵妇名媛的 “麻将戏” 上，因此打麻将成为何赛飞急需受训的项目。对于麻将戏，李安的要求是 “不仅要打得熟络，打得优雅，而且要打得漫不经心。”

6、《色·戒》赢得威尼斯影展金狮大奖，台湾方面颁给李安及制作公司2000万新台币(约500万元人民币)奖金，李安立即转手悉数捐给新晋导演。

7、谈到30年代女人不剃腋毛，李安笑道：“连我妈60、70年代的人也没有刮，中国人没有那么多气味，对我来说，腋毛很性感，刮掉很可惜，我很乐意秀出来。” 汤唯特地补充，她就因为这样，8个月都没剃腋毛。

8、蔡琴透露杨德昌曾想拍《色·戒》，设想是林青霞演王佳芝，雷震演易先生。

9、提及内地版具体被删减的内容，文隽详细解释说：“我从片方和电影局那边得到的信息是，《色·戒》被剪了7分钟，其中5分钟是那些情欲场面，另外2分钟是暴力场面，那是描述当一个汉奸揭穿了众位爱国学生的刺杀计划，并以此要挟时，从未杀过人的学生们奋起用刀刺毙汉奸，一人一刀，前后共八刀，那血腥的真实感，带给观众极度的震撼！这场面，电影局认为过于残忍，所以将八刀剪去了七刀，只留下交代杀人的一刀而已！”

10、国民党总统参选人马英九，看完《色·戒》感动到哽咽得说不出话来，表示 “虽然有些人将这部电影的重点放在情欲部分，但《色·戒》其实反应大时代青年男女为国牺牲奉献的情操。” 对此，李安认为是 “很典型的反应”。

11、李安赴美宣传之前，突然考起工作人员：“谁知道片中男主角易先生的全名？” 所有人竟然都答不出来，在网上实时掀起热烈讨论，最终由影迷公布答案为“易默成”！

12、饰演女主角王佳芝的汤唯，在正式拍摄前曾接受一连串特训：1.学苏州评弹来培养气质；2.学打上海麻雀来应付数场麻雀戏份；3.学习如何正确穿旗袍、穿高跟鞋走路，学习上海口音；4.学社交技能，符合旧上海的感觉。

13、梁朝伟为演好易先生的角色，不但听从李安吩咐减肥，减掉8公斤，开拍前2个月又接受普通话训练及学习打上海麻将。而为了令梁朝伟的外形更贴近张爱玲笔下具 “鼠相” 的易先生，他需要在脸上扑白粉，眼窝要用黑色眼影加深阴影，头发也要全部往后梳并剃高发线，再把额头中后方的头发逐根拔掉来让头皮现出尖角。

14、戏中最重要的其中一个场景：南京西路，李安耗了约1000万元，花了3个月时间，由数百工人重新搭建，拆除了周星驰《功夫》一片在该处建成的“猪笼城寨”场景。

15、在片中饰演珠宝店印度老板的是名为 Anupam Kher 的印度国宝级演员。Anupam把一半片酬捐给了上海的孤儿院，另一半则捐给自己的国家。

16、《色·戒》煞科当天，感性的李安哭着与演员们合唱《毕业歌》作别，现场所有人均依依不舍地与他拥抱。

17、尽管梁朝伟努力让自己当易先生，偶尔周慕云还是会出其不意地出现。他说，有一次拍送汤唯回到公寓的戏时，走着走着，他听到自己的脚步声，忽然发现不对，主动说，“不行，我现在做不到，因为我找不到走路的节奏，我现在是用周慕云的节奏在走路。”

18、原本代表中国台湾地区竞逐第80届奥斯卡最佳外语片的《色，戒》被取消资格。美国电影艺术与科学学院高层布鲁斯·戴维斯称因 “审查结果这部影片不够台湾”，意指这部影片的资方并不完全由台湾方面占主导，而除导演李安和编剧王蕙玲是台湾人外，在主要创作演职人员中台湾人所占的成分较少。取而代之的是陈怀恩执导的《练习曲》。

