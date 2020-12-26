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谍海沉砂 諜海沉砂 (2008)

评分：豆瓣≈7.5

导演: 秦晴

编剧: 秦晴

主演: 陈晓楠

类型: 纪录片

国家: 中国香港

语言: 普通话/国语

上映: 2007-04-17

片长: 72分钟

上世纪，海峡两岸暗潮涌动，国民党为获取对岸最高军事机密接连派出训练有素的间谍，或从事情报搜集工作，或策划颠覆政权的活动。这些人中，有的是被逼上梁山，如某港商因一批被扣的货物而被台湾情报部门相中，遂发展成谍报人员；又有无辜渔民，原本为了寻找工作营生，反而阴差阳错登上情报部门的间谍船，骑虎难下。

经过数次交锋，无数谍报人员被斩落下马，提篮桥监狱成为他们的无奈归宿。更令他们寒心的是，台湾方面并未给予他们应有的补偿，在两股政治浪潮的互搏中，他们不过是随波逐流的细沙而已……

暗香+谍海沉砂，纪录片，U-0994，凤凰卫视独家解密授权，台3含钰版：

凤凰卫视的视角基本就是大陆官方的视角，通过对台情治部门没有人情味的做法来敬告协力者们好自为之，同时也反衬了大陆当局手腕的强硬与公安人员的机警。片子那些老泪纵横的人们，除了后悔还是后悔，外界对他们除了 “活该” 也没有别的评价。不知道大陆当局对待自己人的态度是否比台湾更先进，否则协力者们未来恐怕也是片中的样子吧。

（暗香+） 谍海沉砂

编号：U-0994

配置：凤凰卫视独家解密授权，台3含钰版

音轨：国语LPCM2.0-1536K

字幕：内嵌中文字幕

片长：72分钟

镜像：完成，存台湾李安

上海提篮桥监狱，这里从1949年台海之间开始对峙以来，曾经先后关押了数百名来自台湾的情报人员。这些人在这里被关押了10年、20年后，走出监狱走进茫茫人海，大多隐密了自己的身份。但是就在近几年，有一群曾经当过间谍的人突然浮出水面，暴露自己的身份 ··· ···