选角风波

李安在台湾选女主角时说：“我的最佳女主角，是聪慧过人，气质古典高雅，有魔鬼身材水蛇腰，更要有演技，必须色、艺俱全。我几年前就看上这故事，念念不忘。它是我心目中最好的张爱玲作品，人物情节像谜一样。”

李安说：“《卧虎藏龙》除了章子怡，还有周润发和杨紫琼；《色·戒》就看女主角一个人扛戏，从19岁到23岁，起初是清纯少女，几年内经过历练，变得艳丽成熟，穿上旗袍要有看头，特别有诱惑力，主演的人外型、演技、气质缺一不可。”

对汤唯扮演该片女主角，外界普遍表现出一种惊讶的态度。对于李安选中的这个新人，制片方焦点影业公司表示满意，该公司行政总裁詹姆斯·夏姆斯认为：“汤唯能与梁朝伟在《色·戒》中合作，将是她踏上世界电影舞台美好的第一步。她既年轻亦具备优厚的演戏天分，他俩绝对是这故事最理想的男女主角人选。”李安导演则称：“很高兴再拍华语片，更为能和梁朝伟这样的好演员合作而兴奋。汤唯的表演展现出相当大的潜力，并且气质相貌相当接近小说中的描述。”

4GBD-1147 美A版，碟已出，镜像未留：

李安点评三主演

梁朝伟：越折磨他越高兴

“梁朝伟是一个梦想，关于他没有什么话好讲，他就是个最好的演员，相比以前就是演了个新的形象，讲国语。”对汤唯和王力宏赞叹有加的李安，谈到梁朝伟时却基本不提细节，只是以信任和欣赏的口吻，“当然现在用任何人都需要进行一番磨练，没有哪一个明星我拿来就用。”

梁朝伟此前说过，这个磨练的阶段挺痛苦，李安笑称，两人是周瑜打黄盖，“一个愿打一个愿挨，越折磨他越高兴。”当然，梁朝伟显得消瘦的身形，并不是折磨的结果，“现代人太丰润了，我们要求每个演员都瘦些，能体现那个时代的风骨。”在王家卫的影片里，梁朝伟曾经有过穿着西装的绅士扮相，李安说，片中他的几场戏难免有些眼熟：“叼一根烟，旁边站着个旗袍女人，很容易想到那边去，但大多数情况都不同。我拍中国片，本身就是卖点，所以选梁朝伟就是觉得他能演好这个新形象，而不是出于市场考虑。”

王力宏：刚开始没抱太大期望

《色·戒》剧组在马来西亚拍戏时，曾传出李安不满王力宏的消息。李安回应说：“王力宏本来是个歌手又不是演员，我开始时对他的希望也没有很高，只是觉得他的形象气质跟角色很接近。他们看到我对他提很多要求，但看不到我在背后下下多大功夫讲多少好话。”据他介绍，后来王力宏戏越演越重，直到快要离开香港戏拍到一半时，才发觉他身上的潜力，是后半段非常需要的，“所以我就特别对他下功夫，他大概就是在那个时候慢慢开窍的。”

上路之后，李安用“一个惊喜”来形容王力宏在影片后半段的表现：“前半段没有太大期待，觉得他把本身形象气质散发出来，称职就OK了。现在看毛片很让人动心，工作人员也说好，我觉得最欣慰的是跟力宏的合作，希望观众能和我一样欣赏这个惊喜。”

汤唯：像吴倩莲

在以前的剧场作品里，汤唯基本是单纯、古典的形象，但《色·戒》里她的扮相却比较脂粉味。当初选择她作女主演，李安说是因为“看到这个人，我会觉得这个故事会发生在她身上，有一个人叫王佳芝，她就长得那样子，这是我的第一直觉。现在的年轻人都变了，所以能找到脸型样子长得像小说写的，气质也比较接近的，不容易。”刚选定时，有人觉得汤唯长得像吴倩莲，汤唯也告诉李安很多人叫她“小吴倩莲”，但他并不觉得，直到有一天“吴倩莲的前男友来片中演一个角色，说两人很像，我就没话讲了。”

汤唯演戏的素质、对戏剧的喜欢也正是李安喜欢的，“我觉得她跟我很像，第一次看到她，觉得她跟我的味道很像。”对于汤唯的角色，他的界定是：比较柔，有着女性水一样的力量，能产生很大的感染力。

DNA-1169A 安乐港3+得利台3+OST，碟已出，镜像未留：

梁朝伟谈老易

梁朝伟表示，他和周慕云这个角色纠缠多年，每次穿上戏服就可以顺利变身；但演易先生时反而是要借着化妆，像苍白的脸孔、油光的发型等，当他面对镜子看到自己时，易先生就自然上身。

为了演出易先生，认真的梁朝伟做了许多功课，除了看张爱玲的小说外，还阅读胡兰成的作品，以及当时曾在汪精卫政权当高官的金雄白回忆录《汪政权的开场与收场》等，让他从理解到融入该时代人物的心理。

易先生的内心靠阅读揣摩，易先生的走路模样则是以李安的父亲为蓝本。梁朝伟说，李安教他，那个年代的官员走路有一种样貌，李安还以自己的爸爸为例亲自示范。梁朝伟为了这看似不起眼的走路姿势，看了不少书籍照片和纪录片，从走路的动作深入到角色内心。

暗香+谍海沉砂，纪录片，U-0994，凤凰卫视独家解密授权，台3含钰版：

毕业歌

填词：田汉

编曲：聂耳

发行：1934

同学们，大家起来，

担负起天下的兴亡！

听吧，满耳是大众的嗟伤！

看吧，一年年国土的沦丧！

我们是要选择“战”还是“降”？

我们要做主人去拼死在疆场，

我们不愿做奴隶而青云直上！

我们今天是桃李芬芳，

明天是社会的栋梁；

我们今天弦歌在一堂，

明天要掀起民族自救的巨浪！

巨浪，巨浪，不断地增长！

同学们！同学们！

快拿出力量，

担负起天下的兴亡！

创作背景

此歌作于1934年。该片描写1931年 “九·一八” 事变后，中国青年学生坎坷的生活道路。影片《桃李劫》摄于1934年，是共产党组织新开拍的左翼电影阵地——电通影片公司制作的第一部影片。影片讲了一对新毕业的青年学生参加工作以后理想不能实现，逐渐落得家破人亡的故事。

《毕业歌》就是影片中一群青年毕业前欢聚一堂时唱的，《毕业歌》昂扬奋发的调子极好得渲染了影片开端的情绪，使人颇涉遐思。年轻的激情，爱国的深情，以及二十来岁的人所特有的那种目空一切、踌躇满志的感觉。虽然不同时代环境变化很大，但年轻的心是相通的，同样轻率，飘逸，火热。后来随着故事地变化，《毕业歌》的旋律几乎消失了，直到最后，男主人公身陷囹圄，老校长来看他时，《毕业歌》模糊地飘起，使悲剧情绪迅即加强，观者恸不可已。如果只是一个人的悲惨故事，其悲感是有限的，而《毕业歌》的飘荡，使人感觉受伤害的是所有人的年轻之梦，这正是《毕业歌》在《桃李劫》这部影片中的感染力所在。

由于歌曲表达了一代青年 “天下兴亡，匹夫有责” 的爱国激情，因此深为广大群众，特别是青年学生所喜爱，在我国革命斗争中，产生了巨大的影响。《毕业歌》随着影片公映，旋即成为热血青年投身抗日救亡的进行曲。许多青年高唱《毕业歌》投笔从戎，奔赴抗日前线。

2015年8月26日，《毕业歌》入选 “我最喜爱的十大抗战歌曲”。

《毕业歌》，歌词是自由体的新诗，采用核心音调贯穿发展的多段体结构，将全央分为四段。通过须乎语势的旋律进行，使词曲结合紧密无间，情绪发展环环相扣，达到了整体的统一与平衡。

第一段，音乐具有号召性，象警钟声声。

第二段，音乐是宣誓性的，展现了有为青年的志向和抱负。

第三段，音乐以高昂的音调，开阔的节奏，突出了民族自救的气势。

第四段：音乐也是具有号召性。但较第一段，音乐更为急切，更为热情的呼吁，使全曲在高昂、激越的气氛中结束。

VS-247 韩3+美1环球NC-17完整版+安乐港3+得利台3+拍摄花絮+OST，

无内封套，碟已出 镜像未留：